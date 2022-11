Abstimmung 2022 Nach erfolgreicher Saison - Wahl der Para-Sportler des Jahres Stand: 16.11.2022 11:41 Uhr

Paralympics in Peking, dazu diverse Weltmeisterschaften - der Kalender für die Para-Sportlerinnen war 2022 prall gefüllt. Jetzt stehen die Wahlen an - wer wird Sportlerin und Sportler des Jahres?

Die Wahl der Para Sportlerinnen und Sportler des Jahres steht wieder an. Nach den schwierigen Corona-Jahren haben sich die deutschen Athletinnen und Athleten 2022 wieder bei vielen hochkarätigen Veranstaltungen zeigen und auszeichnen dürfen.

Neben dem Highlight der Paralympischen Winterspiele in Peking, bei denen das Team Deutschland Paralympics insgesamt 19 Medaillen gewonnen hat, wurden dabei zahlreiche weitere Erfolgsgeschichten geschrieben.

Gelegenheiten boten unter anderem die Weltmeisterschaften im Para Schwimmen, Para Radsport, Para Badminton, Para Rudern, Para Tischtennis oder die European Championships in München. Fünf Sportlerinnen, fünf Sportler, drei Teams und drei Nachwuchsathleten/-innen stehen nun als Nominierte fest.

Expertengremium und Fans entscheiden

Ein achtköpfiges Expertengremium, das bereits die Vorauswahl getroffen hat, sowie Fans und Interessierte des Para Sports entscheiden erneut über die Siegerinnen und Sieger der Wahl des Deutschen Behindertensportverbands (DBS).



Seit Mittwoch, 16. November, 8 Uhr, bis Montag, 21. November, 12 Uhr, kann hier abgestimmt werden.

Taliso Engel - nominiert

Vier Kategorien

In der öffentlichen Runde stehen folgende Spitzenathleten/-innen in den vier Kategorien Para Sportlerin, Para Sportler, Para Team und Para Nachwuchssportler/-in in alphabetischer Reihenfolge zur Auswahl:

Para Sportlerin:

• Anna-Lena Forster (Para Ski alpin)

• Maike Hausberger (Para Radsport)

• Linn Kazmaier (Para Ski nordisch)

• Leonie Walter (Para Ski nordisch)

• Annika Zeyen (Para Radsport)

Para Sportler:

• Valentin Baus (Para Tischtennis)

• Taliso Engel (Para Schwimmen)

• Marco Maier (Para Ski nordisch)

• Thomas Schmidtberger (Para Tischtennis)

• Michael Teuber (Para Radsport)

Para Team:

• Para Badminton-Doppel (Rick Hellmann & Thomas Wandschneider)

• Para Rudern Mixed-Vierer mit Steuerfrau (Jan Helmich, Susanne Lackner, Marc Lembeck, Kathrin Marchand, Inga Thöne)

• Para Tischtennis Mixed-Doppel (Thomas Brüchle & Sandra Mikolaschek)

Para Nachwuchssportler*in:

• Maximilian Jäger (Para Radsport)

• Linn Kazmaier (Para Ski nordisch)

• Leonie Walter (Para Ski nordisch)

Die Gewinner werden am Samstag, 26. November, in einem Festakt in der Düsseldorfer Rheinterrasse vor 300 geladenen Gästen zu den Para Sportlern des Jahres 2022 gekürt. Dann wird auch der Ehrenpreis 2021 des DBS mit einem Jahr Verspätung verliehen. Denn im vergangenen Jahr musste die Gala ausfallen und die Ehrung aufgrund der Corona-Pandemie wie schon 2020 digital stattfinden.