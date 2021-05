Vom 29. Mai an finden in El Salvador die World Surfing Games statt. Hier werden die Weltmeistertitel vergeben, aber auch die letzten vier Startplätze für Olympia. Seit fast fünf Jahren arbeiten Deutschlands Wellenreiter auf dieses Turnier hin. Auch Leon Glatzer wird sich dann in die Wellen stürzen.

Bei der WM 2019 war Glatzer, 23, Kapitän der deutschen Surf-Nationalmannschaft und einer der erfolgreichsten deutschen Surfer aller Zeiten, zweitbester Europäer geworden und hatte doch knapp die Olympia-Qualifikation verpasst.

Nun tritt er nach über einem Jahr Wettkampfpause wieder an - und hat große Ziele. Im Gespräch mit sportschau.de sagt Glatzer: "Ich will Weltmeister werden. Aber ich habe noch einen Traum: Ich will auch die Qualifikation für Olympia schaffen."

Surfen und die Pandemie - das passte nicht

Dabei hatte es für Glatzer und seine Träume zunächst gar nicht gut ausgesehen, nachdem Corona-bedingt fast die gesamte Qualifying-Serie 2020 gestrichen worden war. Sponsorengelder waren eingefroren worden, Flüge ausgefallen, Contests fanden keine statt. Glatzer sagt: "Normalerweise reise ich acht bis zehn Monate pro Jahr und surfe einen Contest nach dem anderen. Wenn das alles wegbricht, dann ist das schon sehr schwierig."

Zu Beginn der Pandemie war Glatzer in Costa Rica, er fand dort perfekte Trainingsbedingungen vor. Direkt vor seiner Tür war eine Weltklasse-Welle, er verbrachte also viel Zeit im Wasser, um an seinen Manövern zu feilen. Er sagt: "Ich stehe vier Stunden am Tag auf dem Board und verbringe ein bis zwei Stunden im Gym oder beim Apnoetraining."

Leon Glatzer im Wasser

Während seiner Zeit in Costa Rica hat ihm aber vor allem die viele Freizeit geholfen, die er plötzlich hatte. Reisen war ja nicht möglich, ein Wellenreiter sparte so viel Zeit. Glatzer sagt: "Ich konnte mir genau überlegen, wohin meine Karriere führen soll. Ich habe mir große Ziele gesetzt."

Das Talent bekam Glatzer vererbt

Glatzer wurde das Surfen in die Wiege gelegt. Seine Eltern sind selbst Surfer und ständig auf der Suche nach Wellen. Zuerst auf Hawaii, wo Glatzer geboren wurde, dann in Costa Rica. Hier wuchs Glatzer auf. Trotzdem hatte er eine starke Bindung zu seiner Familie in Deutschland. Er verbrachte viel Zeit bei seinen Großeltern in Kassel, ging snowboarden in den Alpen oder surfen am Münchner Eisbach.

Vor allem der Sport auf dem Wasser hatte es ihm angetan - und aus kindlichen Surf-Versuchen wurde eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die gleichzeitig Motivation und Antrieb war. Das Ziel: besser werden, jeden Tag, in jedem Training.

Wellenreiten sieht lässig aus, ist aber harte Arbeit

Auch für eine Sportart wie das Wellenreiten, die in guten Momenten sehr lässig aussieht, beinahe schwerelos, bedeutete das: eiserne Disziplin und hartes Training. Schon mit 13 trainierte Glatzer für eine Karriere als Profi-Surfer, und der Erfolg stellte sich rasch ein. Glatzer wurde dreimal deutscher Junior-Meister, er machte sich schnell einen Namen in der Szene. 2015 surfte er bei den Junioren-Weltmeisterschaften auf Platz fünf .

Drei Jahre später schaffte er es in der Qualifying-Serie zum ersten Mal aufs Podium, das war zuvor noch keinem deutschen Surfer gelungen. Heute ist Glatzer sechsfacher deutscher Meister, er hat mehrere Siege in der Qualifying-Serie eingefahren und den 13. Platz bei der letzten Weltmeisterschaft belegt.

Deutschland hat sich einen Ruf erarbeitet in der Surf-Welt

Glatzers Entwicklung verläuft parallel zu der des deutschen Wellenreitens, auch hier war der Weg zur Weltklasse ein weiter. Mittlerweile aber hat sich Deutschland einen Ruf in der Surf-Welt erarbeitet. Bei der WM in Japan vor zwei Jahren erreichte das deutsche Team immerhin den zwölften Platz.

Das gute Ergebnis in der Teamwertung war nicht zuletzt Glatzers Verdienst. Er surfte sich in der Einzelwertung auf den 13. Platz aus 240 Teilnehmern. Damit war er der zweitbeste Europäer im Event und verpasste nur um einen Rang die Qualifikation für Olympia.

Surfen ist olympisch - davon profitiert auch Glatzer

Die Entscheidung, dass Surfen olympisch wird, fiel 2016. Das hatte großen Einfluss auf Glatzer und die Entwicklung des deutschen Surf-Teams. Dank der Förderungen durch den Bund, die den Surfern nun zur Verfügung stehen, konnte der Deutsche Wellenreitverband innerhalb kürzester Zeit ein hochprofessionelles Trainingsumfeld für die Athletinnen und Athleten schaffen.

Als Leistungsdiagnostiker des deutschen Teams kennt Martin Walz die Strukturen und Trainingsmethoden. Im Gespräch mit sportschau.de sagt Walz: "Die deutschen Profi-Surfer werden von unserem Coaching-Team holistisch auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, sodass Körper und Geist jederzeit bereit sind, das volle Leistungsspektrum abzurufen."

Auch Glatzer profitiert von dieser Entwicklung. Er glaubt, dass er ohne die neuen Möglichkeiten für das Surfen längst nicht da wäre, wo er heute ist. "Wir haben die besten Coaches, die besten Trainingsmöglichkeiten und das beste Team, das es jemals im deutschen Surfen gab."

Perfekte Bedingungen für Glatzer

Die deutsche Nationalmannschaft hat in den vergangenen Wochen bereits einige Trainingslager an der Weltmeisterschaftswelle in El Salvador absolviert. Für Glatzer könnten die Bedingungen dort kaum besser sein.

Die Wellen brechen ähnlich wie an seinem Homespot in Costa Rica über festem, felsigen Untergrund und bieten dadurch lange Ritte. Das warme Wasser, die Umgebung, einfach alles scheint perfekt auf Glatzer zugeschnitten. Glatzer sagt: "So gut waren wir noch nie vorbereitet."

Stand: 27.05.2021, 16:35