Englands Abwehrchef Maguire zurück im Mannschaftstraining

Der zuvor lange am Sprunggelenk verletzte Kapitän von Manchester United stand beim Aufwärmprogramm gemeinsam mit seinen 25 Teamkollegen auf dem Platz im englischen EM-Basislager in Burton upon Trent. Ob es beim 28 Jahre alten Fußballprofi damit schon für einen Startelf-Einsatz gegen die Kroaten am Sonntag (15.00 Uhr) reicht, ist aber noch unklar.

Maguire hatte sich Anfang Mai in der Premier League am Sprunggelenk verletzt und seitdem nicht mehr gespielt. Weitere Vorrundengegner der Three Lions im Wembley-Stadion sind Schottland (18.6.) und Tschechien (22.6.).

dpa | Stand: 10.06.2021, 12:55