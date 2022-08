Rad-WM Handbikerin Zeyen gelingt Titel-Hattrick Stand: 14.08.2022 12:03 Uhr

Annika Zeyen hat bei der Rad-WM im kanadischen Baie-Comeau ihren Titel-Hattrick im Straßenrennen perfekt gemacht.

Die 37 Jahre alte Handbikerin triumphierte am Sonntag (14.08.2022) nach 56,7 Kilometern souverän in 1:56:47 Stunden und krönte sich nach 2019 und 2021 im Straßenrennen zum dritten Mal zur Weltmeisterin. Auch im Einzelzeitfahren hatte sich die ehemalige Rollstuhlbasketballerin in Kanada zuvor den Titel gesichert.

"Man träumt von so einem Erfolg, aber es kann so viel passieren" , sagte Zeyen, die in diesem Jahr mit zweimal EM-Gold sowie dem Gesamtweltcup alle großen Titel einsammelte: "Ein Fehler oder technischer Defekt – und es ist vorbei. Es ist einfach nur großartig, dass hier alles aufgegangen ist. Ich freue mich riesig."

Auch Majunke verteidigt ihren Titel

Neben Zeyen verteidigte auch Dreiradfahrerin Jana Majunke ihren Titel erfolgreich. Die zweifache Paralympics-Siegerin von Tokio setzte sich im Straßenrennen der Startklasse T2 vor ihrer Teamkollegin Angelika Dreock-Käser durch.

Im Einzelzeitfahren hatte zum Auftakt der WM noch die 55-jährige Dreock-Käser triumphiert, ihre 31 Jahre alte Kollegin Majunke war Dritte geworden. "Es war ein hartes, aber schönes Rennen. Wir konnten die Konkurrenz von Anfang an von uns fernhalten. Angelika und ich haben gut zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr über den Weltmeistertitel", sagte Majunke.

In den Straßenrennen der Dreiräder gab es auf der hügeligen Strecke zudem noch Bronze für Maximilian Jäger. "Ich bin stolz, dass ich bis zum Schluss ganz vorne mithalten konnte", sagte der 22-Jährige.

Bereits sieben Goldmedaillen

Vor dem Abschlusstag hat das Team des Deutschen Behindertensportverbandes bereits siebenmal Gold, zweimal Silber sowie zweimal Bronze gewonnen.