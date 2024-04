Nürnberg Paderborn 45. +4 Halbzeitfazit:

Pause in Nürnberg! Der SC Paderborn 07 führt nach druckvollem Beginn mit 1:0 bei den Franken. Nach zehn Minuten besorgte Adriano Grimaldi durch einen schön herausgespielten Angriff den Führungstreffer. Nürnberg agierte insbesondere in den Anfangsminuten sichtlich nervös auf der rechten Defensivseite und hätte auch höher in Rückstand geraten können, wären die Angreifer des SCP nicht entweder an sich selbst oder am Aluminium gescheitert. In der Folge stabilisierten sich die Clubberer. Der Ausgleich durch Okunuki wurde vom Videoassistenten einkassiert. Kurz vor der Pause hatten Schleimer und Uzun den Equalizer auf dem Fuß und hätten eigentlich für Zählbares sorgen müssen. Die Fans sehen mittlerweile ein ausgeglichenes Spiel und dürfen gespannt sein, was ihre Teams in der zweiten Hälfte bereithalten.

Nürnberg Paderborn 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Nürnberg Paderborn 45. +3 Der Club beißt sich im Strafraum der Paderborner fest. Auch wenn man selbst hinten viele Unsicherheiten zeigt, wäre der Ausgleich mittlerweile verdient. Was wird Cristian Fiél seinen Jungs für den nächsten Durchgang mitgeben?

Nürnberg Paderborn 45. +1 Der Ausgleich will einfach nicht fallen! Infolge des Eckstoßes kommt Horn vor dem Elfmeterpunkt zum Kopfball und der Paderborner Torwart pariert das Ding geistesgegenwärtig mit den Fingerspitzen.

Nürnberg Paderborn 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Nürnberg Paderborn 45. Das muss der Ausgleich sein! Schleimer bekommt im Sechzehner einen Pass in die Tiefe und schießt mit dem ersten Schuss Pelle Boevink an. Auch der zweite Versuch wird von Musliu geblockt, aber dann läuft Can Uzun ein! Pelle Boevink sieht den Abschluss des Topstürmers der Nürnberger sehr spät, kann ihn aber zur Ecke klären!

Elversberg Schalke 45. +1 Halbzeitfazit:

Die SV 07 Elversberg führt zur Pause des Zweitligaheimspiels gegen den FC Schalke 04 mit 1:0. Die Königsblauen verzeichneten durch einen Lattentreffer Karamans in Minute sieben eine frühe Großchance. Auf der Gegenseite gelang den Hausherren durch einen von Martinovic abgeschlossenen Konter eine erste Annäherung (12.). Der Gast kam auch in der Folge zunächst spielfreudig daher, fing sich dann aber einen schnellen Gegenstoß, an dessen Ende eine Doppelchance Rochelts und Wanners stand (17.). Wenig später nutzte Elversberg einen ruhenden Ball, um in Führung zu gehen; Rochelts Freistoßflanke verwertete der unbewachte Le Joncour per Kopf (18.). Im Anschluss fiel Schalke im Vorwärtsgang nur noch wenig ein. Die SVE hatte die Kontrolle inne und hielt den knappen Vorsprung lange Zeit ohne Probleme. Das Geraerts-Team knüpfte erst spät an den starken Auftakt an und schrammte durch einen Kopfball Karamans nur knapp am Ausgleich vorbei (41.). Bis gleich!

Elversberg Schalke 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Elversberg Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins an der Kaiserlinde soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Nürnberg Paderborn 43. Die Ostwestfalen pressen jetzt sehr aggressiv auf den Spielaufbau der Hausherren. Vor allem Finn Jeltsch auf der rechten Seite lässt sich leicht verunsichern.

Nürnberg Paderborn 41. Wieder ist Kanji Okunuki mit Tempo auf dem Weg Richtung Paderborner Strafraum. Diesmal ist es Bilbija, der ihn mit einem Schubser von hinten zu Fall bringt. Der Paderborner wird im Anschluss vom Unparteiischen ermahnt, während sich der Japaner kurz krümmt und dann doch weitermachen kann.

Elversberg Schalke 43. Auf den letzten Metern der ersten Halbzeit schaltet Schalke doch wieder zwei Gänge hoch und drängt auf den Treffer vor dem Kabinengang. Unverdient wäre dieser hinsichtlich der Chancenverhältnisse sicherlich nicht.

Nürnberg Paderborn 40. Nachdem Aaron Zehnter von der rechten Seite eine Ecke sehr hoch in die Box bringt, kommt Musliu am zweiten Pfosten völlig frei zum Schuss. Der 1. FC Nürnberg hat Glück, dass dem Verteidiger des SCP der Ball auf den Knöchel springt und er das Spielgerät in die falsche Richtung schießt.

