M'gladbach Dortmund 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Bayern Köln 45. +2 Halbzeitfazit:

Torlos geht es die Kabinen! Das ist sehr verwunderlich, weil es auf beiden Seiten mehrere Riesen-Chancen gab. Zunächst war der FC zweimal gefährlich vorne, doch mit laufendem Spiel schraubte der Rekordmeister seine Dominanz immer weiter hoch. Guerreiro und Kane hatten zwei große Gelegenheiten, doch Schwäbe und der Innenpfosteten retteten für die Gäste. Die konnten dann beinahe doch noch durch Alidou die Führung erzielen, doch Alidou vergab kläglich. Es ist ein richtig gutes Spiel in München! Umso besser, dass in der zweiten Hälfte noch vieles möglich scheint!.

Leipzig Wolfsburg 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Leipzig Wolfsburg 45. +2 Nochmal der VfL! Fischer zieht von rechts mit einem guten Laufweg bis zur Torauslinie und spielt den Ball im richtigen Moment quer. Behrens läuft mit dem Rücken zum Tor ein und kann sich dabei nicht ganz auf den Beinen halten.

M'gladbach Dortmund 45. +4 Gelbe Karte für Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Adeyemi hängt sich an die Schultern Honorats, um einen Heimkonter im Mittelfeld auszubremsen. Er handelt sich seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison ein und fehlt damit am nächsten Sonntag gegen Leverkusen.

Bochum Heidenheim 45. +2 Halbzeitfazit:

Pausenpfiff im Ruhrgebiet. Zwischen Bochum und Heidenheim steht es noch 0:0. Zunächst legten dabei die Hausherren los wie die Feuerwehr und bissen sich nachhaltig im gegnerischen Drittel fest, ohne sich jedoch die richtig zwingenden Chancen zu erspielen. Die Brenzstädter hingegen konnten bei Umschaltsituationen immer mal wieder gefährliche Nadelstiche setzen und drehten in den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte auch erstmals auf, was die VfL-Defensive gehörig unter Druck setzte. Ein Beste-Tor wurde jedoch aufgrund eines Handspiels zurückgenommen. Den leicht überlegenen Hausherren fehlten hingegen die hochkarätigen Chancen. In der Summe geht das 0:0 somit wohl in Ordnung.

M'gladbach Dortmund 45. +2 Bynoe-Gittens treibt den Ball gegen aufgerückte Gastgeber von links nach halbrechts durch die gegnerische Hälfte. Mangels mitgelaufener Kollegen muss der Youngster den Angriff allerdings abbrechen.

Mainz Hoffenheim 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Bochum Heidenheim 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Mainz Hoffenheim 45. +1 Vom Knie über den Schlappen in den Gegenspieler! Phillipp Mwene lässt den Ball abtropfen, versucht sich an einem Dropkick aus der Distanz und prügelt das Leder in die Beine des erstbesten Abwehrspielers.

Bayern Köln 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Bayern Köln 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bochum Heidenheim 45. +1 Trotz einiger Unterbrechungen beträgt die Nachspielzeit nur eine Minute. Die Partie dürfte damit wohl torlos in die Pause gehen.

Leipzig Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Bayern Köln 43. Und dann wieder Alu bei den Bayern! Tel hat bei einer Ablage beim Nachrücken ganz viel Zeit zum Zielen und zieht aus 13 Metern mit der rechten Innenseite aus dem Zentrum ins rechte Eck. Er trifft aber nur den Außenpfosten.

Leipzig Wolfsburg 43. Die nächste RB-Ecke ist besser! Xavi kickt den Ball von links hoch vors Tor, wo Dani Olmo freistehend mit dem Hinterkopf drankommt. Pervan passt auf und fängt den Kopfball in der Tormitte sicher ab.

Bochum Heidenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Mainz Hoffenheim 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

M'gladbach Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Durchgang eins in der Hennes-Weisweiler-Allee soll im satte 300 Sekunden verlängert werden.

Mainz Hoffenheim 45. Die letzte Minute der ersten Halbzeit ist just angebrochen und der FSV hat mal wieder eine Ecke. Ehe es aber wieder hoch hergeht im gegnerischen Strafraum, pfeift der gute Schiedsrichter Zwayer! Warum? Offensivfoul!

Bochum Heidenheim 45. Gelbe Karte für Bernardo (VfL Bochum)

Bernardo fährt gegen Traoré im Luftduell den Ellenbogen aus. Das bringt ihm die Gelbe Karte ein.

M'gladbach Dortmund 44. Da war mehr drin für den BVB! Am Ende eines schnellen Gegestoßes zieht Adeyemi aus der halbrechten Spur nach innen und schießt aus 20 Metern mit links auf den Heimkasten. Der unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Omlin.

Bayern Köln 42. Alidou vergibt die nächste Großchance! Eine Flanke von links senkt sich hinter Adamyan und Mazraoui, sodass der Kölner Flügelspieler rechts aus sieben Metern ganz alleine zum Kopfball kommt. Den drückt er dann aber rechts neben den Pfosten.

Bochum Heidenheim 43. VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Beste (1. FC Heidenheim 1846) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Der FCH dreht vor der Pause kurz auf und kommt prompt mit einem Konter auf die Anzeigetafel. Beste erobert im Zentrum die Kugel und schickt dann Dinkçi über links. Dessen Flanke zum zweiten Pfosten landet dann bei Beste, der mit dem Volley an Osterhage scheitert, dann jedoch beim Nachschuss cool bleibt und das Leder aus kurzer Distanz im rechten Eck versenkt. Der Jubel verhallt jedoch rausch, denn der VAR meldet sich und zeigt an, dass Beste nur deshalb zum Nachschuss kommt, weil er den von Osterhage geblockten Ball unglücklich mit der Hand stoppt. Der Treffer wird somit einkassiert. Es bleibt beim 0:0.

Leipzig Wolfsburg 41. Erstmal nicht! Orban steigt zwar im richtigen Moment hoch und drückt den Ball auch im hohen Bogen aufs Tor. Direkt vor dem VfL-Kasten kommt Openda allerdings nicht an die Kugel.

Bayern Köln 41. Schwäbe hält gegen Kane. Kimmich gibt von rechts in die Mitte und Kane ist hinter Hubers der besser postierte im Duell. Er drückt mit der Stirn aus neun Metern ins linke Eck. Schwäbe fängt aber aus der Luft.

