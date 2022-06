Schwimm-WM Ole Braunschweig wird Sechster über 50 Meter Rücken Stand: 25.06.2022 18:15 Uhr

Ole Braunschweig hat seine Einzelstarts bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest mit einem sechsten Platz über 50 Meter Rücken beendet.

Der Berliner schlug in 24,66 Sekunden an. Weltmeister wurde Hunter Armstrong aus den USA in 24,14 Sekunden vor Ksawery Masiuk aus Polen und Thomas Ceccon aus Italien.

Braunschweig hatte am Vortag im Vorlauf die fast 13 Jahre alte deutsche Rekordzeit von Helge Meeuw um eine Hundertstelsekunde auf 24,58 Sekunden gedrückt.