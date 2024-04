BR24 Sport ATP-Tennisturnier München: Viel Regen und frühes Aus für Thiem Stand: 15.04.2024 19:55 Uhr

Der Österreicher Dominic Thiem und der Münchner Max Rehberg mussten sich in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers geschlagen geben. Schon am ersten Tag kam es wegen teils starken Regens zu langen Pausen.

Von BR24Sport

Erst sorgte das Regenwetter für Verschiebungen beim ATP-Tennisturnier in München, dann flog der ehemalige US-Open-Sieger Dominic Thiem schon in der ersten Runde raus: Es war ein turbulenter erster Tag.

Der Österreicher Thiem unterlag dem spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas 4:6, 4:6. Am verregneten ersten Turniertag scheiterte auch der Münchner Max Rehberg. Er unterlag Alex Michelsen aus den USA 6:7 (2:7), 3:6.

Besser machte es danach Rudi Molleker, der den italienischen Qualifikanten Francesco Passaro 6:4, 6:2 besiegte. Für den 23-Jährigen, derzeit die Nummer 179 der Weltrangliste, war es der erste Sieg auf der ATP-Tour seit fast fünf Jahren. Er trifft im Achtelfinale auf den an Nummer sechs gesetzten Briten Jack Draper.

Zverev und Rune starten am Mittwoch ins Turnier

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev, der wie Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark (2.), Taylor Fritz aus den USA (3.) und Jan-Lennard Struff (4.) in der ersten Runde ein Freilos hat, bestreitet sein Auftaktmatch am Mittwoch.

Die ersten Matches des Auftakttages hätten um schon 11.00 Uhr beginnen sollen, der an Nummer sechs gesetzte Brite Jack Draper und Vit Kopriva aus Tschechien kamen wegen teils starken Regens aber erst um 14.30 Uhr auf den Centre Court. Auch für den Rest der Woche kündigen die Meteorologen Regenwetter und Temperaturen im einstelligen Bereich an.

Tennis ATP-Turnier in München: Live im Stream und TV

BR24Sport überträgt die gesamte Tenniswoche live, zunächst bis einschließlich Freitag, 19. April, täglich ausgewählte Top-Spiele im Stream unter BR24Sport im Web, in der App sowie in der ARD Mediathek. Auch das zweite Halbfinale am Samstag, 20. April, überträgt BR24Sport im Livestream.

Das erste Halbfinale sowie das Finale am Sonntag, 21. April (ab 13.30 Uhr), laufen zudem live im BR Fernsehen, außerdem im Livestream und in der ARD Mediathek.

Abrufbar ist das BR24 Sport-Livecenter unter BR24 Sport im Web und in der ARD Mediathek, dazu mobil in der BR24-App. Vom 15. bis 21. April können Sie diese Livestreams vom ATP-Tennisturnier in München sehen - in der Regel jeweils ab 13 Uhr.

Livestream am Dienstag, 16. April

Livestream am Mittwoch, 17. April

Livestream am Donnerstag, 18. April

Livestream am Freitag, 19. April

Livestream am Samstag, 20. April

Livestream am Sonntag, 21. April

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 15.04.2024 - 16:55 Uhr