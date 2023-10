BR24 Sport 3:1 gegen Hertha: Nürnberger Comeback-Könige schlagen wieder zu Stand: 22.10.2023 16:07 Uhr

Der 1. FC Nürnberg bleibt zuhause ungeschlagen und beweist gegen Berlin erneut Comeback-Qualitäten. Das 3:1 nach 0:1-Rückstand war der zweite Heimsieg in Folge, der auch von einem verschossenen Elfmeter von Can Uzun nicht gefährdet werden konnte.

Von BR24Sport

Der 1. FC Nürnberg bleibt in der 2. Bundesliga weiterhin eine Heimmacht. Gegen Hertha BSC gerieten die Franken wieder einmal in Rückstand, doch sie bewiesen erneut Moral und drehten die Partie. Auch ein verschossener Elfmeter von Youngster Can Uzun fiel am Ende nicht ins Gewicht. Der Club steht nach dem Sieg wieder in der oberen Tabellenhälfte.

Uzun verschießt Elfmeter

Das Team von Trainer Cristian Fiel, der seine Mannschaft im Vergleich zum 1:5 auf St. Pauli vor der Länderspielpause auf fünf Positionen veränderte, begann aggressiv und störte früh das Aufbauspiel der Gäste aus der Hauptstadt. Doch mit der ersten Chance führte plötzlich die Hertha. Fabian Reese und Deyovaisio Zeefuik hatten sich über rechts durchkombiniert. Der Niederländer brachte den Ball gerade so in die Mitte, auch weil Christian Mathenia zu zögerlich aus seinem Tor kam. In der Mitte konnte am Ende Smail Prevljak mit der Hacke abstauben (15.).

Doch der Club zeigte sich in der Folge wenig geschockt und spielte weiter mutig nach vorne. Hertha-Keeper Tjark Ernst konnte einen Schuss von Can Uzun über die Latte lenken (17.), zehn Minuten später setzte Uzun einen Kopfball nach einer Ecke aus spitzem Winkel ans Außennetz (28.). Näher kam der FCN dem Berliner Tor erst kurz vor der Halbzeit. Can Uzun trat zum an Castrop verursachten Foulelfmeter an und scheiterte mittig an Ernst (39.).

Club dreht Partie - Kartenspiele in Nürnberg

Auch in der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern im Max-Morlock-Stadion das gleiche Bild. Der Club rannte an und ließ wenig zu. Gut zehn Minuten nach der Pause wurden die Bemühungen dann belohnt. Jens Castrop brachte nach einer Ecke den Ball von rechts in die Mitte und Florian Flick beförderte diesen aus kurzer Distanz über die Linie. Da er aber nur noch minimal abfälschte, wurde der Treffer Castrop gutgeschrieben.

Nach einer guten Stunde foulte Marc-Oliver Kempf als letzter Mann Benjamin Goller. Nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Florian Exner korrekterweise auf Platzverweis (67.). Nur fünf Minuten später hatte die Heimmannschaft die Partie gedreht. Toni Leistner fälschte eine Hereingabe von der rechten Seite ins eigene Netz ab (72.). Doch die fränkische Freude währte nur kurz, denn der Club schwächte sich selbst. Nach einem unsauberen Zuspiel von Mathenia wusste sich Ivan Marquéz als letzter Mann nur noch mit einem Foul zu helfen und sah ebenfalls die rote Karte (75.).

Doch die Fiel-Truppe schien an diesem Nachmittag immun gegen Rückschläge und drängte auf die Entscheidung. Die fiel in der 84. Minute durch den eingewechselten Daichi Hayashi. Der Japaner verwertete einen Abpraller aus kurzer Distanz. In der Schlussphase kam das Team von Trainer Pal Dardai nochmal auf und traf durch Derry Scherhant noch die Latte (90.), aber am Ende sollte es zum vierten Saisonsieg reichen.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 22.10.2023 - 21:45 Uhr