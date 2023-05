CS:GO Paris Major Mouz ist raus: G2 zeigt sich dominant Stand: 12.05.2023 00:09 Uhr

Die deutsche E-Sport Organisation G2 verzeichnet ersten Erfolge in der Paris Major Challenger Stage in Counter-Strike: Global Offensive. Als Tabellenzweiter mit drei Siegen stehen sie knapp hinter Ence, welches ebenfalls keine Niederlagen kassierte.

"3:0 haben wir sicher, mit einem sauberen 2:0 Sieg gegen Apeks. Die Legends Stage kommt als nächstes", twitterte G2-Coach Jan "Swani" Müller nach dem 3:0 in der Challenger Stage. "Sehr gute Spiele bisher. Ich bin sehr stolz auf jeden, aber wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns."

Auch GamerLegion sicherte sich den letzten Platz in der Legends Stage. Trotz anfänglichen Schwierigkeiten fanden sie ihr Momentum in den letzten drei Runden und sicherten so Platz acht von insgesamt 16.

Bei der deutschen Organisation Mouz hingegen, sah es nicht so vielversprechend aus. Nach drei Niederlagen, landeten sie auf Platz 15 und verspielten ihre Chance, auf einen Platz in der Legends Stage.

"Wir wollten es wirklich. Wir haben für Stunden um Stunden im Bootcamp gearbeitet, aber wir sind nicht so aufgetreten, wie wir uns das vorgestellt haben", twitterte Teamkapitän von Mouz Christopher "dexter" Nong nach der Niederlage.