Mainz Hoffenheim 42. Ecke für die Heimmannschaft, nachdem ein Schuss von Phillipp Mwene in höchster Not abgeblockt wird. Dominik Kohr kommt in Folge dieser wieder an den Ball, seine scharfe Hereingabe vor das Tor findet aber wieder keinen geeigneten Abnehmer.

Bochum Heidenheim 41. Dicke Chance Heidenheim! Die Gäste von der Ostalb kombinieren sich jetzt mal sehenswert nach vorne. Kleindienst dringt in den Strafraum ein, wird aber von Passlack gelegt, woraufhin Beste geistesgegenwärtig auf Sessa durchsteckt. Aus spitzem Winkel scheitert der dann im Eins-gegen-Eins am herauslaufenden Riemann, der stark seine Körperfläche vergrößert.

Leipzig Wolfsburg 40. Mit viel Ballbesitz aber nur wenig Spektakel nähert sich der RB der Halbzeiführung. Ein Vorstoß von Openda landet abgeblockt im Toraus. Ecke für RB und mehr Torgefahr?

M'gladbach Dortmund 42. Die Hausherren trauen sich nach dem Erfolgserlebnis im Vorwärtsgang etwas mehr zu, attackieren mit erhöhter Geschwindigkeit. Dortmund muss aufpassen, dass es nicht doch unnötigerweise mit einem Remis in die Kabine geht.

Bochum Heidenheim 40. Jetzt kommen die Schwaben mal gefährlich vors gegnerische Tor. Sessa hat auf dem rechten Flügel zu viel Platz und findet mit der Hereingabe dann Kleindienst, der den recht flachen Ball kurzerhand per Flugkopfball nimmt. Der Ball kommt aber genau auf Riemann, der sicher zupackt und dann direkt Mašović eine Standpauke hält, der Kleindienst zuvor aus den Augen verloren hat.

Bayern Köln 41. Die Hausherren setzten sich vorne fest und flanken dann immer wieder aus der Nähe des Strafraums. Noch bekommen die Kölner immer einen Fuß oder Kopf dazwischen.

Mainz Hoffenheim 41. Der FSV Mainz hat nun Tempo rausgenommen, wird sich aber auch dessen bewusst sein, dass 90 Minuten im Vollsprint auch nicht möglich sind.

Leipzig Wolfsburg 39. Cédric Zesiger bleibt nach einer Abwehraktion gegen Dani Olmo liegen und muss kurz behandelt werden. Der Wolfsburger kann erstmal weiterspielen.

Bayern Köln 38. Wieder Kane! Erst wird weit rechts im Strafraum seine Flanke von Cabot geblockt. Er spitzelt aber schnell nach durch die Beine des Innenverteidigers. So kann er aus neun Metern doch noch seinen Flachschuss abgeben. Der rauscht nur knapp am langen Eck vorbei.

M'gladbach Dortmund 39. Honorat beinahe mit dem Ausgleich! Der Franzose bricht auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie durch. Er dribbelt nach innen und schießt aus sehr spitzem Winkel flach auf die kurze Ecke. Kobel pariert mit der linken Wade.

Mainz Hoffenheim 39. Gelbe Karte für Grischa Prömel (1899 Hoffenheim)

Für ein taktisches Foul im Mittelfeld handelt sich der Mittelfeldmotor von 1899 eine Verwarnung ein.

Bochum Heidenheim 38. Die Blau-Weißen bleiben weiter am Drücker, erarbeiten sich aus dem Spiel heraus aber einfach zu wenig. Die insgesamt sehr defensiven Brenzstädter stellen allerdings auch die Anspielstationen sehr effektiv zu und lauern auf Balleroberungen, um mal umschalten zu können.

Leipzig Wolfsburg 37. Ein bisschen mehr Action bitte! RB macht derzeit nicht mehr als nötig und trägt das 1:0 so eher durch die Schlussphase der 1. Halbzeit. Ein Eckball von Xavi segelt von links einmal durch den VfL-Strafraum und landet auf der anderen Seite bei Zesiger.

Mainz Hoffenheim 36. Die Mainzer Konkurrenten im Abstiegskampf spielen heute auch noch. Köln hält ein 0:0 gegen Bayern, Bochum in Heidenheim ebenfalls und Wolfsburg liegt zurück gegen Leipzig!

M'gladbach Dortmund 36. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:2 durch Max Wöber

Per Standardsituation meldet sich Mönchengladbach zurück! Honorat zirkelt die erste Heimecke von der rechten Fahne mit dem rechten Innenrist und viel Effet an die nahe Fünferkante. Der unbewachte Wöber verlängert mit der Stirn unhaltbar in die halbhohe linke Ecke.

Bayern Köln 36. Gelbe Karte für Sargis Adamyan (1. FC Köln)



M'gladbach Dortmund 35. Beim Blick auf den Tabellenkeller müssen sich die BMG-Anhänger noch nicht die ganz großen Sorgen machen. Da Mainz gegen Hoffenheim zurückliegt und Köln ein 0:0 in München hält, liegt die Elf vom Niederrhein wie vor dem Wochenende acht Punkte vor dem Relegationsplatz.

Bayern Köln 35. Der war eigentlich schon drin von Kane! Eine Flanke von rechts wird durch Müller auf Kane verlängert, der aus 13 Metern sofort den Drehschuss probiert. Mit rechts trifft er den rechten Innepfosten und minimal vor der Linie rollt der Ball seitlich dann nach außen.

Leipzig Wolfsburg 35. Gelbe Karte für Moritz Jenz (VfL Wolfsburg)

Die nächste Gelbe geht an Moritz Jenz. Der Wolfsburger wird von Dingert nach einem Foul nachträglich verwarnt und fehlt dem VfL daher nächste Woche gelbgesperrt.

Bochum Heidenheim 35. Gelbe Karte für Felix Passlack (VfL Bochum)

Sessa lässt Losilla im Eins-gegen-Eins stehen, woraufhin Passlack mit einem taktischen Foul Schlimmeres verhindern muss. Das Festhalten seines Gegenspielers bringt ihm natürlich die Gelbe Karte ein.

Mainz Hoffenheim 33. Dominik Kohr vergibt gleich zwei relativ gute Chancen innerhalb von weniger als einer Minute! Sie müssen sich nun langsam mal für den enormen Aufwand, den sie betreiben, belohnen!

