Verschärfte Corona-Lage: Kommt die Impfpflicht für Profi-Sportler?

Impfzwang durch die "2G-Hintertür"?

Ein Impfzwang durch die "2G-Hintertür" ist da schon ein wahrscheinlicheres Szenario. "Ich bin klarer Befürworter für 2G - für sämtliche Akteure im Fußball, für alle", unterstrich St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich jüngst im NDR Interview. Für die beiden Bundesligen müssten dann die DFL oder für die Dritte Liga der DFB als Wettbewerbs-Veranstalter eine 2G-Regelung für die teilnehmenden Vereine festlegen und so Druck auf die Clubs ausüben. Fuhlrott: "Das könnte dazu führen, dass ein Verein sagt: 'Lieber Spieler, du bist nicht geimpft oder genesen, ich darf dich nicht einsetzen, ich muss dich jetzt bezahlt freistellen.'" Oder sich womöglich sogar von dem Spieler trennen.

"Wenn ich aufgrund meiner Eigenschaft als Ungeimpfter bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausüben kann, kann durchaus eine personenbedingte Kündigung in Betracht kommen."

— Prof. Dr. Michael Fuhlrott

Im Handball wird solch ein 2G-Szenario wohl schon in Kürze Wirklichkeit. Die internationalen Dachverbände IHF und EHF planen für die anstehende Frauen-WM im Dezember in Spanien sowie bei der Männer-EM im Januar in Ungarn und der Slowakei eine 2G-Regelung auch für Spielerinnen und Spieler. "Wenn sich das in Zukunft komplett durchsetzen würde, dass alle Veranstalter sagen, bei uns gilt immer 2G und ich habe als Verein Spieler, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dann werde ich irgendwann sagen können, ich kann dich so nicht mehr beschäftigen", erläuterte Fuhlrott.

Große Meisterschaften, Sportligen oder vielleicht sogar Olympische Spiele nur unter 2G-Bedingungen für die Aktiven? Das würde den Druck auf nichtgeimpfte Profis extrem erhöhen - und womöglich zum Umdenken bewegen.