BR24 Sport 3. Liga: Regensburg - Dresden | 26.04., 14 Uhr | Livestream & TV Stand: 23.04.2024 12:37 Uhr

Fällt am Samstag die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen der 3. Liga? Der SSV Jahn Regensburg hat Dynamo Dresden zu Gast und kann einen großen Schritt in Richtung Liga zwei machen. Verfolgen Sie die Partie im Livestream und im BR Fernsehen.

Von BR24Sport

Der SSV Jahn Regensburg kann am Samstag die Tür in Richtung 2. Fußball-Bundesliga weit aufstoßen. Die Mannschaft von Joe Enochs steht vor dem 35. Spieltag mit 61 Punkten auf Platz zwei und damit bereits sechs Zähler vor Aufstiegskonkurrent Dynamo Dresden. Nun kommt es am Samstag um 14 Uhr in Regensburg zum Topspiel in der 3. Liga.

Dresden entlässt Anfang - und nun?

Zuletzt hatten sich der Jahn und Dresden ein Fernduell im Schneckentempo geliefert. Dresden lieferte fünf sieglose Spiele in Folge ab und trennte sich nach der 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln am vergangenen Wochenende von Trainer Markus Anfang. Die übergangsweise Nachfolge übernimmt ein Trio aus den Ex-Nationalspielern Ulf Kirsten und Heiko Scholz sowie dem etatmäßigen U19-Coach Willi Weiße.

Regensburg konnte diese Schwächephase jedoch nicht ausnutzen. Am letzten Samstag setzte es eine bittere 0:1-Pleite gegen den formstarken Aufsteiger und Tabellenführer SSV Ulm, auch eine Woche zuvor kamen die Oberpfälzer nicht über ein 1:1 gegen 1860 München hinaus. In der Tabelle geht es deshalb weiterhin eng zu. Zwischen Dresden und Regensburg lauert mit Preußen Münster (58 Punkte) ein weiteres Überraschungsteam auf einen Ausrutscher der Favoriten.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 27.04.2024 - 14:00 Uhr