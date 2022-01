Snooker-Weltmeister Selby offenbart mentale Probleme

Der 38 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen "Jester from Leicester" schrieb auf Twitter: "Ich möchte mich nur bei all meinen Freunden und meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich sie im Stich gelassen habe. Psychisch bin ich derzeit in keiner guten Verfassung", schrieb Selby und fügte an, er habe einen Rückfall erlitten.

Detaillierter ging der Engländer nicht auf seine Verfassung und seine konkreten Probleme ein. "Ich verspreche, dass ich Hilfe bekommen und ein besserer Mensch werde", schrieb Selby weiter. Seinen Beitrag unterschrieb er mit dem Hashtag "#mentalhealth", was auf Deutsch so viel heißt wie: psychische Gesundheit.

dpa | Stand: 15.01.2022, 14:45