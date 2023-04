Sportpolitik DOSB- Leistungssportchef: Umkehr des Trends braucht länger Stand: 05.04.2023 14:03 Uhr

Der neue DOSB-Vorstand Leistungssport Olaf Tabor glaubt nicht an eine deutliche Steigerung des deutschen Teams bei den anstehenden Olympischen Spielen.

"Eine Umkehr des aktuell negativen Trends muss unser Ziel sein, braucht aber sicher länger als nur einen olympischen Zyklus. Die Talente, die heute für Paris und nachfolgend für Los Angeles im Fokus stehen, kennen wir größtenteils schon", sagte Tabor in einem Interview auf der Verbandshomepage des DOSB. Tabor hat die Nachfolge von Dirk Schimmelpfennig angetreten und ist seit 1. April im Amt.

"Alles, was wir jetzt verändern, zeigt seine Wirkung wohl frühestens für Los Angeles 2028, wahrscheinlich bis Brisbane 2032. Das liegt einfach daran, dass Strukturanpassungen verstärkt erst auf und über die nächsten Generationen wirken", fügte der 52 Jahre alte Tabor an. "Wer realistisch ist, wird akzeptieren müssen, dass die Probleme der letzten 5, 10 oder 15 Jahre nicht in den nächsten 9 bis 12 Monaten gelöst werden können."