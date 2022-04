Tourdirektor Prudhomme: "Es geht bei der Tour um die europäische Freundschaft"

"In gewisser Weise ist die Tour zurück"

Mussten Sie mit Blick auf den Klimawandel Überzeugungsarbeit leisten, die Tour nach Dänemark zu bringen. Schließlich muss der Tourtross deutlich mehr reisen, fliegt von Dänemark dann zurück nach Frankreich?

Prudhomme: Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Wir sind in Kopenhagen, weil es die Fahrradstadt Nummer eins in der Welt ist. Was für uns ist in dieser Debatte sehr wichtig ist, den Leuten beizubringen, sich bezüglich des Klimas besser zu verhalten. Und ich fürchte, das ist einfacher in Dänemark als in Frankreich.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, aber in diesem Jahr werden die Fans wieder in größerer Zahl zurückkehren können. Wie groß war das Problem, wie groß ist es noch?

Prudhomme: Die Tour de France, das sind die Champions, aber auch die vielen Zuschauer. Die Tour ist das Lachen im Gesicht der Fans. Mit der Pandemie konnte man dieses Lachen nicht im Gesicht tragen. Es wird diesmal natürlich viel besser, weil es wieder die Tour sein wird, wie wir sie kennen. Die Tour ist zum ersten Mal in Dänemark, aber in gewisser Weise ist die sie auch wieder zurück - mit all den Leuten am Streckenrand.

Die Tour ist zurück mit einem großen Favoriten - Tadej Pogacar. Wird er das Rennen wieder dominieren?

Prudhomme: Natürlich ist er der große Favorit, aber man weiß nie, was während der Tour passiert. Zum Beispiel hier in Dänemark - wir warten auf den Wind (lacht).

Pogacars Leistungen wecken immer wieder auch Zweifel. Wie bewerten Sie das?

Prudhomme: Er ist der Boss der Tour - da ist es immer dasselbe, wissen Sie. Pogacar ist natürlich sehr talentiert. Er ist immer noch so jung und hat schon zweimal die Tour gewonnen. Eddy Merckx, der größte Fahrer der Geschichte, hatte in diesem Alter die Tour noch nie bestritten. Pogacar war sehr gut mit 19, mit 22, aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt.