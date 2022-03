Video: 12.03. | der lange Wintersport-Samstag im Ersten u.a. mit den Paralympics, ab 05.30 Uhr

Sportschau. . 13:00:00 Std. . Das Erste.

Paralympics in Peking live im Ersten mit Thomas Braml und Eik Galley - unter anderem mit Langlauf, Ski und Snowboard. Ab 09.20 Uhr live im Stream Slalom der Frauen in Are, Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora und vieles Weitere. | video