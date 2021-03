Mit einem Tor Sekunden vor dem Abpfiff sicherten sich die Leipziger den 28:27 (18:12)-Auswärtssieg bei den Füchsen. Zur Pause hatten die Gäste bereits weit vorne gelegen, dann wurde es im zweiten Abschnitt richtig spannend.

Die Hauptstädter holten Tor um Tor auf und gingen beim 27:26 in der 57. Minute sogar erstmals in Führung. Leipzig konterte nochmal entscheidend und trug den Sieg davon.

Die Füchse fielen durch die Niederlage aus den Europacup-Plätzen, der SC DHfK machte vier Ränge gut und ist jetzt Achter.

Andy Schmid überragt mit 11 Toren

Keine Blöße gaben sich die Rhein-Neckar Löwen im Heimspiel gegen GWD Minden. Allerdings tat sich der Ex-Meister lange Zeit schwer und kam schließlich zu einem mühsamen 29:27(14:14)-Erfolg. Für GWD war es die zweite Niederlage in Folge.

Gut 90 Sekunden vor dem Ende gingen die Hausherren mit 28:26 in Führung, was die Entscheidung in dieser Partie bedeutete. Bei den Rhein-Neckar Löwen überragte Andy Schmid mit elf Treffern, für Minden war Juri Knorr mit sieben Toren erfolgreich.

Bergischer HC setzt Aufwärtstrend fort

Der Bergische HC hat seinen Vormarsch in der Bundesliga mit einem 25:20 (15:11)-Auswärtssieg beim HC Erlangen fortgesetzt. Für die Löwen war es der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Damit bleibt der BHC in Reichweite zu den Top five.

Die Bergischen kamen nach einem frühen 2:4-Rückstand schnell besser ins Spiel und führten nach dem 5:4 durchgehend das Spiel an. Den 15:11-Vorsprung zur Pause hielt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze im zweiten Durchgang mit kleineren Aufs und Abs sicher und fuhr am Ende einen souveränen Sieg ein.