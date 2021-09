Basketball-Bundesliga: Zu 99 Prozent Geimpfte oder Genesene

"Unsere Quote ist insofern überragend, als dass wir frühzeitig einen intensiven Austausch mit den Verantwortlichen an den BBL-Standorten erreicht haben" , sagte Jens Staudenmayer, Kaufmännischer und Sportlicher Leiter der BBL . Den vollständigen Impfschutz bei Spielern, Trainern und Funktionsteams haben 99 Prozent erreicht.

Infektionen trotz Impfungen

Dass die Zahl aber keine vollständige Sicherheit bietet, ist spätestens seit dem Wochenende klar. Pokalsieger Bayern München hatte kurzfristig die Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier wegen Coronafällen "im Team bzw. im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft" absagen müssen. "Es zeigt sich einfach, dass es diese Impfdurchbrüche (symptomatische Infektion bei Geimpften, d. Red.) dann doch gibt" , sagte Holz, "deshalb sind wir da natürlich nicht so entspannt. Das macht schon Sorgen." Denn der FC Bayern sei "sicherlich komplett durchgeimpft" .

"Stimmungsvoller Restart"

Die neue Saison beginnt am Donnerstag (23.09.21) mit dem Duell zwischen Meister Alba Berlin und den Telekom Baskets Bonn (20.30 Uhr). "Bei den Klubs spüren wir eine Menge Aufbruchstimmung" , sagte Holz: "Ich freue mich, dass wir Zuschauer haben, und auch in ganz vernünftigen Größenordnungen - nicht nur symbolisch. Das wird ein schöner Restart, sehr stimmungsvoll."

Teilweise kann es schon zum Auftakt Vollauslastung geben, etwa in den kleineren Standorten in Bayern und in Baden-Württemberg. In Niedersachsen sieht die Sache noch anders aus. Holz hofft, dass es im Laufe der Spielzeit zur völligen Freigabe kommt. "Ich kann mir vorstellen, dass wir noch überall volle Hallen erleben werden."

