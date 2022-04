Anna Elendt schwimmt auch Rekord über 200 Meter Brust

Nachdem die Frankfurterin im texanischen San Antonio bei der Pro Swim Series den deutschen Rekord über 100 Meter zweimal unterboten hat, stellte sie auch eine Bestmarke über 200 Meter Brust auf.

In 2:24,63 Minuten unterbot sie dabei den fünf Jahre alten Rekord der Gladbeckerin Jessica Steiger (2:25,00) und auch die Normzeit für die Europameisterschaften in Rom vom 11. bis 21. August. Erneut war in Texas nur die einheimische Lilly King (2:23,69) schneller.

Schon am Freitag hatte schlug Elendt über 100 Meter nach 1:05,58 Minuten an und war damit im Finale 38 Hundertstelsekunden schneller als bei ihrer vorherigen Bestmarke im Vorlauf.