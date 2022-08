Ligue 1 Dank Volland-Tor - AS Monaco holt Punkt bei PSG Stand: 28.08.2022 22:49 Uhr

AS Monaco und Stürmer Kevin Volland haben eine Überraschung in der französischen Ligue 1 nur verpasst.

Monaco kam am Sonntag (28.08.2022) beim Meister und Tabellenführer Paris Saint-Germain zu einem 1:1 (1:0). Der Ex-Leverkusener Volland hatte bei seinem Saisondebüt die Gäste in der 17. Minute in Führung gebracht.

Erster Punktverlust für PSG

Neymar (70.) rettete dem Starensemble aus der Hauptstadt mit einem verwandelten Foulelfmeter wenigstens einen Punkt. Bayern Münchens Leihgabe Alexander Nübel hatte im Tor der Monegassen keine Chance.

Für PSG war es am vierten Spieltag die ersten Punktverluste. Monaco gelang nach dem schwachen Saisonstart immerhin ein Achtungserfolg.