Elversberg Schalke 41. Karaman beinahe mit dem Ausgleich! Der ehemalige türkische Nationalspieler springt nach einer Freistoßflanke Ouwejans aus dem rechten Mittelfeld an der halblinken Fünferkante am höchsten und produziert per Kopf einen für die linke Ecke bestimmten Kopfball. Den kratzt Keeper Kristof mit der rechten Hand von der Linie; Murkin setzt den Nachschuss aus spitzem Winkel an das Außennetz.

Elversberg Schalke 39. Kabadayı mit dem Kopf! Der Leihspieler aus München erreicht Murkins Flanke vom linken Flügel aus mittigen 14 Metern mit der Stirn, bringt aber weder Präzision noch ein erhöhte Geschwindigkeit hinter den Ball. Der fliegt weit links am Ziel vorbei.

Nürnberg Paderborn 37. Autsch: Adriano Grimaldi ist ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu Boden gegangen und zeigt an, dass er behandelt werden möchte. Paderborn ist damit erstmal in Unterzahl.

Nürnberg Paderborn 34. Welche Rekorde im Rahmen der Speed Week auf deutschen Autobahnen beim Blitzermarathon gebrochen wurden, ist uns nicht bekannt. Wohl aber der Rekord für den schnellsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten: Paderborns Mittelfeldturbo Sirlord Conteh wurde von den Statistikern mit 36,97 km/h geblitzt und hat damit einen neuen Highscore im deutschen Profifußball aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch!

Elversberg Schalke 36. Da war mehr drin für S04! Terodde treibt den Ball über halblinks in den Sechzehner und will Angriffskollege Kabadayı mit einem Querpass in Szene setzen. Das Anspiel ist allerdings unpräzise und wird durch SVE-Kapitän Fellhauer in höchster Not geklärt.

Nürnberg Paderborn 31. VAR-Entscheidung: Das Tor durch K. Okunuki (1. FC Nürnberg) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:1

Nach einem langen Diagonalball von der Mittellinie ist Okunuki rechts durch und zieht nach innen, wo er vor Boevink kaltschnäuzig bleibt und flach nach rechts unten einnetzt. Doch der Überprüfung des VAR hält der Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht stand.

Elversberg Schalke 33. Elversberg gibt das Erfolgserlebnis auch in der Arbeit gegen den Ball Selbsvertrauen. Der Aufsteiger attackiert den gegnerischen Aufbau mittlerweile sehr hoch und kommt dadurch immer wieder zu hohen Eroberungen.

Nürnberg Paderborn 29. Das geht nicht mehr lange gut, lieber Club! Links dribbelt sich Raphael Obermair durch die Hintermannschaft und legt halbhoch ab in den Strafraum zu Conteh. Der nimmt den Ball mit der Brust an. Es scheint erstmal, als hätte er ihn sich zu weit nach vorne gelegt, doch der Turbo der Ostwestfalen kommt mit der Pieke noch an den Ball und jagt ihn aus zehn Metern an den rechten Pfosten!

Elversberg Schalke 30. Den Königsblauen setzt das Gegentor sichtlich zu; ihnen fehlt nach einer knappen halben Stunde die Schärfe in den offensiven Pässen. Der Weg zum dritten Auswärtssieg der Saison ist deutlich länger geworden. In der Fremde gewann S04 letztmals am 10. Dezember in Rostock (2:0).

Nürnberg Paderborn 28. Auf der anderen Seite rackert sich Benjamin Goller einen ab und kann gegen Musliu einen Eckball herausholen. Den bringt Nathaniel Brown ins Zentrum, wo der Verursacher ihn aber mühelos rausköpft.

Nürnberg Paderborn 26. Fast der zweite Treffer! Nach einem Chipball von Grimaldi in den Sechzehner des Clubs verspringt Sirlord Conteh erstmal die Kugel, doch in der Drehung um den ihm zugeordneten Jan Gyamerah kommt er noch zum Abschluss. Er trifft den Ball am Elfmeterpunkt aber nicht richtig und schießt flach einen halben Meter am rechten Pfosten vorbei.

Elversberg Schalke 27. Wanner nimmt Maß! Der Leihspieler vom FC Bayern München taucht an der halblinken Sechzehnerkante auf und visiert mit dem linken Spann die flache rechte Ecke an. Die verfehlt der Youngster um etwa einen halben Meter.

Nürnberg Paderborn 25. Nachdem er gegen Gyamerah, der vor der Grundlinie auf dem nassen Boden weggerutscht war, eine Ecke herausgeholt hat, tritt Aaron Zehnter zum Standard an - und jagt diesen an Freund und Feind vorbei hinter die gegenüberliegende Seitenlinie.

Nürnberg Paderborn 23. Paderborn nimmt jetzt etwas den Einsatz raus und lässt den Gegner kommen, macht aber gleichzeitig hinten dicht. So muss der Club lange nach einer Lücke suchen.

