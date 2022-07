Tatjana Maria - Jule Niemeier 3:5 Niemeier hält sich nicht lange damit auf und dominiert die folgende Rally wieder, spielt sich langsam ans Netz vor und drischt den Vorhandwinner cross auf den grünen Untergrund. Eine longline-Vorhand neben die Seitenlinie von ihrer Gegnerin im nächsten Ballwechsel sorgt für das 5:3.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 3:4 Und wieder serviert Niemeier vier fehlerhafte Aufschläge, also zwei Doppelfehler, in Folge. Es sind Doppelfehler Nummer fünf und sechs. 30 beide.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 3:4 Bei 0:15-Rückstand nagelt Maria den gelben Filzball - ähnlich wie Niemeier ein paar Sekunden zuvor - von knapp hinter dem Netz mit der Vorhand deutlich hinter die Grundlinie. 0:30.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 3:4 Nach starkem Aufschlag muss Maria sich bei ihrem Überkopfschlag nicht mehr groß anstrengen, um auf Vorteil zu stellen. Und beim Spielball hat sie dann Glück, dass Niemeier aus aussichtsreicher Position einen Vorhandvolley weit jenseits des Feldes schlägt. 3:4 nach Spielen.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:4 Was passiert, wenn Niemeier nicht unnötige Fehler macht, zeigt sich in den beiden folgenden Rallyes: Gute Ballwechsel, die Niemeier schone eher bestimmt, Maria bringt per Slices den Ball aber erfolgreich zurück. Am Ende behält doch zweimal die Jüngere die Oberhand - unter anderem durch einen Stoppwinner - und rettet sich damit doch noch in den Einstand.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:4 Und Niemeier tut der Süddeutschen den Gefallen, leistet sich aktuell immer mehr vermeidbare Fehler im Grundlinienduell. 40:15 für Maria.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:4 In den letzten drei Spielen hat Maria insgesamt mehr Punkte erzielt - sie kann langsam, aber sicher öfter den Ball zurückbringen und auf Fehler Niemeiers warten.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:4 Nach dem eben so hektisch neben das Feld gesetzten Volley wird dieser Vorhandwinner aus der Luft zum Vorteil laut bejubelt. Beim Spielball profitiert die Dortmunderin dann von einem Fehler Marias.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:3 Oder gibt es hier gleich doch noch Breakchancen? Erst platziert Niemeier einen Vorhandvolley unnötig risikoreich neben die Seitenlinie und hat bei ihrer Challenge unrecht, dann jagt sie eine Vorhand an die Netzkante. Zwei unnötige Fehler Niemeiers, Einstand.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:3 Zwei unerzwungene Fehler Marias machen diese Hoffnungen aber zügig zunichte. Ein Punktgewinn dank starker longline-Vorhand ist drin, danach stellt Niemeier auf 40:15.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:3 Stand jetzt macht das eine Break zu Beginn dieses Matches den kleinen Unterschied. Zwar hat Maria das letzte Returnspiel immerhin in den Einstand bringen können, einen Breakball hat sie sich aber noch nicht erspielt. Das würde ihr sicherlich guttun.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 2:3 Zwei aufeinanderfolgende Returnfehler bringen Maria den 2:3-Anschluss nach Spielen ein.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:3 Niemeiers Konter hat es in sich: Vorhand longline überwindet sie die vorgelaufene Maria toll per Passierball.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:3 Mit der Dauer des Matches und stärkeren Ballwechseln wird inzwischen auch Maria mutiger, geht nach zwei gut platzierten Grundlinienschlägen ans Netz vor und kann zwei Schmetterbälle an Niemeier vorbeipfeffern. 30:0.