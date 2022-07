Tour de France Alle Corona-Tests laut Weltverband negativ Stand: 11.07.2022 12:30 Uhr

Die neueste Testreihe bei der Tour de France habe keine weiteren Coronafälle ergeben. Dies teilte der Radsport-Weltverband UCI am Montag (11.07.2022) mit, dem zweiten Ruhetag der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Die Tests waren am Sonntagabend durchgeführt worden.

Die Sorge unter den Fahrern war zuvor groß, nachdem am Wochenende bereits drei Radprofis wegen eines positiven Corona-Tests die Heimreise antreten mussten.

Obligatorische Corona-Tests bei der Tour an den Ruhetagen

Corona-Tests waren einmal vor dem Tour-Start in Kopenhagen und an den Ruhetagen für die Fahrer verpflichtend angesetzt. Viele Teams haben aber freiwillig testen lassen, um Infektionen rechtzeitig zu erkennen. Am Sonntag mussten alle Fahrer nach der neunten Etappe ein Testzelt für den Abstrich passieren.

"Es ist immer ein bisschen Angst mit dabei. Es (das Virus, d. Red.) geht herum, das sieht man ja. Der eine oder andere Fahrer ist schon raus. Ich hoffe, dass ich heil hier durchkomme ", sagte der deutsche Straßenrad-Meister Nils Politt vom Bora-hansgrohe-Rennstall und sein Teamchef Ralph Denk ergänzte: " Ich habe versucht, das Thema auszublenden. Wenn das Ergebnis kommt, ist es doch gut und schön. "

Jungels startete mit geringer Viruslast - und fuhr zum Tagessieg

Schon vor Beginn der Tour waren einige Profis aus dem Fahrerfeld genommen worden, Bob Jungels (Luxemburg/AG2R Citroen Team) hingegen, Etappensieger vom Sonntag in Chatel, durfte aufgrund seiner niedrigen Viruslast an den Start gehen.

Das Rennen wegen Corona aufgegeben haben Jungels' Teamkollege Geoffrey Bouchard (Frankreich) und Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates) aus der Mannschaft des slowenischen Gesamtführenden Tadej Pogacar.