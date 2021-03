Silber von der Normalschanze, Gold im Mixed-Teamwettbewerb und nun Bronze von der Großschanze - Karl Geiger aus Oberstdorf hat bei seiner Heim-WM die Medaillensatz komplett! Der Skiflug-Weltmeister bewies bei schwierigen äußeren Bedingungen erneut seine Klasse und Nervenstärke und schnappte sich erneut Edelmetall. nach dem ersten Durchgang noch auf Platz sechs ließ er im Finale noch drei Konkurrenten hinter sich.

"Über den ersten Sprung ärgere ich mich noch. Aber der zweite war echt okay. Du weißt nie, wie weit es von Platz sechs noch nach vorne gehen kann, deshalb bin ich echt glücklich" , sagte Geiger im ZDF.

Lediglich der Österreicher Stefan Kraft und Robert Johansson aus Norwegen waren noch stärker. Kraft, der eine turbulente Saison mit vielen Aufs und Abs hinter sich hat, konnte sich mit Sprüngen auf 132,5 und 134,0 Meter die Goldmedaille sichern. Nur 4,4 Punkte dahinter kam Johansson auf den Silberrang.

Schneefall und Nebel machen Springern das Leben schwer

Starker Schneefall und Nebel bedeuteten erschwerte Bedingungen für die 50 Springer. Die konnten erstens nicht weit sehen und mussten zweitens im tiefen, pappigen Neuschnee landen, was beim einen oder anderen zu einigen Problemen bei der Standfestigkeit im Auslauf führte. Wer von den zehn bis zwölf Springern aus dem erweiterten Favoritenkreis am besten mit diesen Verhältnissen klar kommen würde, der hätte beste Chancen auf den Weltmeistertitel.

Topspringer patzen - Auch Eisenbichler bei den Geschlagenen

Einige Topspringer strauchelten früh: Kamil Stoch (Polen), Weltmeister von 2013, Ryoyo Kobayashi (Japan) und der Zweite der Qualifikation, Johann Andre Forfang (Norwegen) verabschiedeten sich bereits nach dem ersten Durchgang aus dem Titelrennen. Das galt auch für Titelverteidiger Markus Eisenbichler, der nach dem Ausfall des Norwegers Halvor Egner Granerud (positiver Coronatest) als letzter Springer über den Bakken musste.

Nur 122,5 Meter bedeutete zunächst Platz 16 für den Mixed-Team-Weltmeister. "Die Verhältnisse waren schwer", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher, dazu kamen ein paar kleinere Fehler beim Absprung und in der ersten Flugphase sowie wenig Windunterstützung im unteren Schanzenbereich.

Geiger und Paschke zunächst in Lauerstellung

Dafür lagen mit Karl Geiger (132,0 m) und Pius Paschke (129,5 m) auf den Rängen sechs und sieben noch zwei DSV-Springer in Lauerstellung auf eine Medaille. Lediglich vier bzw. sechs Punkte lagen die beiden hinter dem drittplatzierten Österreicher Daniel Huber (133,5 m). Es führte dessen Landsmann Stefan Kraft, der Sieger der Qualifikation, mit 132,5 m vor dem Norweger Robert Johansson (129,5 m).

Finaldurchgang: Eisenbichler riskiert und stürzt

Und es wurde spannend: Markus Eisenbichler riskierte, so wie man ihn kennt, noch einmal alles, um von Platz 16 weiter nach vorne zu kommen. Sein zweiter Sprung ging dann auch deutlich weiter auf 134,0 m. Doch der Siegsdorfer stürzte nach der Landung vornüber in den tiefen Schnee: Schlechte Noten, keine Chance auf eine Verbesserung - ein gebrauchter Tag für den "Eisei", der am Ende 17. wurde. "Ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen, aber da legt's mich dann auf die Waffel. Aber ich muss riskieren" , sagte Eisenbichler, der nun Gold mit der Mannschaft anpeilt.

Den ersten Angriff auf die Spitze gab's dann vom Slowenen Anze Lanisek, der mit 136,5 m die Tagesbestweite zeigte. Nach dem ersten Durchgang noch Elfter, verbesserte er sich auf den fünften Rang und kassierte u.a. auch Pius Paschke, der nach 114,5 m sogar noch hinter Eisenbichler zurückfiel. Erst Karl Geiger blieb mit erneut 132,0 m vor Lanizek.

Die nachfolgenden Springer zeigten Nerven. Nach dcem Sprung von Daniel Huber hatte Geiger dann seine dritte Medaille bei diesen Titelkämpfen sicher. Für Kraft und Johansson reichte es aber nicht mehr.

Severin Freund komplettiert Team-Quartett

Für die beiden weiteren deutschen Springer Severin Freund und Martin Hamann ging es im direkten Duell um einen Platz im Team für die Entscheidung am Samstag. Dies entschied der Routinier mit 122,5 und 118,5 m knapp für sich. Freund wurde 22., Hamann landete nach 121,5 und 123,0 m auf dem 24. Rang.