Fußball Åge Hareide wird neuer Nationaltrainer in Island Stand: 14.04.2023 16:48 Uhr

Der Norweger Åge Hareide wird neuer Trainer der isländischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der isländische Verband mit. "Åge Hareide ist ein sehr erfahrener Trainer, der weiß, was es braucht, um erfolgreich zu sein", sagte die Vorsitzende des Verbands, Vanda Sigurgeirsdóttir.

Hareide erklärte, er beobachte das isländische Nationalteam bereits seit einer ganzen Weile. "Ich freue mich auf die Herausforderung, dem Team zum Erfolg zu verhelfen", sagte er laut Mitteilung. "Island hat viele starke Spieler." Sein Ziel sei die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024.

Zuletzt hatte der 69-jährige Hareide den schwedischen Club Malmö FF trainiert. In seiner Laufbahn war Hareide von 2003 bis 2008 bereits Nationaltrainer in Norwegen und von 2016 bis 2020 in Dänemark. Die isländischen Fußballer werden die ersten Partien mit Hareide als Trainer in der EM-Qualifikation im Juni gegen die Slowakei und Portugal bestreiten.