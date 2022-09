I. Swiatek - J. Niemeier 2:4 Ein zweites Break hätte hier sicherlich was von einer Vorentscheidung, doch vorerst kann Swiatek das Spiel noch offen halten und stellt auf Einstand.

I. Swiatek - J. Niemeier 2:4 Swiatek wirkt beeindruck, fast verunsichert ob der Leistung von Jule Niemeier. Die Polin reagiert nur und sieht sich jetzt weiteren zwei Breakbällen gegenüber.

I. Swiatek - J. Niemeier 2:4 Und Niemeier wehrt sich erneut sehr erfolgreich gegen den Druck der Gegnerin. Wieder geht es über Einstand, doch wieder kann die Außenseiterin hier den Aufschlag halten. 4:2 aus Sicht der Deutschen!

I. Swiatek - J. Niemeier 2:3 Auch das ist eine Qualität! Niemeier vergibt hier beim Stande von 30:15 eine Riesengelegenheit, doch anstatt zu hadern, packt die Deutsche einen Servicewinner aus.

I. Swiatek - J. Niemeier 2:3 Das wird nun aber Iga Swiatek einen Push geben. Die Favoritin sichert sich ein ganz sicheres Aufschlagspiel und verkürzt schnell auf 2:3.

I. Swiatek - J. Niemeier 1:3 Nach der eben beschriebenen Szene und gleich zwei Einständen bringt die Deutsche ihren Aufschlag am Ende durch und das ohne eine direkte Chance ihrer Gegnerin. So kann es weitergehen für die 23-Jährige.

I. Swiatek - J. Niemeier 1:2 Niemeier steht zum ersten Mal unter Druck, zeigt sich aber unbeeindruckt. Aus vollem Lauf feuert sie eine Vorhand cross genau auf die Linie. Da guckt Swiatek ganz irritiert, denn sie hätte hier zwei Breakbälle haben können.

I. Swiatek - J. Niemeier 1:2 Beinahe sichert sich Swiatek hier tatsächlich den nächsten Breakball. Gerade so kann Swiatek das noch verhindern und weil die Polin mit einem Servicewinner nachlegt, steht es nun 1:2 aus Sicht der Weltranglistenersten.

I. Swiatek - J. Niemeier 0:2 Guter Service, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment und ein voll fokussierter Auftritt. Jule Niemeier macht einen tollen Eindruck und bringt ihren Aufschlag ganz sicher durch.

I. Swiatek - J. Niemeier 0:1 Da ist das frühe Break für die Deutsche! Eigentlich hat Swiatek eine gute Länge im Spiel, doch Niemeier kontert mit einer wuchtigen Vorhand auf die Linie. Den Ball bekommt die Polin dann nicht nochmal zurück über die Maschen.

I. Swiatek - J. Niemeier 0:0 Doch Niemeier zeigt direkt, dass sie hier durchaus frech auftreten kann. Die Deutsche macht drei Punkte in Folge, weil sie sich mit guten Returns in die Ballwechsel bringen kann und vor allem auf ihrer Vorhand Druck aufbaut.

I. Swiatek - J. Niemeier 0:0 Auf geht's! Swiatek beginnt mit eigenem Service und startet direkt mal mit einem freien Punkt in das Match.

Gleich kann es losgehen! Andrey Rublev hat Cameron Norrie in drei Sätzen schlagen können. Das Louis Armstrong Stadium ist damit nun bereit für das nächste Match. In knapp zehn Minuten geht es für Iga Swiatek und Jule Niemeier auf den Platz!

Beginn verzögert sich Angesetzt ist das Match auf dem Court Louis Armstrong. Dort findet aktuell noch das Spiel zwischen Cameron Norrie und Andrey Rublev statt, die in Kürze in den dritten Satz gehen. Deshalb verzögert sich der Beginn des Frauen-Achtelfinals um mindesten 45 Minuten.

Der neue Stern Vor einem knappen Jahr dürfte der Name Jule Niemeier noch nicht allzu vielen ein Begriff gewesen sein, die nur oberflächlich mit Tennis in Kontakt kamen, doch mittlerweile ist die junge Deutsche die neue Hoffnung beim DTB. Mit dem Achtelfinal-Einzug, den sie im Übrigen ohne Satzverlust erreichte, schaffte sie es bei ihrem dritten Grand Slam schon zum zweiten Mal in Woche Nummer Zwei.

Wieder in der Spur! 37 Matches hatte Iga Swiatek in Folge gewonnen, ehe es in Wimbledon eine bittere Niederlage gegen die Französin Cornet setzte. In der Folge fiel die Polin in ein leichtes Formtief, aus dem sie sich nun aber wohl herauskämpfen konnte. Bei den US Open gelangen drei glatte Zwei-Satz-Siege. Zum ersten Mal seit der Wimbledon-Niederlage gewann Swiatek wieder drei Spiele in Serie. Heute soll ein viertes hinzukommen.