VfB Stuttgart holt französisches Talent Cissé

Der französische Linksfuß soll jedoch zunächst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kommen. "Moussa hat sehr gute Fähigkeiten und besitzt nach unserer Einschätzung das Potenzial, den Sprung in den Profibereich zu schaffen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat.

dpa | Stand: 03.08.2021, 16:21