Elversberg Schalke 24. Mit einem dreifachen Punktgewinn wären die Schwarz-Weißen in Sachen Klassenerhalt wohl endgültig über der Ziellinie. In der Live-Tabelle liegen sie nun elf Zähler vor der Abstiegszone.

Elversberg Schalke 21. Fellhauer hat das schnelle 2:0 auf dem Fuß! Rochelt taucht auf links im Rücken der gegnerischen Abwehr auf steckt im dritten Anlauf zu Fellhauer durch. Dessen Schuss aus 13 Metern wird noch von einem Abwehrmann entscheidet berührt und fliegt diesmal knapp am Kasten vorbei.

Nürnberg Paderborn 20. Der Club spielt das im Mittelfeld gar nicht mal so schlecht raus, presst früh im Mittelfeld - aber im letzten Drittel häufen sich Fehler und Unsicherheiten, welche die schnelle Paderborner Mittelfeldmannschaft mit ihrem intensiven Spiel zu Umschaltsituationen zu nutzen weiß.

Nürnberg Paderborn 19. Die erste Flanke des FCN bleibt harmlos: Benjamin Goller sucht von rechts den einlaufenden Schleimer und findet den heranfliegenden Pelle Boevink.

Elversberg Schalke 18. Tooor für SV 07 Elversberg, 1:0 durch Florian Le Joncour

Le Joncour bringt den Aufsteiger in Führung! Rochelt flankt einen Freistoß aus der halbrechten Spur in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Le Joncour hat sich von seinem Bewacher gelöst und nickt mittig ein.

Elversberg Schalke 17. Die Konterchance für die SVE! Durch einen langen Schlag aus dem Mittelfeld haben die Saarländer im offensiven Zentrum plötzlich eine Überzahlsituation. Fellhauer legt für Rochelt ab, der freistehend an Keeper Müller scheitert. Mit dem Nachschuss bleibt Wanner an Kalas hängen.

Nürnberg Paderborn 17. Gelbe Karte für Sirlord Conteh (SC Paderborn 07)

Normalerweise ist Sirlord Conteh einer der schnellsten Spieler der Liga. In dieser Situation enteilte ihm aber Finn Jeltsch, den er nur mit einem Zupfer an der Spielkleidung am Konter hindern konnte. Das hat die erste Verwarnung für ihn zur Folge.

Nürnberg Paderborn 15. Die Ecke wird zunächst geklärt, aber den Abpraller schießt Aaron Zehnter mit voller Wucht aus der zweiten Reihe auf den Kopf von Florian Flick, der dementsprechend benommen ist und erstmmal behandelt werden muss.

Elversberg Schalke 16. Die Geraerts-Truppe bringt einen spielerisch überzeugenden Start auf den Rasen, kommt bisher ziemlich leichtfüßig daher. Einzig im Rückzugsverhalten erlaubt sie sich die ein oder andere Nachlässigkeit.

Nürnberg Paderborn 14. Die weiße Lawine des SCP rollt weiter! Pfeilschnell dribbeln Sirlord Conteh und Filip Bilbija sich bis vor die Strafraumgrenze, wo der letztgenannte das Leder vertändelt und der Abwehr des Clubs Zeit gibt, aufzurücken. Die Situation scheint geklärt, doch dann spielt Conteh einen Ball auf die freie rechte Seite, wo Gyamerah auf Kosten einer Ecke seinen Fuß vor dem Toraus an den Ball hält.

Nürnberg Paderborn 12. Wie reagiert Cristian Fiél auf den frühen Rückstand im eigenen Stadion?

Elversberg Schalke 14. Murkins hohe Hereingabe von der linken Außenbahn ist für die halbrechte Fünferkante bestimmt. Vor dem lauernden Terodde klärt Verteidiger Le Joncour auf Kosten einer Ecke. Die bringt S04 nichts ein.

Nürnberg Paderborn 10. Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Adriano Grimaldi

Die Führung für den SCP und wie gut war das bitte? Filip Bilbija gewinnt links vor dem Strafraum einen Zweikampf gegen Florian Flick, der sich aufs Zuschauen beschränkt. Anschließend bringt er einen Chipball ins Zentrum zu Grimaldi, der von Finn Jeltsch nicht genügend - wenn überhaupt - attackiert wird. Grimaldi rutscht am kurzen Pfosten mit dem rechten Schlappen an der Kugel vorbei, aber irgendwie auch nicht, und so rollt das Leder durch die Beine von Carl Klaus flach in den Kasten - 1:0 für Paderborn!

Elversberg Schalke 12. Martinovic mit der ersten Annäherung der Saarländer! Der Ex-Mannheimer ist in der halblinken Spur Adressat eines flachen Anspiels Fellhauers. Er enteilt der letzten gegnerischen Abwehrlinie und spitzelt den Ball aus 14 Metern am herauslaufenden Schlussmann Müller vorbei. Der Versuch kullert aber tempoarm in Richtung Kasten und wird problemlos durch Kalas abgefangen.

