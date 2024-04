Tooor für SV Darmstadt 98, 0:1 durch Christoph Klarer Mit einer Ecke gehen nun die Lilien mit 1:0 in Führung. Kempe tritt die Kugel etwas fahrig an den ersten Pfosten, aber der Ball fällt Müller vor die Füße, der fast schon unfreiwillig für Klarer ablegt. Der hält aus zehn Metern einfach mal entschlossen drauf und versenkt die Kugel durch die Beine von Hübers hindurch unhaltbar für Schwäbe in den Maschen.

Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:1 durch Grischa Prömel Mit einem Traumtor bringt Prömel die TSG wieder nach vorne! Skov zieht von links in den Halbraum ein und verlagert nach halbrechts zum Ex-Unioner. Der zieht mit dem ersten Kontakt an Wöber vorbei und donnert den Ball aus 22 Metern mit dem rechten Fuß sehenswert in die obere linke Ecke.

Adamyan kann nach einem Waldschmidt-Zuspiel ins Eins-gegen-Eins mit Schuhen gehen, legt sich die Kugel am Keeper vorbei und jagt das Leder dann vogelwild aus fünf Metern übers leere Darmstädter Tor hinweg. Er kann von Glück reden, dass an der Seitenlinie die Fahne nach oben geht und ein Treffer nicht gezählt hätte. Das wären sonst sicher ein paar Euro in die Mannschaftskasse geworden...

Kramarić will einen Freistoß an der halblinken Sechzehnerkante mit dem rechten Innenrist in das nahe Kreuzeck schlenzen. Der Ball segelt über die weiße Mauer, aber auch deutlich über den Mönchengladbacher Kasten hinweg.

Weghorst scheitert am Pfosten ! Beier bricht auf links durch und spielt flach in das Strafraumzentrum. Weghorst kommt vor Wöber an den Ball und nimmt aus zehn Metern direkt mit links ab. Er trifft die linke Stange. Kramaricś unplatzierter Nachschuss ist leichte Beute für Nicolas.

Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der PreZero-Arena! Nach dem krassen Leistungsabfall in Halbzeit zwei in Mainz kommt die heimschwache TSG ziemlich konzentriert und auch über weite Strecken kontrollierend daher. Einen Pausenvorsprung verhindert einerseits die ausbaufähige Entscheidungsfindung im Strafraum sowie ein nachlässiges Rückzugsverhalten. Kann Hoffenheim heute mit Tabellenplatz sieben gleichziehen oder punktet Mönchengladbach im Kampf um einen abstiegssorgenfreien Endspurt?

Halbzeitfazit: Höchst effiziente Wolfsburger führen im Kellerduell gegen den VfL Bochum zur Pause mit 1:0. Lange Zeit war es eine komplett ausgeglichene Begegnung in der beide Mannschaften sehr engagiert agierten, aber in der Offensive einfach für keine Gefahr sorgten. Etwa nach einer halben Stunde übernahmen dann aber die Gäste vermehrt das Kommando. Erst kamen sie durch Asano zu einer richtig guten Möglichkeit und wenig später beförderte Osterhage den Ball sogar in das Tor. Allerdings wurde der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung völlig zu Recht vom VAR einkassiert. Ausgerechnet in der Phase schlugen dann die Wölfe durch Wind eiskalt zu und stellten damit den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf. Für den zweiten Durchgang ist natürlich trotzdem noch alles offen, weil die Bochumer eine Niederlage mit aller Macht verhindern müssen. Zudem kassierten die Wolfsburger bereits fünf Niederlagen nach Führungen. Es könnte also noch richtig spannend werden. Bis gleich!

Halbzeitfazit RB Leipzig geht in Heidenheim mit einer 1:0-Führung in die Pause. Die ersten 45 Minuten waren sehr ausgeglichen. Heidenheim machte seine Sache richtig gut. RB hatte große Probleme damit, sich ins letzte Drittel zu kombinieren. Die Hausherren lauerten auf Konter und setzten dadurch immer wieder kleine Nadelstiche. Trotzdem geht Leipzig mit einem Vorsprung in die Pause, weil Gimber nach einer Flanke von Raum ein Fehler unterlaufen ist, den Šeško eiskalt ausnutzte. Das ist nach diesem Spielverlauf etwas glücklich. Es war bisher eigentlich eher ein 0:0-Spiel.

Aus Sicht der Bochumer ist der Gegentreffer so kurz vor dem Gang in die Kabine natürlich ein herber Rückschlag. Das liegt vor allem auch daran, dass es ausgerechnet in der besten Phase der Gäste zum 1:0 kam.

Hoffenheim M'gladbach

45. +2

Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach. In einer vorsichtig geführten Anfangsphase verzeichneten die Fohlen durch Hack eine erste Möglichkeit (11.). Ansonsten verfügten die Kraichgauer über Ballbesitz- und Feldvorteile und wandelten diese in Minute 19 erstmals in einen zwingenden Abschluss um; Kadeřábeks scharfen Schuss lenkte Gästekeeper Nicolas mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Die TSG drängte den Gast zwischenzeitlich tief in dessen Hälfte, wurde in dieser Phase aber kaum gefährlich. Einer unplatzierten Direktabnahme Weigls (26.) folgte ein Kopfball Beiers an den Außenpfosten (33.). Nachdem Pléa einen Konterabschluss knapp neben den Heimkasten gesetzt hatte, nutzte die Matarazzo-Truppe einen Aussetzer Reitz, um die Führung zu erzwingen; Weghorst verwertete Kramarics Vorarbeit (36.). Die Elf vom Niederrhein glich mit einem durch Pléa eingeleiteten und Hack vollendeten Konter bereits in der 39. Minute wieder aus. Durch Kramarić wäre Hoffenheim beinahe wieder in Führung gegangen