Direktor Christian Prudhomme stellte die 21 Etappen am Donnerstag (14.10.2021) im Pariser Palais des Congrès vor. Die Tour startet am 1. Juli in Kopenhagen und endet nach Abstechern nach Belgien und in die Schweiz am 24. Juli traditionell auf den Pariser Champs-Élysées. Durch den Start in Dänemark gibt es drei statt zwei Ruhetage für die Radprofis.

"Kopenhagen und Dänemark sind eine neue Grenze für die Tour. Es wird der nördlichste Grand Départ der Geschichte" , sagte Prudhomme bei der wieder als Präsenzveranstaltung abgehaltenen Präsentation. Neben Tour-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien waren unter anderen der britische Sprintstar Mark Cavendish sowie der französische Weltmeister Julian Alaphilippe unter den Gästen.

Etappenziel in Arenberg

Insgesamt werden vor den Fahrern sechs Flachetappen, sechs Bergetappen (fünf Bergankünfte), sieben Klassikeretappen und zwei Einzelzeitfahren liegen. Klassisch wird es wieder in den vier Bergregionen Vogesen, Alpen, Zentralmassiv und Pyrenäen ans Klettern gehen, zudem wird ein Berg im Departement Hautes Pyrénées zu bezwingen sein: der Col de Spandelles (1,378m) auf dem Weg nach Hautacam auf der 18. Etappe.

Die Tour de France 2022 führt von Kopenhagen nach Paris

Der Startschuss fällt mit einem 13 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Kopenhagen, Dänemark wird damit zehntes Gastgeberland der Grand Depart. Im Anschluss soll das Rennen mit zwei weiteren Etappen im Süden des Landes fortgesetzt werden, ehe an einem frühen Ruhetag der Transfer nach Dünkirchen erfolgt. Von dort führt die Route auf der fünften Etappe über Kopfsteinpflaster-Passagen des Klassikers Paris-Roubaix mit Ziel in Arenberg. Nach Abstechern nach Belgien und in die Schweiz warten mit den Bergankünften am 2413 m hohen Col du Granon und L'Alpe d'Huez zwei Favoriten-Showdowns in den Alpen.

Am Nationalfeiertag hinauf nach Alpe d'Huez

Am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli, steht erstmals seit 2018 wieder die Bergankunft in Alpe d'Huez an. Die Entscheidung fällt in den Pyrenäen auf den Etappen nach Peyragudes und Hautacam sowie in einem 40 Kilometer langen Einzelzeitfahren am vorletzten Tag. Auf dem Weg von Kopenhagen nach Paris sind insgesamt 3328 Kilometer im Sattel zu absolvieren.