BR24 Sport ATP-Tennisturnier München: Marterer verliert auf letzten Metern

Der Franke Maximilian Marterer muss sich beim ATP-Tennisturnier in München geschlagen geben. Nach einem langen und zähen Match auf Augenhöhe unterlag er dem Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Von BR24Sport

Der Franke Maximilian Marterer sorgte am zweiten Tag des ATP-Tennisturniers in München für Staunen. Bei einer langen und zähen Partie konnte der Nürnberger mit dem klaren Favoriten Felix Auger-Aliassime aus Kanada mithalten, doch am Ende unterlag er dennoch. Nach über dreieinhalb Stunden auf Augenhöhe, verschenkte Marterer den Einzug in die zweite Runde auf den letzten Metern (7:6 (5), 6:7 (6), 7:6 (3)).

Marterer startete gut in die Partie. Der 28-Jährige gewann den ersten, Auger-Aliassime den zweiten Satz, und auch im dritten setzte sich die Achterbahnfahrt fort. Erst schnappte sich der Franke das Break, dann holte Auger-Aliassime wieder per Re-Break auf. Erst nach 3:14 Stunden kam es zum ersten Matchball für den Nürnberger, den wehrte Auger-Aliassime und erkämpfte sich wenig später seinen eigenen Matchball.

"Aktuell tut es sehr weh", sagte der sichtlich enttäuschte Marterer nach dem Match. "Das sind enge Dinger gewesen, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich der aktivere war im dritten Satz."

Auch Koepfer aus dem Turnier

Zuvor war der deutsche Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:7 (3), 3:6 ausgeschieden. Der 29-jährige Schwarzwälder kassierte bei seinem dritten Sandplatzturnier in diesem Jahr die dritte Erstrundenniederlage.

Wie schon am Vortag waren auch die Spiele am Dienstag durch das Wetter beeinflusst: Nachdem es am Auftakttag wegen teils starken Regens schon zu langen Pausen kam, war es am Dienstag der Wind, der den Spielern zu schaffen machte. Windböen, umgewehte Banden und Blätter, die durch die Luft flogen.

