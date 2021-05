Schießen - Wimmer löst mit EM-Gold Olympia-Ticket

Die 25-Jährige gewann am Montag (24.05.2021) zum Auftakt der Schießsport-EM im kroatischen Osijek überraschend die Goldmedaille und sicherte sich damit den letzten Quotenplatz für die am 23. Juli in der japanischen Hauptstadt beginnenden Spiele.

Am Ende lag Wimmer mit 242,3 Ringen hauchdünn vor der Russin Witalina Bazaraschkina (242,0 Ringe). Bronze ging an Celine Goberville aus Frankreich mit 218,6 Ringen.

Bronze für Walter

Wimmers Teamkollege Robin Walter gewann in derselben Disziplin bei den Männern zwar Bronze, verpasste aber das Tokio-Ticket. Gold sicherte sich der Slowake Juraj Tuzinsky. Silber ging an Wadim Muchametjanow (Rusland).

Bei den vorherigen Medaillenvergaben des Tages hatten die deutschen Schützen keine Rolle gespielt. Beim Sieg des Ungarn Istvan Peni in mit dem Luftgewehr über zehn Meter wurde Maximilian Dallinger als bester Deutscher 27.

In derselben Disziplin belegte Anna Janßen bei den Frauen Rang zwölf. Den Sieg holte sich Oceanne Muller aus Frankreich vor Jessie Kaps (Belgien) und Sofia Ceccarello (Italien).

