Formel 1: WM-Vorentscheidung auf dem Drama-Kurs von Interlagos?

Legendäre Formel-1-Duell in Interlagos

Unvergessen ist 2008, als sich Rennsieger Felipe Massa, damals im Ferrari, rund eine halbe Minute lang als Weltmeister fühlen durfte. Ehe Lewis Hamilton im McLaren in der letzten Kurve gegen Timo Glock noch das entscheidende Überholmanöver auf Platz fünf gelang, um mit einem Punkt Vorsprung seinen ersten Titel einzufahren.

Lewis Hamilton und Fernando Alonso in Interlagos 2007

Oder 2007, als Hamilton und sein damaliger McLaren-Teamkollege Fernando Alonso ihre Rivalität derart auf die Spitze trieben, dass als lachender Dritter der Finne Kimi Räikkönen in Interlagos zum Rennsieg und zum Titel fuhr. Oder 2016, als Hamilton nach fünf Safety-Car-Phasen und zwei Renn-Unterbrechungen Nico Rosberg die vorzeitige WM-Party verdarb.

Vorteile für Verstappen

Vor den Toren von São Paulo könnte Herausforderer Max Verstappen im Weltmeisterschafts-Duell mit Titelverteidiger Lewis Hamilton nun zumindest eine Vorentscheidung erzwingen. Der niederländische Red-Bull-Pilot reist mit einem Vorsprung von 19 Punkten auf seinen englischen Mercedes-Rivalen nach Brasilien. Er fährt seit Wochen in Topform und hat zwei Grand-Prix-Siege nacheinander geholt.

Strecken in Höhenlage kommen Red Bull mit seinem höher gestellten Heck entgegen. Der Kurs in Brasilien liegt rund 800 Meter über dem Meeresspiegel.

"Die Dinge können sehr schnell schief gehen oder richtig laufen" , sagte ein vorsichtiger Verstappen nach seinem Meisterstück in Mexiko. "Es ist schwierig zu sagen, wie konkurrenzfähig wir sein werden. 2019 haben wir das Rennen zwar gewonnen, aber es war die ganze Zeit ein enger Kampf. Ich erwarte auch dieses Jahr etwas Ähnliches" , sagte der 24-jährige.

Mercedes kämpferisch

Und Merdedes gibt sich kämpferisch. "Wir glauben, dass wir ein solides Auto haben" , sagte Motorsportchef Toto Wolff: "Ich hoffe, wir können das Muster durchbrechen, denn es ist eine Red-Bull-Strecke. Wir werden alles geben und versuchen zurückzuschlagen."

Doch er gibt zu: "Der Kurs gehörte in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt zu unseren stärksten Strecken und kam eher Red Bull entgegen, aber dieses Jahr hat gezeigt, dass alles passieren kann."

Der siebenmalige Weltmeister Hamilton muss Punkte aufholen. Er muss wieder gewinnen, sonst platzt erst mal der Traum vom alleinigen WM-Rekord vor Michael Schumacher. Sein bislang letzter Grand-Prix-Sieg glückte ihm Ende September in Russland.

"Wir geben alles" , versicherte der 36-Jährige, der in Interlagos immerhin 2016 und 2018 siegreich war. Hamilton hofft auf ein Finale bis zum Schluss. Nach Brasilien steht das Wüsten-Triple mit Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi an – dort sollte Mercedes besser zurechtkommen.

Drittes und letztes Sprintrennen

In Interlagos, das ohnehin immer Drama en masse bietet, wird in dieser Saison zum dritten und letzten Mal nach Silverstone und Monza auch noch ein Sprintrennen ausgetragen. Es soll dem Grand-Prix-Wochenende zusätzliche Spannung verleihen. Schließlich bekommt der Sprintsieger sogar drei Punkte, der Zweite zwei und der Dritte noch einen Zähler.

Wie viel "Spektakel" bietet Interlagos?

Das Mini-Event am Samstag (13.11.2021) ist ein Rennen über 100 Kilometer Distanz, was in Interlagos 24 Runden entspricht. Die Fans sollen 25 bis 30 Minuten Spektakel samt freier Reifenwahl und ohne strategische Hilfe vom Kommandostand erhalten.

Das Ergebnis des Sprints ermittelt die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag. Die übliche Qualifikation mit den drei K.o.-Runden findet schon am Freitag statt. Das Ergebnis dieser Einheit ist die Grundlage für die Sprint-Aufstellung tags darauf.

Wenn es ein Wochenende wie in Silverstone und Monza wird - dann kracht's! In England schied Verstappen nach einer Kollision mit Hamilton bei höchster Geschwindigkeit aus. In Italien crashten sich Verstappen und Hamilton spektakulär ins Aus.

Vorfreude auf Interlagos ist groß

Ob es nun wieder scheppert? Der Formel-1-Tross freut sich jedenfalls über die Rückkehr. 2020 musste der Grand Prix ausfallen. "Die Fans sind dort unheimlich leidenschaftlich, und Interlagos ist eine extrem ikonische Strecke" , sagte Wolff.

Auf dem Höhepunkt einer außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie im Frühjahr auf der Südhalbkugel war auch in São Paulo das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat sind mittlerweile aber mehr als 70 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft. Bürgermeister Ricardo Nunes erwartet in Interlagos an drei Tagen bis zu 170.000 Zuschauer.

dpa/sid | Stand: 11.11.2021, 11:07