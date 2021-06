Gruppe F

"Bester Mittelfeldspieler": Lizarazu schwärmt von Kanté

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in ihrem Auftaktspiel bei der EM am 15. Juni gegen Frankreich in München gleich auf den "besten Mittelfeldspieler der Welt". Dieser Meinung ist zumindest der frühere Welt- und Europameister Bixente Lizarazu.