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:3 Jule Niemeier ist bis dato am Netz unfassbar stark, geht zum elften Mal im laufenden Duell an dieses vor und macht zum achten Mal dann auch den Punkt. Da sie zuvor schon einen Smashwinner geschlagen hat, gewinnt sie ihr Aufschlagspiel und stellt auf 3:1.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:2 Den einen Spielball lässt Niemeier ungenutzt, macht den vierten Doppelfehler in diesem Match! Diese Quote muss die 22-Jährige deutlich nach unten schrauben.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:2 Serve and volley! Jule Niemeier rückt nach dem nächsten starken Aufschlag nach außen vor und spielt den Rückhandvolley kurz cross ins verwaiste Feld von Maria.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:2 Zügig korrigiert die DTB-Nachwuchshoffnung diese Fehler, jagt erst einen Servicewinner nach außen und stellt per Vorhandwinner cross auf 30:30 gleich.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:2 Niemeier zeigt hier das erste Mal Nerven, schlägt vier mal in Folge fehlerhaft auf - zwei Doppelfehler. 0:30.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 1:2 Und diesen dritten Spielball nutzt die von ihrem Mann Charles Édouard Maria trainierte Tatjana Maria schließlich aus bzw. profitiert sie von einem unforced error Niemeiers, die eine Vorhand hinter die Grundlinie setzt.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:2 Maria slicet den Ball recht kurz, wodurch ihre Gegnerin ans Netz vorrückt. Doch Maria findet mit einem longline-Vorhandslice eine Lücke. Niemeier streckt sich vergeblich und kann den gelben Filzball nur noch unkontrolliert berühren. Vorteil für Tatjana Maria.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:2 Auf das erste Ass des Matches folgt der erste Doppelfehler von Maria.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:2 Nach einem zweiten Servicewinner zum Vorteil setzt Maria einen Vorhand-Lob knapp seitlich neben das Feld. Wieder Einstand.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:2 Maria gleicht zwar aus, muss Sekunden später nach einer zu weiten Vorhand den Punktverlust zum 30:40 hinnehmen. Ein Breakball für Niemeier, den die Erfahrene der Beiden mit einem Servicewinner abwehrt.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:2 Die starke Beinarbeit von Niemeier ist zu Beginn frustrierend für Tatjana Maria. Denn gut verteilte Schläge bringen Niemeier nicht in Verlegenheit, sie knallt nach einem Volleywinner der Süddeutschen Maria zum 15:0 gleich zwei gut platzierte Passierschläge auf den Rasen und geht im Returnspiel wieder in Führung.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:2 Noch ist das Spiel aber nicht durch, Doppelfehler der Dortmunderin Niemeier. Mit einer klasse umlaufenen Vorhand als Inside-Out-Winner macht sie dann das 2:0 klar.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:1 Es ist nicht nur der glanzvolle Start von Niemeier, der sie gleich in Führung bringt. Maria sorgt auch mit eigenen Fehlern dafür, dass sie ein paar Punkte zu einfach hergibt. Der Return sitzt noch nicht und ein machbarer Rückhand-Passierschlag landet longline an der Netzkante. 40:15 für Niemeier.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:1 Gleich das frühe Break für das Jungtalent! Maria bringt den ersten Aufschlag kaum ins Feld, Niemeier kann gleich ihre druckvollen Schläge auspacken und so die Slices von Maria entschärfen. Ein Punkt geht noch an die 34-Jährige, den zweiten Breakball nutzt Niemeier aus.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:0 Es bleibt zunächst der einzige Punkt: Niemeier findet stark ins Match und kann die Services von Maria (noch kam kein erster Aufschlag) alle gut returnieren. Weil Maria einen Slice-Fehler macht und sie unter anderem einen Smashwinner schlägt, steht es kurz darauf 15:40.

