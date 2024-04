BR24 Sport Der FC Bayern und die Medien: Es ist kompliziert Stand: 07.04.2024 22:14 Uhr

Beim FC Bayern ist immer etwas los. Der gemeine Fußball-Fan erfreut sich am Entertainment, währenddessen schwelt im Hintergrund ein komplizierter Konflikt. Der Rekordmeister kämpft mit den Medien um die Deutungshoheit im deutschen Fußball.

Von Hannes Nebelung, Florian Eckl

Die Beziehung zwischen dem FC Bayern und der Presse ist eine lange und konfliktreiche. Vom FC Hollywood in den 90ern über die kontroverse Menschenwürde-Pressekonferenz im Oktober 2018 bis zum jüngsten Exklusiv-Interview von Uli Hoeneß bei BR24Sport. Dort hatte der Ehrenpräsident die These aufgestellt, dass nicht der FC Bayern angesichts der hohen Trainer-Fluktuation "untrainierbar" sei, sondern "die Medien".

Hoeneß: FCB zu abhängig von "untrainierbaren" Medien

"Die haben überhaupt keine Geduld mehr", bemängelt Hoeneß: "Wenn wir zwei, drei Spiele verlieren, wird die Trainerfrage gestellt und deswegen ist es besonders schwierig, beim FC Bayern zu trainieren." Generell habe sich der Rekordmeister "zu sehr von diesen Dingen abhängig gemacht", findet Hoeneß.

Ein ständiges Ärgernis für den Rekordmeister sind unter anderem die kritischen Äußerungen prominenter Experten. Trainer Thomas Tuchel befand sich in der laufenden Saison zwischenzeitlich in einer Dauerfehde mit den beiden Ex-Bayern-Profis Lothar Matthäus und Didi Hamann und ließ sich nach dem 4:0-Erfolg bei Borussia Dortmund im vergangenen November sogar zu einem vergifteten Gruß an "Lothar und Didi" hinreißen.

Medien-Zirkus beim FC Bayern hat sich verändert

Zum Ist-Zustand der Fußball-Berichterstattung, der Hoeneß, Tuchel und Co. sauer aufstößt, hat der FCB selbst einen nicht unerheblichen Teil beigetragen. Wie die allermeisten Profiklubs hat der deutsche Fußball-Primus schon vor Jahren eigene Medienkanäle an den Start gebracht - und gleichzeitig haben sich die Möglichkeiten für Journalisten, kritisch von der Säbener Straße zu berichten, nach und nach erschwert. Öffentliche Trainings sind die Ausnahme, exklusive Interviews mit Spielern oder Verantwortlichen gibt es, wenn überhaupt, nur noch für Medien, die TV-Rechte besitzen.

Dass die Entwicklung tatsächlich dahin geht, dass die Presse vermehrt auf Kommentare und meinungsstarke Beiträge setzt, bestätigt Michael Schaffrath, Professor für Medien und Kommunikation an der TU München. Im Gespräch mit Blickpunkt Sport erklärt er: "Da man die erste und wichtigste Funktion des Journalismus nicht mehr so bedienen kann, weil das nun andere machen, werden andere Funktionen wichtiger und die werden vehementer ausgeführt." Diese "normative Funktion des Journalismus" sei laut Schaffrath normal, "Kritik und Kontrolle gehören auch dazu".

Harte Medienkritik: "Wahr oder falsch spielt keine Rolle"

Über seine Social-Media-Kanäle erreicht der deutsche Fußball-Primus viele Millionen Fans mit einem einzigen Post - mit dieser Reichweite können Verlage und TV-Sender nicht mithalten. Dementsprechend umkämpft ist der restliche Aufmerksamkeitsmarkt, allen voran rund um die Transferfenster im Sommer und Winter. "Früher ging es um die Frage: ‘Ist diese Information wahr oder falsch?’ Jetzt geht es darum, wer der Erste ist. Wahr oder falsch spielt keine Rolle mehr", befindet Hoeneß im BR24Sport-Interview.

Im Zuge dessen erhob der einstige Bayern-Chef außerdem den Vorwurf, dass Spielerberater "Informationen durchsickern lassen, um im Gegenzug eine gute Bewertung für ihre Kunden (beim entsprechenden Medium, Anm. d. Red.) zu erhalten." Wegen dieser Deals habe sich auch das Klima in der Kabine verändert, sagt Hoeneß: "Die Macht der Spieler ist jetzt wichtiger, weil mehr Dinge aus der Umkleidekabine durchsickern. Früher hat jeder Spieler für sich selbst gekämpft. Jetzt hat jeder Spieler einen Agenten, und Agenten kämpfen für ihre Spieler."

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass Hoeneß insgesamt sehr kritisch auf das Gebaren der Sportjournalisten blickt. "Wenn ich so manchen ihrer Kollegen beobachte", erklärte Hoeneß im Gespräch mit BR24Sport-Reporter Thomas Klinger, "dann habe ich das Gefühl, dass sie nicht glücklich sind und dass sie schon morgens aufstehen und darüber nachdenken, wie sie dem FC Bayern eine reinwürgen können." Die Beziehung zwischen dem FC Bayern und der Presse wird somit wohl auch in Zukunft eine schwierige bleiben.

Video: Uli Hoeneß im exklusiven BR24Sport-Interview

