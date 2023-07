BR24 Sport Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti wird neuer Trainer von Brasilien Stand: 05.07.2023 11:54 Uhr

Der frühere Münchner Fußball-Trainer Carlo Ancelotti soll neuer Trainer von Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft werden. Ein wenig muss sich der Verband aber noch gedulden, der aktuelle Real-Coach wird erst nach dem Vertragsende 2024 anfangen.

Ein ehemaliger FC-Bayern-Coach für die Selecao: Fußball-Trainer Carlo Ancelotti soll ab 2024 die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Laut CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues werde der Italiener Mitte nächsten Jahres die Interimslösung Fernando Diniz ersetzen. In den Jahren 2016 und 2017 coachte Ancelotti in München, mit dem FCB gewann er den Meistertitel und zweimal den deutschen Supercup.

Am Dienstag hatte der brasilianische Verband den Erstliga-Coach Diniz als neuen Nationaltrainer vorgestellt. Der 49 Jahre alte Diniz betreut in Personalunion weiterhin den derzeitigen Tabellensechsten Fluminense FC aus Rio de Janeiro.

Präsident bestätigt Einigung mit Ancelotti

"Seine Vorstellung vom Spiel ist ähnlich wie die des Trainers, der ab der Copa America übernehmen wird, und das ist Ancelotti", erklärte Rodrigues und bestätigte damit erstmals öffentlich eine Einigung mit dem Erfolgscoach von Real Madrid. Eigentlich hatte Ancelotti vor, im nächsten Sommer in Rente zu gehen.

Ancelotti hat bei Königlichen noch einen Vertrag bis Juni 2024. Der 64-Jährige habe laut brasilianischen Medien dem fünfmaligen Weltmeister bereits mündlich zugesagt. Diniz, der seinen Einjahresvertrag bereits unterschrieb, wird die Selecao erstmals im September beim Auftakt der südamerikanischen WM-Qualifikation gegen Bolivien und in Peru betreuen.

Copa America erstes großes Ancelotti-Ziel für Brasilien

In diesem Jahr folgen noch vier weitere Eliminatorias-Spiele, darunter im November das Duell gegen Weltmeister Argentinien. Im kommenden März testet der Rekord-WM-Champion in Europa unter anderem gegen Nations-League-Sieger Spanien. Die Copa America mit Ancelotti an der Seitenlinie findet dann vom 20. Juni bis zum 14. Juli 2024 in den USA statt.

Nach dem Aus von Nationaltrainer Tite, dessen sechseinhalbjährige Amtszeit mit dem Viertelfinal-K.o. bei der WM in Katar gegen Kroatien endete, hatte U20-Coach Ramon Menezes das Team als Interimslösung in drei Testspielen gecoacht, dabei neben einem Sieg gegen Guinea (4:1) auch Pleiten gegen Marokko (1:2) und zuletzt gegen den Senegal (2:4) kassiert.