Leipzig Wolfsburg 33. Gerhardt führt den Ball auf der linken Seite und schaut für eine Hereingabe in die Mitte. In der RB-Abwehr verfolgt Lukeba den Ball aufmerksam in der Luft und köpft das Leder sicher raus.

Bayern Köln 33. Dann wieder die Gegenseite: Mainz knickt vom linken Flügel in die Mitte und drückt mit rechts aus 17 Metern ab. Der Flachschuss ins linke Eck ist aber kein Problem für Ulreich, der den Ball unter sich begräbt.

M'gladbach Dortmund 34. Nach ihrem zweiten Treffer kombinieren die Westfalen richtig flüssig und öffnen damit große Räume in der heimischen Defensive. Sie sind in dieser Phase drauf und dran, eine Vorentscheidung zu schaffen.

Bayern Köln 32. Die Münchner kommen besser rein! Nach einem hohen Ballgewinn ist der hohe Steckpass dann aber zu steil.

Bochum Heidenheim 32. Kurzzeitig jubelt ein Teil der VfL-Fans, aber der sehenswerte Linksschuss, den Stöger aus 19 Metern abgibt, zappelt nicht im Netz, sondern dreht sich nur gegen das Außennetz. Abstoß Heidenheim.

Bayern Köln 30. Auch Bayern vergibt die Großchance! Kane spielt mit einem Klatscher in die Mitte zum freien Guerreiro, der sich die Ecke aus zehn Metern nur noch aussuchen muss. Der Schlenker ins linke Toreck ist aber so unpräzise, dass Schwäbe in höchster Not abwehren kann.

Leipzig Wolfsburg 30. Aktuell versackt die Partie etwas im Mittelfeld. Der VfL gibt dort die Richtung vor und will sich dem RB-Tor annähern. Die Leipziger lassen die Wölfe in der neutralen Zone passieren, greifen dann aber rechtzeitig vor dem eigenen Strafraum ein und lassen den VfL nicht durch.

Bochum Heidenheim 31. Eine halbe Stunde ist absolviert und die richtig zwingenden Torchancen lassen weiterhin auf sich warten. Bochum hat mehr vom Spiel, lässt aber genau wie Heidenheim beim finalen Ball die nötige Präzision vermissen.

Bayern Köln 30. Gelbe Karte für Linton Maina (1. FC Köln)

Maina hat den Fuß gegen de Liga zu hoch. Das gibt natürlich gelb, weil er den Gegenspieler wohl auch trifft.

Mainz Hoffenheim 30. Die folgende Ecke, getreten von Anton Stach, wird schnell geklärt von den gastgebenden Defensivakteuren.

Mainz Hoffenheim 29. Derweil kommt es nun zu einem Freistoß für die Gäste aus einer Position unweit des Strafraums. Andrej Kramarić versucht sich an der Ausführung, seine Hereingabe wird aber auf Kosten einer Ecke geklärt.

M'gladbach Dortmund 31. Im Hinspiel war es der BVB, der früh mit 0:2 hinten lag und dann noch mit 4:2 triumphierte. Sind die Fohlen ebenfalls in der Lage zu solch einer spektakulären Aufholjagd?

Bayern Köln 29. Die Kugel rollt bei den Bayern von links nach rechts. Bei den hohen Temperaturen könnte der Laufeinsatz auch noch zu einem Faktor werden.

Mainz Hoffenheim 28. Bo Henriksen animiert seine Schützlinge mit viel Emotionen und aufmunternden Gestiken. Das scheint sich alles auch gut zu übertragen, denn der FSV Mainz liefert eine richtige Vollgasveranstaltung ab.

Bochum Heidenheim 28. Stöger tritt einen Freistoß aus dem Zentrum hoch nach vorne. Asano behauptet die Kugel und steckt auf Verdacht auf Bernardo durch, der sich gegen Müller durchsetzt, dann allerdings aus einem extrem spitzen Winkel abschließen muss, den er nicht findet. Keine Gefahr.

M'gladbach Dortmund 28. Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Marcel Sabitzer

Sabitzer bezwingt Omlin auch vom Punkt! Der Österreicher schiebt den Ball mit dem rechten Innenrist in die flache rechte Ecke. Mönchengladbachs Torhüter hat sich für die falsche Seite entschieden und ist machtlos.

Leipzig Wolfsburg 27. Gelbe Karte für Xaver Schlager (RB Leipzig)

Es wird bunter in Leipzig. Nun sieht auch Schlager die Gelbe Kart. Der Österreicher stempelt an der Seitenlinie Bornauw.

M'gladbach Dortmund 27. Es gibt Strafstoß für den BVB! Der mit einem flachen Pass auf die linke Sechzehnerseite geschickte Schlotterbeck geht zu Boden, nachdem ihm N'Goumou auf den rechten Fuß getreten ist. Der Schiedsrichter Florian Badstübner zeigt auf den Punkt.

Bayern Köln 26. Die erste Ecke im Spiel gibt es für die Gastgeber. Allerdings muss das Spiel zuvor kurz unterbrochen werden, weil ein Offizieller Probleme mit seiner Verkabelung hat.

Mainz Hoffenheim 25. Brajan Gruda ist bislang richtig gut. Der junge Mainzer holt einen Freistoß auf der rechten Flanke unweit des Strafraumecks heraus. Nadiem Amiri macht sich für die Ausführung bereit, die Kugel flippert durch den Gefahrenbereich und schließlich versucht Anthony Caci den Schuss aus der Drehung, setzt diesen aber knapp vorbei!

Bochum Heidenheim 25. Bero tritt Föhrenbach unglücklich gegen den Knöchel, was den Gästen von der Ostalb einen gefährlichen Freistoß vom linken Flügel einbringt. Beste findet Mainka hinter dem zweiten Pfosten, der jedoch nicht genug Druck hinter die scharfe Hereingabe bringt und deutlich rechts vorbei köpft.

Leipzig Wolfsburg 25. Gelbe Karte für Kevin Behrens (VfL Wolfsburg)

Doppelgelb für den VfL! Fischer haut zunächst Henrichs um und sieht dafür vollkommen zu Recht Gelb. Danach stürmt die halbe Wolfsburger Mannschaft wütend auf den Schiri los und protestiert. Behrens sieht dabei ebenfalls Gelb.

Leipzig Wolfsburg 25. Gelbe Karte für Kilian Fischer (VfL Wolfsburg)



M'gladbach Dortmund 26. Bisher können die Westfalen durch ihre Führung keinen Platz in der Live-Tabelle gutmachen. Der punktgleiche Rivale um Platz vier RB Leipzig liegt gegen Wolfsburg nämlich ebenfalls mit 1:0 vorne.

