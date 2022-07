Trainingsfahrt Radprofi Valverde bei Unfall leicht verletzt - Fahrerflucht Stand: 02.07.2022 17:16 Uhr

Der frühere Straßenrad-Weltmeister Alejandro Valverde ist beim Training in seinem Heimatland Spanien von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Der Unfall geschah am 2. Juli in der Nähe der Gemeinde Alcantarilla in der Region Murcia im Osten des Landes, wie die Behörden und auch das Movistar-Team mitteilten. Sowohl Valverde als auch ein ebenfalls angefahrener Trainingspartner des 42 Jahre alten Spaniers seien dabei nur leicht verletzt worden. Der verwickelte Autofahrer habe Fahrerflucht begangen und sei bisher nicht identifiziert worden, hieß es.

Weder Valverde noch sein Teamkollege hätten Knochenbrüche oder andere schwere Verletzungen erlitten, teilte Movistar auf Twitter mit. Beide Sportler seien wohlauf. Zur Sicherheit werde Valverde aber noch 24 Stunden im Krankenhaus zur Beobachtung bleiben. Am Sonntag werde er aber wohl entlassen werden. Die Umstände des Unfalls sind vorerst nicht bekanntgeworden.

Valverde ist auch in seinem 21. Profijahr erfolgreich. 2022 erzielte er bereits drei Erfolge. Inzwischen steht er insgesamt bei 133 Siegen. Der Spanier aus Murcia will Ende des Jahres seine Karriere beenden.