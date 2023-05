Giro d'Italia Italiens Außenminister für Giro-Start 2024 in der Ukraine Stand: 02.05.2023 13:51 Uhr

Der italienische Außenminister Antonio Tajani schlägt einen Start des Giro d'Italia 2024 in der Ukraine vor.

"Mir würde es gefallen, wenn der Giro im nächsten Jahr in der Ukraine beginnen könnte, sollten es die Umstände zulassen", sagte der Politiker bei einem Event zur traditionsreichen Italien-Radrundfahrt in Rom. Sport sei für ihn "ein Werkzeug der Außenpolitik", unterstrich Tajani laut Medienberichten.

Der diesjährige Giro beginnt am kommenden Samstag mit einem Zeitfahren an der ostitalienischen Adriaküste. In der Vergangenheit aber wählten die Veranstalter der zweitwichtigsten Radrundfahrt des Jahres oft Startorte im teils weit entfernten Ausland, etwa Budapest (2022), Jerusalem (2018), Apeldoorn/Niederlande (2016), Belfast (2014) oder Herning/Dänemark (2012).