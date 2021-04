Polizeigewalt - Sport in Minneapolis steht wieder still

Wieder passierte es im Raum Minneapolis, wieder traf es einen Schwarzen, und wieder war es Polizeigewalt. Elf Monate nach dem Tod von George Floyd ist Daunte Wright erschossen worden, die großen Sportligen sagten ihre Spiele in der Stadt wegen der Tragödie ab.

Trotz einer Ausgangssperre gab es Proteste auf den Straßen. Am Sonntag (11.04.2021) war der 20-Jährige im Norden der Metropole bei einer Verkehrskontrolle von einer Kugel tödlich verletzt worden. Der Polizeichef geht davon aus, dass die verantwortliche Beamtin statt ihres Elektroschockers versehentlich die Pistole zog, die ernüchternde These sorgt für zusätzliche Wut.

"Hätte einen von uns treffen können"

US-Präsident Joe Biden meldete sich bei Twitter zu Wort und schrieb über "die Wut und das Trauma, das das schwarze Amerika jeden Tag erlebt". Er wolle "Vertrauen wiederherstellen und Verantwortlichkeit sicherstellen, damit niemand über dem Gesetz steht". Biden rief die Menschen zur Ruhe auf - vergeblich.

"Es hätte leicht einen von uns treffen können, einen Spieler, ein Staff-Mitglied, jeden im Klub" , sagte im ESPN -Radiointerview Gersson Rosas, General Manager der Minnesota Twins aus der Major League Baseball (MLB), für die der Berliner Max Kepler spielt. Das für Montag angesetzte Duell mit den Boston Red Sox wurde nach Angaben der Franchise "aus Respekt vor dem tragischen Vorfall" abgesetzt.

Zahlreiche Absagen

Die Minnesota Wild traten in der Eishockey-Liga NHL nicht gegen die St. Louis Blues an, die Minnesota Timberwolves in der Basketball-Liga NBA nicht gegen die Brooklyn Nets. Aus dem gleichen Grund wie die Twins, für die die Austragung eines Spiels am Montag plötzlich "etwas weniger wichtig" war.

Der neuerliche Todesfall heizt die ohnehin schlechte Stimmung weiter an, derzeit läuft in der Stadt der Mordprozess gegen Derek Chauvin. Der Polizist hatte im Mai 2020 sein Knie auf George Floyds Hals gedrückt, Floyd starb in Folge des Einsatzes. Schon damals bezog der Sport klar Stellung, die Bewegung "Black Lives Matter" machte mobil.

Popovich: "Wie oft noch?"

"Wie oft muss das noch passieren?" , fragte Gregg Popovich, Headcoach des NBA-Teams San Antonio Spurs und US-Nationaltrainer voller Unverständnis. "So sehr uns das auch krank macht, dieser Mensch ist tot. Er ist tot" , sagte der meinungsstarke 72-Jährige: "Seine Freunde trauern. Und wir machen weiter, als sei nichts passiert."

Doc Rivers, Coach der Philadelphia 76ers, meinte: "Wir müssen aufhören zu sagen, dass das frustrierend für schwarze Amerikaner ist. Es ist frustrierend für alle Amerikaner. Wir machen weiter Fehler und töten schwarze Menschen."

Dass der Beamtin ein Fehlgriff unterlaufen sein soll, sorgt für völliges Unverständnis. "Du kannst versehentlich vergessen, eine Email zu senden. Du kannst versehentlich das Essen anbrennen lassen. Du kannst versehentlich zu spät kommen" , twitterte der frühere NFL -Footballer Torrey Smith: "Aber du kannst nicht versehentlich jemanden mit einer Waffe erschießen und denken, dass es der verdammte Taser war."

sid | Stand: 13.04.2021, 13:50