Tatjana Maria - Jule Niemeier 0:0 Das erste deutsche Viertelfinalduell seit Lisicki vs. Kerber vor genau zehn Jahren beginnt mit einem Punkt für die zuerst servierende Maria durch einen vermeidbaren Fehler ihrer jungen Kontrahentin.

Erfahrung vs. Talent, Slice vs. Druckvolles Spiel Der bisherige Turnierweg sowie die Nationalität gleicht bzw. ähnelt sich bei den Beiden, ansonsten unterscheiden sie sich aber deutlich. Maria ist mit 34 Jahren die Erfahrene, Niemeier als 22-Jährige das junge Küken, das mit einer großen Portion Talent derzeit den großen Durchbruch schafft. Auch der Spielstil ist unterschiedlich: Maria arbeitet viel mit Rückhand-Slices, Niemeier hat vor allem druckvolle Schläge im Gepäck. Auf geht's!

Court No. 1 ist bereit Zum aus deutscher Sicht historisch angehauchten Viertelfinale sind die beiden Protagonistinnen soeben eingetroffen. Auf der Tour sind die Beiden sich übrigens noch nicht begegnet - Head-to-Head-Bilanz also 0:0. Aktuell schlagen sie sich auf dem zweitgrößten Court des Wimbledon-Komplexes warm.

Eine Deutsche im Halbfinale Dass Maria und Niemeier in einem für beide so wichtigen Match gegeneinander spielen müssen, findet die erfahrenere Maria nicht allzu dramatisch: „Wir spielen ja oft gegen Leute, die wir mögen. Ich glaube, wir kriegen das beide gut hin, versuchen unser Bestes zu geben, und danach ist wieder alles in Ordnung.” Dass eine deutsche Akteurin heute ausscheiden wird, bedeutet auf der anderen Seite auch, dass eine Deutsche im Halbfinale stehen wird.

Beeindruckend dominante Niemeier Die 22-jährige Niemeier hat in den ersten vier Matches vor allem mit einer unglaublichen Dominanz das Publikum begeistert. Nur im Achtelfinale hat sie weniger für Begeisterung gesorgt, was nicht an ihrem weiterhin dominanten Spielstil lag, sondern an der Konstellation: Die britischen Zuschauenden haben natürlich die Daumen für die Lokalmatadorin Heather Watson gehalten - und mussten erschrocken mit ansehen, wie deutlich die Deutsche das Match gegen die heimische Britin gewann. Ähnliches galt für die ersten beiden Matches gegen Xiyu Wang und das bereits erwähnte gegen Kontaveit. Nur in der dritten Runde ließ es Niemeier mal knapper werden und musste gegen die Ukrainerin in den dritten Satz.

Spannung bei Marias Turnierverlauf Von zwölf möglichen Sätzen in den ersten vier Matches hat Tatjana Maria elf spielen müssen - ausgerechnet gegen die größte Favoritin Maria Sakkari gab es den einzigen Zweisatzsieg. So war ihr Weg im bisherigen Turnier mehr von Spannung geprägt als der ihrer Landsfrau und heutigen Gegenspielerin. Das liegt sicherlich auch an dem bislang schwierigeren Programm. Vor allem das Achtelfinale hat für Schweißperlen auf der Stirn deutscher Tennisfans gesorgt, alle Sätze endeten knapp 7:5 - zweimal zu Gunsten Marias und nur einmal für Ostapenko.

Favoritinnensterben Zum Londoner Favoritinnensterben (von den 15 Bestgesetzten ist in der Runde der letzten Acht nur noch Ons Jabeur verblieben) haben auch die beiden Deutschen ihren Teil beigetragen. Die zweifache Mutter Maria hat die Griechin Maria Sakkari (Nummer fünf der Setzliste) in Runde drei aus dem Turnier geschmissen - und sich damit für das Erstrundenaus gegen Sakkari bei den Australian Open Anfang des Jahres revanchiert. Jule Niemeier hat sogar die zweitgesetzte Estin Anett Kontaveit bezwingen können - beeindruckend deutlich mit 6:4, 6:0. Während Niemeier es ansonsten bisher mit nicht gesetzten Spielerinnen zu tun hatte, hat Maria mit den Siegen gegen die auf der Setzliste vertretenen Jeļena Ostapenko und Sorana Cîrstea weitere klassische Underdog-Siege einfahren können.

Deutsches Duell der Überraschungen Die Nummer 97 der Welt gegen die Weltranglisten-103., die drittbeste Deutsche gegen die viertbeste Deutsche - wer auf dieses Viertelfinale getippt hat, ist wohl um ein Vielfaches reicher geworden. Aber die jeweiligen Sensationsläufe von Tatjana Maria und Jule Niemeier haben tatsächlich die beiden eigentlich prominenteren und in London bereits ausgeschiedenen deutschen Tennisspielerinnen Angie Kerber und Andrea Petkovic in den Hintergrund gerückt. Für Beide ist es der bis dato größte Karriereerfolg, nur mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen: Tatjana Maria wird mit ihren 34 Jahren wohl schwierig einen weiteren solchen Lauf folgen lassen können, für Nachwuchstalent Niemeier (22 Jahre) soll der Wimbledon-Durchbruch hingegen erst der Anfang einer erfolgreichen Karriere sein.