Leipzig Wolfsburg 23. Gute Abwehraktion! Vranckx sieht den quirligen Simakan auf sich zukommen und stellt im richtigen Moment seinen Körper dazwischen. Der Leipziger prallt ab und bekommt sogar das Stürmerfoul gegen sich.

Bayern Köln 24. So steht es 3:1 nach Torschüssen für die Kölner. Weil der Außenseiter diese Nadelstiche setzen kann, ist es ein unterhaltsames Fußballspiel.

Leipzig Wolfsburg 21. Die Wölfe bleiben sich aber ebenfalls treu und gehen das Duell in der Red-Bull-Arena weiter mutig an. Nur die Torgefahr fehlt noch. Nach einer geblockten Flanke haut Fischer den Ball aus 25 Metern mit zu viel Rücklage klar drüber.

M'gladbach Dortmund 23. Schiedsrichter Florian Badstübner schickt die Teams für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

Mainz Hoffenheim 22. Die Mainzer scheinen nicht sonderlich beeindruckt zu sein vom Hoffenheimer Führungstreffer, sondern sie suchen ihr Heil weiter in der Offensive. Zwei Schüsse binnen weniger Augenblicke in Richtung des gegnerischen Kastens, es hapert aber an der nötigen Präzision.

Bochum Heidenheim 22. Stöger tritt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch in den Heidenheimer Strafraum, wo die Kugel von der FCH-Defensive etwas zu kurz geklärt wird. Osterhage schießt mit seinem Gewaltschuss aus 18 Metern allerdings nur Mašović in den Rücken, der im Luftduell den Kürzeren zog und daraufhin zu Boden ging. Unglückliche Szene.

Bayern Köln 20. Die Kölner belohnen sich wieder nicht! Über Schwäbe spielen sich sich Gäste stark hinten heraus und bekommen so im Mittelfeld eine Überzahl. Aus dem Halbfeld flankt dann Finkgräfe hinter die kette und Adamyan springt aus acht Metern mit dem Flugkopfball herein. Er kann den Ball frei vor dem Kasten aber nicht mehr platzieren, sodass Ulreich abwehren kann.

M'gladbach Dortmund 22. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Marcel Sabitzer

Sabitzer bringt den BVB in Führung! Der Österreicher startet im offensiven Zentrum durch und wird im richtigen Augenblick durch Schlotterbeck aus dem Mittelfeld per Flugball auf die linke Strafraumseite geschickt. Nachdem Omlin ein mögliches Herauslaufen gestoppt hat, donnert der blanke Sabitzer den Ball aus gut zehn Metern sehenswert per linkem Spann in die lange Ecke.

Bochum Heidenheim 21. Der FCH kommt erstmals zum Abschluss, der allerdings nicht weiter der Rede wert ist. Schöppner tankt sich alleine halbrechts nach vorne, hat keine Anspielstation und muss dann kurz vor dem rechten Strafraumeck selbst abziehen. Der harmlose Rechtsschuss kommt flach und zentral aufs Tor. Riemann hat keine Mühe, das Leder sicher unter sich zu begraben.

Leipzig Wolfsburg 19. RB übernimmt mit dem 1:0 der Anzeigetafel jetzt auch den Ballbesitz und verlagert die Partie mehr vor den Kasten von VfL-Keeper Pervan.

M'gladbach Dortmund 21. Mangels Anspielstationen probiert Wöber sein Glück mit einem Linksschuss aus halblinken 27 Metern. Der Leihspieler vom Leeds United FC befördert den Ball weit rechts am Ziel vorbei.

Leipzig Wolfsburg 16. Wie stecken die Wölfe den Rückschlag weg? Für die Elf von Ralph Hasenhüttl ist es nun besonders wichtig, weiterhin aktiv zu bleiben und Leipzig nicht mit seiner starken Offensive spielen zu lassen.

Bayern Köln 18. Der FCB hat aber natürlich viel den Ball. Durch die langen Staffetten verlagert sich das Spiel immer weiter in ihre Angriffs-Hälfte.

Mainz Hoffenheim 19. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Pavel Kadeřábek

Das Tor aus dem vielzitierten Nichts! Andrej Kramarić kann relativ unbedrängt aus dem linken Halbfeld flanken, seine feine servierte Vorlage findet vor dem Tore Pavel Kadeřábek. Aus kurzer Distanz drückt der Stürmer seinen Kopfball aus wenigen Metern über die Linie, Robin Zentner im Tor ist absolut machtlos. Nicht machtlos allerdings in dieser Situation waren die eher verhalten agierenden Abwehrspieler des FSV.

M'gladbach Dortmund 18. Brandt sucht Adeyemi! Der Ex-Leverkusener legt von der rechten Strafraumlinie quer für seinen Kollegen mit der 27 auf dem Rücken. Der nimmt aus 14 Metern mit rechts direkt ab, schießt aber Wolf an.

Bochum Heidenheim 18. Dinkçi holt gegen Bernardo einen weiteren Eckstoß für die Gäste aus. Wieder tritt Beste an, der die Kugel scharf in den Fünfmeterraum tritt. Riemann kann aber per Faustabwehr klären.

Mainz Hoffenheim 17. Jonathan Burkardt dringt in den Sechzehnmeterraum ein, lässt einen Gegenspieler wunderbar aussteigen, zögert dann aber den Abschluss zu lange heraus und als er sich dann schließlich dazu durchringt, wird sein Schuss von einem Abwehrbein abgeblockt.

Leipzig Wolfsburg 15. Das ist pure Klasse von Dani Olmo und auch RB. Die Roten Bullen machen nach einem schwachen Start auf ihrer ersten gelungenen Aktion sofort das 1:0.

M'gladbach Dortmund 16. ... der Niederländer kommt davon; der Unparteiische belässt es bei seiner ursprünglichen Entscheidung.

Bayern Köln 15. Während die Bayern nach der Tel-Chance etwas dominanter werden zeigen sich die Geißböcke giftig. Immer wieder kommen sie mit Intensität in die Duelle und lassen damit keine große Spielfreude aufkommen.

Bochum Heidenheim 16. Eine Viertelstunde ist rum und bislang gibt es quasi noch keinerlei längere Ballbesitzphasen der Schwaben. Bochum ist klar am Drücker, kann die Feldvorteile aber noch nicht in etwas Zählbares ummünzen.

