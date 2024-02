BR24 Sport FC Augsburg ohne Abwehr - trotzdem ein Punkt gegen RB Leipzig Stand: 10.02.2024 17:26 Uhr

Wildes Bundesliga-Duell ohne Sieger: Der FC Augsburg und RB Leipzig lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch einschließlich verschossenem Elfmeter. Erst führten die Schwaben, nach FCA-Abwehrschwächen die Gäste, am Ende gab's die Punkteteilung.

Von Bernd R. Eberwein

2:2 trennten sich der FC Augsburg und RB Leipzig am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Phillip Tietz (35.) brachte den FCA zunächst in Führung, Leipzig drehte die Partie durch Lois Openda (39.) und Benjamin Sesko (52.). Ermedin Demirovic (60.) sorgte dafür, dass die abwehrschwachen Schwaben zumindest einen Punkt holten. FCA-Torwart Finn Dahmen parierte in der Schlussphase einen Elfmeter.

Erst Spielunterbrechung, dann Augsburger Führung

Das Bundesliga-Duell in der Augsburger Arena begann munter. Leipzigs Dani Olmo prüfte FCA-Keeper Finn Dahmen schon nach 18 Minuten per Kopf, doch der Torwart hielt glänzend. Nach einer kurzen Spiel-Unterbrechung wegen der fast schon obligatorischen Proteste gegen DFL-Investoren kam Augsburg etwas besser ins Match - und prompt mit der ersten Chance zur Führung.

Einen satten Schuss von Ruben Vargas parierte Leipzig-Torwart Gulacsi noch, den Abpraller nahm Philipp Tietz volley, sein Flachschuss landete unhaltbar im rechten Eck (35.). Die RB-Antwort? Ließ nicht lange auf sich warten.

Die Augsburger Defensivschwächen haben sich natürlich auch bis nach Leipzig herumgesprochen. Viel zu viel Platz für David Raum auf der linken Außenbahn, Flanke in den Strafraum, Kopfball Lois Openda am Fünfmeterraum - Tor. Bereits das 34. Spiel in Folge schafft es der FCA nicht, einmal "zu Null" zu spielen - die Einstellung eines traurigen Bundesliga-Rekords.

Leipzig nutzt die Freiräume zur Führung

Und wieso nicht ein zweites Mal versuchen, was beim 1:1 so prima geklappt hat? Diesmal ging's über die andere Seite, ein Chip von Dani Olmo von rechts flog in den Strafraum. Dankbarer Kopfballabnehmer diesmal: Benjamin Sesko. Nur sieben Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, die Gäste hatten den Rückstand in eine Führung gewandelt.

Doch der FC Augsburg war bereit für den Schlagabtausch mit Champions-League-Aspirant RB Leipzig. Nach Vorarbeit von Kristijan Jakic auf der linken Seite kam der Ball zu Kapitän Ermedin Demirovic. Der tänzelte Abwehrmann Schlager aus, nahm Maß und netzte unter die Latte zum 2:2 ein.

Elfmeter zehn Minuten vor dem Ende

Es war angerichtet für eine Schlussphase, die noch wilder als die bisherige Partie war. Dafür sorgte auch FCA-Torwart Dahmen. Bei einer Flanke räumte er mit enormem Körpereinsatz Lepizigs Mohamed Simakan ab. Nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gab's Elfmeter für Leipzig und "Gelb" für Dahmen.

Lois Openda wollte sich mit seinem zweiten Treffer zum Siegtorschützen krönen. Doch der Belgier schob das Leder mehr, als er schoss - Finn Dahmen sicherte sich den Ball und dem FC Augsburg einen Punkt. Zwar drängte RB Leipzig nach dem verschossenen Elfmeter weiter nach vorne und auf einen Sieg. Doch in den Schlussminuten hielt die Augsburger Defensive.

Quelle: Heute im Stadion 10.02.2024 - 15:05 Uhr