BR24 Sport FC Bayern Basketball: Erreichen der Play-Ins immer schwieriger

Bei den Basketballern des FC Bayern München schwinden die Chancen auf das erreichen der Play-Ins in der EuroLeague. Das Team von Trainer Pablo Laso unterlag in einem wegweisenden Duell beim direkten Konkurrenten Valencia Basket.

Von BR24Sport

Die Chancen der Basketballer von Bayern München auf die Play-Ins in der EuroLeague sind deutlich gesunken. Das Team von Trainer Pablo Laso unterlag in einem wegweisenden Duell beim direkten Konkurrenten Valencia Basket mit 68:70 (37:45). Bester Münchner Werfer war Devin Booker mit 16 Punkten.

Angesichts des kniffligen Restprogramms des deutschen Pokalsiegers wird das Erreichen der Play-in-Spiele um die Teilnahme am Viertelfinale enorm schwierig. Durch die Niederlage verpassten es die Münchner, die bis dato punktgleichen Spanier in der Tabelle zu überholen und auch zum für die Play-Ins nötigen zehnten Gruppenrang aufzuschließen. "Wir versuchen, die Partie zu vergessen vor unserem nächsten Duell am Freitag", sagte Laso danach bei Magenta Sport.

Bayern verschlafen die Anfangsphase

Der FC-Bayern-Coach haderte mit dem Fehlstart seines Teams: "Wir waren spät im Spiel. Wir haben ihnen einen zu großen Vorteil zu Beginn des Spiels gegeben." Sein Team hatte die Anfangsphase verschlafen und lag im Hexenkessel von Valencia schnell zurück. Der Rückstand wuchs bis zum Ende des ersten Viertels auf 13 Punkte an (15:28). Im zweiten Viertel hatten die Gäste ihre Nervosität abgelegt und trafen nun besser. So keimte zur Halbzeit wieder die Hoffnung auf ein Happy End.

Nach der Pause legte der Basketball-Bundesligist stark nach und rückte bis auf einen Punkt (56:57) an die Gastgeber heran. Gleich zu Beginn des Schlussviertels ging München in Führung. In einer spannenden, jedoch gerade in der Offensive fahrigen Partie.

Bayern bleiben noch vier Spieltag

Den Bayern bleiben noch vier Spieltage, um die Play-Ins zu erreichen. Aktuell sind sie mit 13 Siegen Zwölfter. Partizan Belgrad und Valencia haben 14 Siege auf dem Konto und rangieren vor den Deutschen. Bereits am Freitag (20.30 Uhr) geht es für München gegen Maccabi Tel Aviv weiter.

Quelle: BR24 im Radio 21.03.2024 - 10:55 Uhr