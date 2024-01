Irre Schlussphase in Rom Bayern-Frauen retten sich in der Champions League Stand: 24.01.2024 20:51 Uhr

Die Frauen des FC Bayern retten sich in einer unfassbaren Schlussphase in der Champions League und wahren bei der AS Rom die Chance auf das Viertelfinale. Der zweite Ausgleichstreffer fällt erst in der 96. Minute.

Von BR24Sport

Die Frauen des FC Bayern haben das Vorrunden-Aus in der Champions League in aller letzter Minute abgewendet und haben sich ein 2:2 (0:1)-Unentschieden bei der AS Rom gesichert. Erst in der 87. Minute gelang Nationalspielerin Lea Schüller das 1:1. In der Nachspielzeit traf dann Manuela Giugliano (90.+3) für Rom, Katharina Naschenweng erzielte in der 96. Minute den erneuten 2:2 für die Gäste aus München.

Wie wichtig der Punktgewinn war, zeigt die Tabelle: Mit nun sechs Punkten nach fünf Partien steht der FCB in der Gruppe mit Rom, Paris St. Germain und Ajax Amsterdam auf Platz zwei. Bei einer Niederlage wäre das Aus in der Gruppenphase nicht mehr abzuwenden gewesen. Schon das Hinspiel im November in München war 2:2 ausgegangen, auch in beiden Spielen gegen Ajax ließ die Elf von Trainer Alexander Straus Punkte liegen.

Das Endspiel um das Viertelfinale steigt nun am 30. Januar um 21 Uhr beim Heimspiel gegen Paris St. Germain. In der Bundesliga steht der deutsche Meister nach dem Remis zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Nürnberg auf Platz zwei, mit einem Punkt Rückstand auf Dauerrivale VfL Wolfsburg.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 24.01.2024 - 17:55 Uhr