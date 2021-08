Bisserl Berge: Neue Champions-League-Trikots des FC Bayern

"Ich liebe die Berge, ich liebe meine Heimat, und ich finde es schön, dass wir dieses spezielle Lebensgefühl, das wir hier bei uns haben, mit diesem Trikot in der ganzen Welt anschaulich machen können", sagte der 31 Jahre alte Nationalspieler über das neue Champions-League-Trikot der Münchner.

Es wurde den Angaben zufolge vom Bergpanorama des Münchner Umlands inspiriert. "In weiß-blauer Farbgebung ist eine stilisierte Bergwelt" in das Design eingearbeitet, hieß es. Erstmals sollte das neue Trikot von den Bayern-Profis im Supercup am Dienstagabend gegen Borussia Dortmund getragen werden. Die Gruppenphase der Champions League wird erst nächste Woche ausgelost.