Mainz Hoffenheim 15. Der nächste Distanzschuss der Rheinland-Pfälzer folgt auf dem Fuße, geht diesmal aber relativ deutlich am Hoffenheimer Kasten vorbei.

Mainz Hoffenheim 14. Es geht weiter hoch her im Hoffenheimer Abwehrdrittel. Ein weiter Einwurf von Brajan Gruda segelt in den Sechzehner, wird dort abgefälscht und landet vor den Füßen von Phillipp Mwene. Dessen Schuss von der Strafraumkante entschärft Oliver Baumann gekonnt.

M'gladbach Dortmund 15. Gelbe Karte für Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Im Kampf um einen freien Ball steigt Maatsen N'Goumou mit dem linken Fuß und offener Sohle auf dessen rechten Knöchel. Möglicherweise könnte es noch eine VAR-Überprüfung geben, nachdem Schiedsrichter Florian Badstübner Gelb gezeigt hat...

Bochum Heidenheim 14. Gimber legt Losilla ca. 30 Meter vor dem Heidenheimer Tor. Stöger probiert es dennoch direkt, aber der flache Linksschuss geht gut fünf Meter rechts am Tor vorbei.

Leipzig Wolfsburg 13. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Dani Olmo

Von RB Leipzig ist in der Anfangsphase nichts zu sehen, doch jetzt kommt Dani Olmo! Der Spanier nimmt einen Pass von Schlager hinter dem Strafraum schnell mit und hämmert den Ball aus der Drehung mit über 100km/h ins linke Eck!

M'gladbach Dortmund 14. Eine wichtige, unglückliche Zeitmarke hat das Seoane-Team bereits überstanden: In drei seiner letzten vier Partien ging es in der 7. Spielminute in Rückstand.

Leipzig Wolfsburg 11. Sowas in der Bundesliga? Baku übernimmt beim VfL einen Einwurf und lässt den Ball mit einer halb abgeknickten Hand nur unbeholfen vor sich runterfallen. Da hat der Schiri keine Wahl und muss tatsächlich "Falscher Einwurf" pfeifen.

Bayern Köln 12. Gefährlich wird es dann auf der Gegenseite. Tel wird per Hackentrick durch Guerreiro eingesetzt. Links im Strafraum zirkelt er um den Gegenspieler herum ins lange Eck, doch Schwäbe ist da und kann den Schuss aus 13 Metern nach außen klatschen.

Mainz Hoffenheim 11. Schöne, weil faire Aktion! Jonathan Burkardt bestätigt, dass er bei einer Aktion zuletzt am Ball war und deswegen gibt es keine Ecke für seine Mainzer.

M'gladbach Dortmund 12. Der erste Schuss auf den Kasten gehört den Fohlen! Am Ende eines Gegenstoßes ist Honorat auf der linken Strafraumseite an Wolf hängen geblieben, bringt den Ball aber mit Glück noch zurück zu Landsmann Pléa. Der schlenzt ihn aus halblinken 18 Metern auf die halblinke Ecke. Dort hat Gästekeeper Kobel keine Mühe, den Versuch zu stoppen.

Bochum Heidenheim 11. Nach vielversprechendem Ballgewinn von Stöger hat Asano viel Platz, vertändelt dann aber im Zweikampf mit Mainka sehr fahrig den Ball.

Bayern Köln 11. Kainz mit dem nächsten Versuch für den FC. Aus halblinken 22 Metern trifft er den Ball aber gar nicht, sodass er weit links vorbei rollt.

Leipzig Wolfsburg 8. Wieder Wolfsburg! Der auffällige Fischer verfrachtet den Ball von rechts scharf ins Zentrum und will dort Behrens bedienen. Der VfL-Stürmer läuft schon frühzeitig los, verpasst das Abspiel aber trotzdem knapp.

M'gladbach Dortmund 11. Edin Terzić ist nun doch zu einem frühen personellen Tausch gezwungen. Haller humpelt vom Feld und wird durch Moukoko und nicht etwa Füllkrug ersetzt.

Bayern Köln 9. Die dicke Gelegenheit für Alidou! Rechts wird er per Doppelpass in die Box geschickt. Mit Mazraoui im Rücken verzögert er lange, sodass der Winkel am Ende beim Rechtsschuss zu spitz wird. Um Zentimeter rollt der flache Versuch aus sechs Metern neben den linken Pfosten.

Bochum Heidenheim 10. Beste zieht die Ecke zum zweiten Pfosten, wo Mainka jedoch unter Bedrängnis deutlich neben das Bochumer Tor köpft. Abstoß VfL.

Mainz Hoffenheim 10. Die Rothemden laufen sehr früh an und die Blauhemden haben schon große Probleme, sich erst einmal aus der eigenen Hälfte zu befreien.

M'gladbach Dortmund 10. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko

M'gladbach Dortmund 10. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Sébastien Haller

Bochum Heidenheim 9. Die Gäste von der Ostalb nähern sich erstmals an. Ein schwacher Traoré-Abschluss wird immerhin zur Ecke abgefälscht.

Bayern Köln 8. Gleich vier Einwürfe hintereinander gibt es für die Gäste, die sich damit auf der rechten Seite mühsam nach vorne arbeiten. Am Ende kommt aber nur eine Flanke dabei heraus, die geklärt wird.

M'gladbach Dortmund 9. Die Schwarz-Gelben sind in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team, kommen beinahe auf 80 % Ballbesitz. Mönchengladbach hat große Mühe, sauber über die Mittellinie zu gelangen.

Leipzig Wolfsburg 7. Auch RB probiert es aus der Distanz: Šeško schaut 20 Meter vor der Kiste kurz hoch und schlenzt den Ball links am Pfosten vorbei. Rund ein Meter fehlt.

Mainz Hoffenheim 7. Wir hatten ja schon das aberkannte Tor von Barreiro für die Gastgeber, die erste gefährliche Torannäherung der Gäste lässt aber noch auf sich warten.

Leipzig Wolfsburg 5. Auch im Spiel nach vorne gibt es bislang mehr von den Gästen zu sehen. Nach einem Pass von Fischer ins Zentrum schließt Gerhardt aus 16 Metern ab und sorgt damit für die erste Torchance. Sein Schuss ist allerdings zu unplatziert und landet nur in den Armen von Gulácsi.

