BR24 Sport Gefängnis-Besuch: FC-Bayern-Frauen erhalten Sepp-Herberger-Award

Am Montag gab es gleich zweifachen Grund zur Freude für die Frauen des FC Bayern München. Der Klub erhielt in Berlin den Sepp-Herberger-Award für sein fortlaufendes Engagement bei der JVA Aichach.

Während die Frauen des FC Bayern am Montagabend in München einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga gemacht haben, durften sie sich fast zeitgleich über den Sepp-Herberger-Award freuen. In Berlin erhielt der Tabellenführer und Pokal-Finalist die Auszeichnung für Platz eins in der Kategorie "Resozialisierung". Das Team hatte im Winter Insassinnen der Justizvollzugsanstalt Aichach in Schwaben besucht.

FCB-Besuch in JVA: "Sehr prägend und emotional"

"Wir leben hier auch ein bisschen in unserer Fußball-Bubble und sind viel unterwegs. Deshalb ist es wichtig, dass man mitbekommt, was sonst noch in der Gesellschaft passiert", sagte Bianca Rech, Abteilungsleiterin Frauenfußball beim FC Bayern, im Vorstellungsvideo zu der Aktion, bei der die Spielerinnen ins Gespräch mit inhaftierten Frauen kamen: "Das war ein prägendes Erlebnis und sehr emotional."

Auch Spielerin Katharina Naschenweng kam zu Wort: "Es war sehr interessant und es war auch einiges sehr Trauriges dabei. Da fängt man an, über einige Dinge nachzudenken. (...) Wenn nur eine Person daraus etwas Motivierendes herausziehen kann, dann haben wir unser Ziel erreicht."

Danner: "Wollen das Herzensprojekt weiterführen"

Der Besuch war nicht der erste und soll auch nicht der letzte gewesen sein, erklärte Karin Danner. "Wir sind ja Wiederholungstäterinnen und es ist ein Herzensprojekt, was wir weiterführen wollen. Die Spielerinnen würden das gerne weiterführen", sagte die Ex-Spielerin und langjährige Frauenfußball-Managerin des FCB. Sie nahm die Trophäe und das Preisgeld von 10.000 Euro stellvertretend für den Verein entgegen.

FC Español München für Inklusions-Engagement geehrt

Ebenfalls ausgezeichnet mit Platz drei in der Kategorie "Handicap Fußball" (4.000 Euro Preisgeld) wurde der FC Español München. Unter dem Slogan "Jeder hat das Recht, Fußball zu spielen" hatte der Verein 2012 eine Inklusions-Mannschaft ins Leben gerufen. Aktuell spielen dort 40 Fußballerinnen und Fußballer mit und ohne Behinderung zusammen. Neben Training und Spielen wird bei Español auch inklusiver Walking Football und Amputierten-Fußball angeboten.

