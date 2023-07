LPGA Tour Obama-Einladung nach Sieg: Golferin Corpuz gewinnt US Open Stand: 10.07.2023 10:24 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat Golferin Allisen Corpuz nach ihrem Sieg bei den US Open gratuliert und die Hawaiianerin zu einer persönlichen Golf-Runde eingeladen.

"Herzlichen Glückwunsch an meine hawaiianische Landsfrau Allisen Corpuz zum Gewinn der US Women's Open! Du machst uns alle stolz – und ich freue mich auf eine Runde in Kapolei!", schrieb Obama, der sogar auf der gleichen Schule wie Corpuz war, via Twitter.

Die 25-jährige Corpuz hatte sich beim Major-Turnier auf dem berühmten Golfplatz von Pebble Beach an der kalifornischen Küste überraschend mit drei Schlägen Vorsprung gegen die Engländerin Charley Hull und Jiyai Shin aus Südkorea durchgesetzt.

"Unglaublich. Diese Woche fühlte sich wie ein wahr gewordener Traum an", sagte Corpuz. Für ihren ersten Triumph überhaupt auf der LPGA Tour kassierte sie zwei Millionen US-Dollar Preisgeld. Es ist das höchste Preisgeld, das es bisher für einen Major-Sieg auf der LPGA Tour gab.