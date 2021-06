Spekulationen über weitere Spieler für Spaniens Reserve

Nationaltrainer Luis Enrique berief bereits sechs Spieler, die sich neben dem eigenen EM-Kader für einen eventuellen Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft vorbereiten. Die Sportzeitung "As" berichtete, dass es sehr gut möglich sei, dass Enrique nun noch etwa ein halbes Dutzend Spieler der U21 einladen könnte.

Trainer Enrique plant für Reserve-Kader

Damit wäre dann zumindest rechnerisch praktisch auch ein Parallel-Kader aufgebaut, der einspringen könnte, sollte es weitere positive Corona-Befunde geben unter den mittlerweile nur noch 22 Spielern im EM-Camp in Las Rozas de Madrid. Eine Sonderregelung der UEFA würde das möglich machen, 13 Spieler müssten zur Verfügung stehen, die negativ getestet wurden, darunter ein Torwart. Diesen, Kepa Arrizabalaga, hat Enrique auch schon berufen.

Die Spanier treffen am 14. Juni in der Gruppe E auf Schweden. Vor der Partie in Sevilla haben auch die Skandinavier bereits zwei Corona-Fälle vermeldet.

Bei den Spaniern war zuvor am Sonntag Kapitän Sergio Busquets positiv getestet worden, dann erwischte es noch Diego Llorente. Beide mussten umgehend das Quartier verlassen. Das Training findet derzeit nur eingeschränkt und individuell statt.

Weitere Gegner der Spanier in der Gruppenphase sind Polen am 19. Juni und die Slowakei am 23. Juni.

dpa | Stand: 09.06.2021, 10:02