DFB-Frauen Marozsan-Abschied beim WM-Härtetest gegen Brasilien Stand: 10.04.2023 14:10 Uhr

Ein letztes Mal im DFB-Trikot: Auf Dzsenifer Marozsan wartet gegen Brasilien ein emotionaler Abschied. Für den Rest des Teams ist es dagegen ein echter WM-Härtetest.

Wie es für Marozsan nach ihrem letzten Länderspiel auf Vereinsebene weitergeht, ist noch unklar: "Grundsätzlich ist alles noch offen. Es gibt Gespräche mit Lyon, es gibt Gespräche mit anderen Vereinen" , sagte die 30 Jahre alte Spielmacherin von Olympique Lyon in einer Videoschalte am Sonntag. Sie wird an diesem Dienstag (18.00 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) in Nürnberg gegen Südamerika-Meister Brasilien verabschiedet.

Nach Kreuzbandriss - Marozsan tritt kürzer

Marozsan soll zum 112. und letzten Mal das Trikot des deutschen Nationalteams tragen, mit dem sie 2013 den EM-Titel und 2016 dem Olympiasieg holte. Vor einem Jahr zog sie sich beim 2:3 in der WM-Qualifikation in Serbien einen Kreuzbandriss zu und verpasste die EM in England.

"Mein Knie ist leider nicht mehr das, was es war. Auch wenn ich im Verein alle Einheiten absolviere, alle Spiele. Ich muss viel dafür machen, damit es auch so möglich ist" , sagte die frühere Frankfurterin. "Es zwickt immer mal wieder. Das macht nur noch halb so viel Spaß, das muss ich zugeben."

Vertrag mit Lyon läuft aus

Marozsans Vertrag bei ihrem französischen Klub, mit dem die gebürtige Ungarin sechs mal die Champions League gewonnen hat, läuft zum Saisonende aus. "Sie gehört zu den weltbesten Technikerinnen, sie hat fantastische menschliche Charaktereigenschaften. Wir werden auch weiter privat im Austausch bleiben", sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg über die Edel-Technikerin.

Für Marozsan ist die Partie nach eigenen Aussagen ein "Geschenk ": "Ich bin überglücklich, dass so viele Leute ins Stadion kommen. Die Mannschaft hat das verdient", sagte Marozsan. "Es ist ein wichtiges Spiel für die Mannschaft. Deshalb will ich den Fokus gerne auf die Mannschaft legen."

Noch etliche Probleme für Voss-Tecklenburg

Denn trotz des schmeichelhaften Erfolgs offenbarten sich in den Niederlanden (1:0) zuletzt noch etliche Probleme. Auf "MVT" wartet bis zum Beginn der Titelmission in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) eine Menge Arbeit, der Form des Vorjahres, als sie ein ganzes Land begeisterten, laufen die Vize-Europameisterinnen noch hinterher. Womöglich kommt der Härtetest gegen Brasilien genau zum richtigen Zeitpunkt.

Und dennoch wollen die DFB-Frauen Marozsan einen würdigen Abschied bereiten. "Sie ist eine unglaubliche Technikerin, sie hat den deutschen Frauenfußball Jahrzehnte geprägt, Zuckerpässe gespielt, wichtige Tore geschossen" , schwärmte ihre gute Freundin Svenja Huth. Marozsan werde als "toller Mensch mit goldenem Herzen" eine Lücke hinterlassen.

Fluch bei den Weltmeisterschaften

Aber auch sportlich schmerzt der Abschied. 2013 holte Marozsan den EM-Titel, drei Jahre später in Rio de Janeiro Olympia-Gold. 2018 erlitt sie jedoch eine beidseitige Lungenembolie, und gerade die Weltmeisterschaften schienen für "Maro" verflucht. Auch das "Sommermärchen" 2022 verpasste sie wegen eines Kreuzbandrisses - in dieser Zeit reifte vor dem Fernseher die Entscheidung zum Rücktritt.

Bei der WM vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland treffen die Vize-Europameisterinnen in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Bereits im Achtelfinale könnten die Brasilianerinnen, die in Nürnberg ohne ihre verletzte frühere Weltfußballerin Marta antreten, der Gegner sein. Sie verloren vergangene Woche das "Finalissima" bei Europameister England nach einem 1:1 erst im Elfmeterschießen.