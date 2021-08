Paralympics: Triathlet Martin Schulz auf dem Weg nach Tokio

Martin Schulz hat bei der Triathlonpremiere der Paralympischen Spiele in Rio 2016 die Goldmedaille geholt. Auch in Tokio ist der Sachse wieder am Start.