Bochum Heidenheim 6. Bochum beißt sich im gegnerischen Drittel fest, kommt aber noch zu keinem Abschluss. Passlack setzt sich sehenswert auf dem linken Flügel durch, aber nach flachem Zuspiel braucht Hofmann zu viel Zeit für die Ballannahme, sodass es zu keinem Abschluss kommt. Weil die Blau-Weißen aber effektiv nachsetzen, landet die anschließende Balleroberung bei Asano, der aus 15 Metern mit rechts jedoch über die Querlatte hinweg abschließt. Abstoß FCH.

M'gladbach Dortmund 7. Brandt flankt den Premiereneckball von der linken Fahne per rechtem Innenrist vor den langen Pfosten. Nach einer durch Schlotterbeck per Kopf produzierten Bogenlampe packt BMG-Schlussmann Omlin an der mittigen Fünferkante sicher zu.

Bayern Köln 4. Gelbe Karte für Jacob Christensen (1. FC Köln)

Christensen unterbindet am Mittelkreis einen Konter von Kane mit einer harten Grätsche in dessen Hacke. Das muss gleich aus zwei Gründen Gelb geben.

Bayern Köln 4. Der FC schaltet ein erstes Mal schnell um. Finkgräfe gewinnt die Kugel gegen Roman und nimmt über links Tempo auf. Die Flanke vom linken Sechzehnereck kann Ulreich aber ganz einfach abfangen.

Bochum Heidenheim 5. Stöger führt den Freistoß aus, aber Traoré fälscht zur Ecke ab, die dann rein gar nichts einbringt, weil Losilla am ersten Pfosten deutlich verpasst. Keine Gefahr.

Mainz Hoffenheim 4. Die Stimmung ist sehr gut, die Gäste lassen das Leder durch die eigenen Reihen laufen und versuchen sich wohl erstmal zu sortieren.

M'gladbach Dortmund 5. Haller läuft noch nicht wieder ganz rund, mischt aber wieder mit. Er bestreitet heute seinen ersten Startelfeinsatz seit September.

Bochum Heidenheim 4. Maloney legt Asano nahe des linken Strafraumecks. Das bringt Bochum in der taktisch geprägten Anfangsphase einen gefährlichen Freistoß ein.

Leipzig Wolfsburg 3. Die Niedersachsen haben erstmal das Leder, werden aber sofort von den Leipzigern hoch angelaufen und gepresst. Wolfsburg findet gut in die Partie und lässt den Ball sicher in den eigenen Reihen laufen.

M'gladbach Dortmund 4. Während der Afrikameister außerhalb des Feldes behandelt wird, macht sich Moukoko vorsichtshalber warm.

Bayern Köln 3. Die Kölner laufen den Münchner Aufbau gleich an. Es gibt dadurch gleich viele Eins-gegen-Eins-Zweikämpfe.

Mainz Hoffenheim 2. Nach etwas mehr als vierzig Sekunden brandet erstmals Jubel auf in der Mainzer Arena. Brajan Gruda marschiert couragiert in des Gegners Strafraum und dort nimmt ihm ein Teamkollege das Leder ab. In der Folge kommt es zu einer Abseitssituationen, weswegen das von Barreiro erzielte Tor nicht zählt.

M'gladbach Dortmund 3. Haller ist nach einer sauberen, aber wohl schmerzhaften Grätsche Elvedis liegen geblieben. Der Ivorer benötigt medizinische Unterstützung auf dem Rasen.

Bayern Köln 1. Der erste Fauxpas ist bereits vor Anstoß geschehen. Die Trikotauswahl ist äußerst unglücklich: Bayern spielt mit roten Hosen und weißen Trikots. Bei den Gästen ist es genau umgekehrt, sodass die Spieler nicht ganz einfach auseinanderzuhalten sind.

Leipzig Wolfsburg 1. RB gegen VfL ist live! Schiri Christian Dingert pfeift an und die Wolfsburger stoßen an. Die Wölfe spielen in Leipzig in dunkelgrün und treffen auf in weiß gekleidete Bullen - mit roten Akzenten.

Leipzig Wolfsburg 1. Spielbeginn

Mainz Hoffenheim 1. Felix Zwayer hat vor wenigen Augenblicken das dreißigste Duell dieser beiden Mannschaften in Deutschlands Beletage angepfiffen. Der direkte Vergleich spricht für die Mainzer, sie haben von 29 Partien 13 gewinnen können, die Hoffenheimer nur derer 8. Das Hinspiel ging 1:1 aus.

Bochum Heidenheim 1. Anpfiff im Ruhrgebiet. Der VfL tritt ganz in Dunkelblau an. Die Gäste von der Brenz sind in Weiß gekleidet. Los geht's.

Mainz Hoffenheim 1. Spielbeginn

Bayern Köln 1. Spielbeginn

M'gladbach Dortmund 1. Mönchengladbach gegen Dortmund – das 104. Borussenduell in der Bundesliga läuft!

Bochum Heidenheim 1. Spielbeginn

M'gladbach Dortmund 1. Spielbeginn

Bayern Köln Die Spieler kommen auf den Rasen, im Gästeblock wird eine rot-weiße Fahnen-Choreo präsentiert. Gleich geht es los.

M'gladbach Dortmund Soeben haben die 22 Akteure bei strahlendem Sonnenschein die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bayern Köln Das 2:3 gegen Heidenheim war bereits die fünfte Niederlage des amtierenden Champions in der Rückrunde. Mit fünf Siegen und einem Remis ist man in diesem Zeitraum nur sechster in der Tabelle und nur fünf Punkte besser als der heutige Gegner auf dem 15. Rang in der Rückrunden-Tabelle.

Leipzig Wolfsburg RB-Trainer Rose muss dagegen seine siegreiche Starelf aus der Vorwoche wegen einer Sperre ändern: Raum ist nicht spielberechtigt und wird von Simakan vertreten.

Leipzig Wolfsburg Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte fällt Hasenhüttel heute mit viel Rotation auf: Der VfL-Coach verändert seine Startelf im Vergleich zur Gladbach-Niederlage auf gleich fünf Positionen und startet heute mit einem 3-4-3. Zesiger, Vranckx, Fischer und die beiden Angreifer Behrens und Sarr rücken neu ins Team.

Bayern Köln Tuchel selbst kann das Spiel nicht von der Bank verfolgen. Beim 2:3 in Heidenheim sah der zumSaisonende scheidende Trainer des FC Bayern seine vierte Gelbe Karte der Saison.

