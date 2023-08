BR24 Sport 3. Liga: Oberbayer Thiel schockt Ingolstadt spät Stand: 06.08.2023 21:57 Uhr

Der FC Ingolstadt erlebt einen bitteren Start in die 3. Liga. In einer chancenarmen Partie verliert der FCI bei Erzgebirge Aue durch einen Gegentreffer in letzter Minute.

Von BR24Sport

Der FC Ingolstadt hat zum Auftakt in die 3. Liga eine bittere Niederlage erlitten. Das Team von Trainer Michael Köllner verlor bei Erzgebirge Aue in letzter Minute mit 0:1 (0:0). Die Partie, die am Sonntagabend um 19.30 Uhr angepfiffen wurde, bot wenige Highlights und fand größtenteils zwischen den Strafräumen statt.

Aue belohnt sich spät durch Oberbayer Thiel

Das entscheidende Tor schoss der erst kurz zuvor eingewechselte Maximilian Thiel (90.), der im oberbayerischen Altötting geboren wurde und bei Wacker Burghausen das Fußball spielen lernte. "Das war natürlich ein kurzer Arbeitstag heute", sagte Thiel bei MagentaSport: "Es war ein bisschen Glück dabei, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel."

FCI-Stürmer Pascal Testroet sah es etwas anders: "Aue hatte mehr vom Spiel, wir haben gut verteidigt. Offensiv haben wir zu wenig auf die Kette bekommen." Unter anderem scheiterte Aues Flügelspieler Sean-Andreas Seitz zweimal am glänzend parierenden Marius Funk (20./42.). Ex-Löwen-Stürmer Marcel Bär verzog zudem aus aussichtsreicher Position (26.).

Köllner war mit guten Erinnerungen ins Erzgebirgsstadion gereist. Am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison hatte der Coach mit seinem Team an gleicher Stelle 3:0 gewonnen. Mit einer runderneuerten Mannschaft (zehn Neuzugänge, 14 Abgängen) war Ingolstadt über die gesamten 90 Minuten engagiert, tat sich aber in der gegnerischen Hälfte schwer, zwingend vor das Tor zu kommen.

Ingolstadt harmlos - Beleme hat Führung auf dem Fuß

Erst kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Daouda Beleme die Führung auf dem Fuß, doch schoss freistehend über das Tor (86.). Für Ingolstadt ist es das erste Auftaktspiel in der dritten Liga, das die Schanzer nicht gewinnen.

Damit bleibt 1860 München das einzig siegreiche bayerische Team am ersten Spieltag der dritten Liga. Die Löwen bezwangen Waldhof Mannheim mit 2:0, dazu trennten sich Jahn Regensburg und die SpVgg Unterhaching 1:1.

Quelle: BR24Sport 06.08.2023 - 21:45 Uhr