Mainz Hoffenheim Die Ränge in der MEWA Arena sind gut gefüllt und das Wetter spielt auch mit. Über die guten äußeren Bedingungen freuen sich sicher auch die Unparteiischen. Felix Zwayer aus Berlin ist der Schiedsrichter, seine Assistenten sind Marco Achmüller und Stefan Lupp. Wolfgang Haslberger ist der vierte Offizielle und Video-Assistent der erfahrene Günter Perl.

Leipzig Wolfsburg Für die Wölfe ist die Reise nach Leipzig eine schwierige Aufgabe. Die Niedersachsen holten unter ihrem neuen Trainer Hasenhüttl zum Auftakt einen wichtigen 2:0-Sieg bei Werder Bremen, befinden sich nach dem 1:3 zuhause gegen Gladbach aber weiter mitten im Abstiegskampf. Gerade mal zwei Plätze und fünf Punkte liegen zwischen dem VfL auf dem 14. Platz und Mainz auf dem Relegationsrang.

Bochum Heidenheim Ging es im Oberhaus des deutschen Fußballs gegen einen Aufsteiger, gewannen die Bochumer allerdings nur eine der letzten sieben Partien (zwei Remis, vier Niederlagen). Vor heimischer Kulisse gab es sogar nur einen einzigen Sieg unter den letzten 17 Bundesliga-Spielen gegen Teams, die in der Saison zuvor noch zweitklassig kickten (sieben Remis, neun Niederlagen) – ein 2:1 gegen Greuther Fürth im März 2022.

Leipzig Wolfsburg Auf der Gästebank in Leipzig sitzt heute ein alter Bekannter der Roten Bullen: Ralph Hasenhüttl absolviert heute sein drittes Spiel als neuer Wolfsburg-Trainer und kehrt damit erstmals nach seinem Engagement in Leipzig in die Red-Bull-Arena zurück. RB-Torhüter Peter Gulásci freut sich auf das Wiedersehen: „Wir hatten zwei fantastische Jahre hier“, sagte der Ungar über den Österreicher, der RB von 2016 bis 2018 trainierte. Ein Gastgeschenk soll es für den alten Coach aber nicht geben: „Für unsere Fans und uns zählen gegen Wolfsburg nur die drei Punkte.“

Bayern Köln Diese Rotation überrascht natürlich kaum, wo es für den Rekordmeister nur noch in der Champions-League etwas zu gewinnen gibt. Am Dienstag sicherten sich die Münchner mit einem 2:2 eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel am Mittwoch. Dann geht es vor heimischem Publikum um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse.

Bochum Heidenheim Die Bilanz spricht derweil für den VfL Bochum, der inklusive dem 0:0-Remis aus dem Hinspiel seit inzwischen sechs Spielen gegen den 1. FC Heidenheim ungeschlagen geblieben ist (fünf Siege, ein Remis). Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten haben die Blau-Weißen eine ähnlich lange Ungeschlagen-Serie vorzuweisen.

Bayern Köln Auf der anderen Seite kündigte Thomas Tuchel an, bei den Ersatzspielern den "Spielrythmus zu fördern". Im Tor steht Sven Ullreich, um Neuer zwischen den beiden Champions-League-Spielen gegen Arsenal noch eine Pause zu gewähren. Weil Davies für das Rückspiel gesperrt ist, dürfen sich Guerreiro und Mazraoui präsentieren. Auf den Flügeln fällt Gnabry aus und Sané sitzt nur auf der Bank. Insgesamt sind es sieben Veränderungen.

Bochum Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hat hingegen nur eines der letzten sieben Bundesliga-Spiele gewonnen (drei Remis, drei Niederlagen) und war insbesondere auswärts nicht allzu erfolgreich. Nur zwei der bisherigen 14 Zweitliga-Gastspiele haben die Kicker von der Ostalb gewonnen (fünf Remis, sieben Niederlagen). Kein anderer Bundesligist behielt auf fremden Plätzen in der Saison 2023/24 überdies noch seltener eine Weiße Weste als die Rot-Blauen.

Mainz Hoffenheim Die Gäste nämlich wollen nach Europa und stehen nach dem gestrigen Sieg des FC Augsburg heute unter Zugzwang. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Fuggerstädter und auf Rang 7, der aller Voraussicht nach am Ende der Spielzeit zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb berechtigen würde.

M'gladbach Dortmund Bei den Westfalen, die im Hinspiel Ende November im Signal-Iduna-Park nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand dank der Treffer Sabitzers (30.), Füllkrugs (32.), Bynoe-Gittens’ (45.) und Malens (90.+7) mit 4:2 triumphierten und die mit 27 Punkten in 14 Matches das zweitbeste Auswärtsteam der nationalen Eliteklasse sind, stellt Coach Edin Terzić nach der 1:2-Champions-League-Viertelfinalhinspielniederlage beim Club Atlético de Madrid sechsmal um. Süle, Wolf, Özcan, Bynoe-Gittens, Brandt und Haller bekommen den Vorzug vor Hummels, Ryerson, Nmecha, Can, Füllkrug (allesamt auf der Bank) und Sancho (krank).

Bayern Köln Nach diesem Spiel geht es für die Kölner gegen zwei Teams aus dem Tabellenkeller: Zunächst spielt man zuhause gegen Darmstadt, dann in Mainz im direkten Duell. Trotzdem kann man es sich natürlich nicht leisten eines der wenigen Spiele abzuschenken, sodass auch beim FC Bayern alles für einen engagierten Auftritt spricht. Timo Schultz kündigt daher einen mutigen FC an, der sich "definitiv nicht verstecken" werde.

Mainz Hoffenheim Die Ausgangslage allerdings ist für beide Mannschaften unterschiedlich. Die Hausherren kämpfen als Inhaber des Relegationsplatzes gegen den Abstieg, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt drei Punkte. Zuletzt aber konnten sie einige respektable Ergebnisse und in der Rückrunde zwölf Punkte einfahren können. Ebenso viele Zähler im Übrigen wie der heutige Gegner, der ganz andere Ambitionen hat.

M'gladbach Dortmund Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die die letzten drei Bundesligaheimspiele gegen den BVB allesamt gewann und die seit März 2022 in der nationalen Eliteklasse nicht mehr zwei Partien in Serie für sich entschied, verzichtet Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg auf personelle Änderungen. Im 3-4-3 übernimmt Pléa die zentrale Offensivrolle.

Bochum Heidenheim Hoffnung auf eine Trendwende und einen überlebenswichtigen Punktgewinn kann der VfL Bochum heute aus dem Umstand schöpfen, dass es sich um ein Heimspiel handelt. In elf der bisherigen 14 Bundesliga-Heimspiele der Saison 2023/24 haben die Blau-Weißen gepunktet (vier Siege, sieben Remis). Saisonübergreifend wurde dabei in den letzten 20 Bundesliga-Partien vor heimischer Kulisse ausnahmslos immer mindestens ein eigenes Tor erzielt. Das ist die längste laufende Tor-Serie aller Teams im Oberhaus des deutschen Fußballs.

Mainz Hoffenheim Die Hoffenheimer haben am vergangenen Wochenende den FC Augsburg mit 3:1 bezwingen können. Übungsleiter Pellegrino Matarazzo tut es seinem Mainzer Pendant Bo Henriksen gleich und vertraut der Startelf der Vorwoche. Auch bei den Kraichgauern gibt es also erstmal keine personellen Veränderungen zu vermelden.

Bayern Köln Die beiden Joker aus der vergangenen Woche, Steffen Tigges und Luca Waldschmidt sitzen auch heute zunächst nur auf der Bank. Waldschmidt ist zwar unersetzbar, hat nach einer langen Verletzung aber noch nicht genug im Tank. Davie Selke wird in der Sturmspitze durch Adamyan ersetzt. Mit einem erneut gebrochenen Fuß wird Selke den Rest der Saison ausfallen.

M'gladbach Dortmund Bevor die Borussia aus Dortmund das Champions-League-Viertelfinalhinspiel beim Club Atlético de Madrid dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit "nur" mit 1:2 verloren und damit eine realistische Chance auf den Einzug in die Vorschlussrunde der Königsklasse gewahrt hat, erlitt sie im Kampf um Bundesligarang vier einen Rückschlag. Nach zuvor vier Dreiern in Serie mussten sich die Schwarz-Gelben dem VfB Stuttgart vor eigenem Publikum mit 0:1 geschlagen geben und büßten durch den vorherigen Leipziger Erfolg den vierten Tabellenplatz ein.

Leipzig Wolfsburg Im Kampf um die Champions-League-Quali will RB Leipzig heute im Fernduell mit dem BVB weiter Druck machen. Nach dem deutlichen 4:1-Sieg beim SC Freiburg am vergangenen Spieltag rangiert RB aktuell weiter nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem BVB und auf dem begehrten 4. Platz.

Bayern Köln Für den FC geht es dagegen im Abstiegskampf um jeden Zähler. In der vergangenen Woche gewannen die Domstädter in einem sensationellen Comeback mit zwei Treffern in der Nachspielzeit gegen Bochum mit 2:1. Dadurch stehen die Geißböcke auf dem 17. Tabellenplatz, aber nur einen Punkt hinter Mainz und vier hinter dem VfL.

Mainz Hoffenheim Am letzten Wochenende bezwangen die Mainzer den SV Darmstadt 98 mit 4:0. Die Spieler haben also wenig Gründe geliefert, dass an der Startaufstellung etwas geändert werden müsste - sollte man meinen und hat damit in diesem Fall recht. Es wird die gleiche Elf sein wie am vergangenen Samstag.

M'gladbach Dortmund Borussia Mönchengladbach landete zum Abschluss des vergangenen Bundesligawochenendes einen echten Befreiungsschlag. War der Vorsprung der in den letzten Auftritten schwachen Schwarz-Weiß-Grünen auf den Relegationsplatz am Samstag auf fünf Punkte geschmolzen und hatte sich dadurch eine bedrohlich erscheinende Kulisse für den Saisonendspurt ergeben, bogen sie im Gastspiel beim VfL Wolfsburg einen 0:1-Pausenrückstand durch die Tore Itakuras (52.), N’Goumous (58.) und Reitz’ (88.) in einen 3:1-Erfolg um. Durch den ersten Sieg seit Ende Februar sowie den ersten Dreier in der Fremde seit über einem halben Jahr darf Mönchengladbach hoffen, jedenfalls nicht bis zu den allerletzten Spieltagen um den Klassenerhalt bangen zu müssen.

Bochum Heidenheim Der 1. FC Heidenheim feierte letztes Wochenende nach 0:2-Pausenrückstand noch einen sensationellen 3:2-Comebacksieg gegen die Bayern. Trainer Frank Schmidt nimmt im Vergleich zu diesem Spiel eine Veränderung an der Startelf vor: Kevin Sessa rückt für Adrian Beck (nicht im Kader) in die Anfangsformation.

Bayern Köln Am 29. Spieltag kann dabei sogar die Entscheidung um die Meisterschaft fallen. Sollten die Bayern verlieren, können sie den 16-Punkte-Rückstand auf Leverkusen auch theoretisch nicht mehr einholen.

Bayern Köln Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Los geht es zur traditionellen Anstoß-Zeit um 15:30 Uhr.

Bochum Heidenheim Schauen wir gleich zu Beginn auf die eben veröffentlichten Startaufstellungen. Heiko Butscher belässt es bei einem einzigen Wechsel gegenüber der jüngsten 1:2-Pleite beim 1. FC Köln: Für Moritz Broschinski (Bank) startet heute Takuma Asano.

M'gladbach Dortmund Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach fordert am 29. Spieltag Borussia Dortmund heraus. Rheinländer und Westfalen stehen sich ab 15:30 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.

Bochum Heidenheim Eigentlich schien das Abstiegsgespenst bereits aus dem Ruhrgebiet verbannt. Nachdem der VfL allerdings nur noch einen von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Ligaspielen holte, ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf drei Zähler geschrumpft. Die Verantwortlichen entbanden daher Thomas Letsch von seinen Aufgaben. Heiko Butscher soll nun interimsweise bis Saisonende den Karren aus dem Dreck ziehen und die Blau-Weißen vor dem Abstieg bewahren.

Bochum Heidenheim Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Vonovia Ruhrstadion. Hier empfängt der VfL Bochum heute um 15:30 Uhr den 1. FC Heidenheim im Rahmen des 29. Spieltags der Bundesliga.

Mainz Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel des FSV Mainz 05 gegen 1899 Hoffenheim. Ab 15:30 Uhr wird der Ball rollen in der MEWA Arena, wir wünschen viel Vergnügen!