Nürnberg Paderborn 6. Carl Klaus verhindert den frühen Rückstand! Nachdem Sirlord Conteh im zweiten Anlauf einen Ball nach links auf den Flügel zu Aaron Zehnter durchstecken kann, zögert dieser nicht lange und flankt ins Zentrum, wo Grimaldi kopfballbereit hochsteigt und die Kugel aus acht Metern aufs Tor bringt. Der Keeper des Clubs klärt mit einer akrobatischen Ballschere nach vorne, wo schließlich Gyamerah die Pille nach vorne weghaut.

Elversberg Schalke 10. Rochelt gelangt über den linken Flügel erstmals in die Tiefe. Er schafft es sogar in den Sechzehner, wird dort allerdings souverän durch Kalas abgelaufen.

Nürnberg Paderborn 5. Die erste Flanke des SCP in die Gefahrenzone: Sebastian Klaas schickt Aaron Zehnter steil, der es vor der linken Strafraumkante mit der hohen Hereingabe probiert. Zu ungefährlich - Carl Klaus pflückt den Ball souverän aus der Luft.

Elversberg Schalke 7. Karaman scheitert an der Latte! Am Ende einer direkten Kombination über die linke Außenbahn legt Kabadayı flach zurück für den ehemaligen türkischen Nationalspieler, der den Ball mit dem rechten Innenrist in Richtung langer Ecke zirkelt. Für den geschlagenen Keeper Kristof rettet der Querbalken.

Elversberg Schalke 6. Karaman verzeichnet nach einem steilen Anspiel Ouwejan auf links den ersten Kontakt im gegnerischen Sechzehner. Er kann sich aber nicht schnell genug nach innen orientieren, um in eine Abschlusslage zu kommen. Er gibt den Ball wieder nach außen ab.

Nürnberg Paderborn 3. Das war knapp! Paderborns Keeper Pelle Boevink verspringt hinten der Ball im Spielaufbau und so kommt Okunuki fast noch vor dem dann leeren Kasten ans Leder. Der Schlussmann der Gäste chipt die Kugel aber kurz vor der Grundlinie noch in bedränger Position zu Abwehrkollege Visar Musliu.

Elversberg Schalke 4. Hier hat es zwar beinahe den ganzen Tag über geregnet, doch befindet sich der Rasen in einem sehr guten Zustand. Im Hinblick auf die Landeshauptstadt ist dies im Saarland ja nicht selbstverständlich.

Nürnberg Paderborn 2. Koen Kostons spitzelt aus der eigenen Hälfte den ersten langen Ball in die Richtung von Adriano Grimaldi, der aber problemlos von Goller abgelaufen wird und dann auch noch ein Stürmerfoul begeht.

Nürnberg Paderborn 1. Neben dem hauptberuflichen Rechtsanwalt Florian Exner aus Münster sind heute Abend auch Mitja Stegemann und Luca Schlosser an den Seitenlinien, Martin Speckner in der Coachingzone und Nicolas Winter im Kölner Videokeller für Recht und Ordnung auf dem Platz zuständig.

Nürnberg Paderborn 1. Der Ball rollt!

Nürnberg Paderborn 1. Spielbeginn

Elversberg Schalke 1. Elversberg gegen Schalke – Durchgang eins in der Ursapharm-Arena ist eröffnet!

Elversberg Schalke 1. Spielbeginn

Nürnberg Paderborn Es ist angerichtet im Achteck, wie die Fans des 1. FC Nürnberg das Max-Morlock-Stadion liebevoll nennen! Gleich werden die heutigen Kontrahenten angeführt von Schiedsrichter Florian Exner und seinem Team den Rasen betreten.

Elversberg Schalke Soeben haben die beiden Mannschaften den Rasen betreten.

Nürnberg Paderborn Gleich vier Nürnbergern droht eine Gelbsperre im nächsten Spiel: Topscorer Can Uzun, Florian Flick, Nathaniel Brown (alle 4) sowie Jens Castrop (9) müssten bei einer weiteren Verwarnung kommende Woche eine Denkpause einlegen. Auf der anderen Seite sind nur Calvin Brackelmann und Sebastian Klaas mit vier Verwarnungen vorbelastet.

Nürnberg Paderborn Die Bilanz der beiden Teams gegeneinander spricht eine eindeutige Sprache. Am 15. Januar 2022 besorgten Felix Platte und Sven Michel die Treffer zum 2:1-Auswärtssieg in Franken - und das ist auch der einzige Erfolg der Paderborner über den FCN. Ansonsten gab es für die Ostwestfalen nämlich bis auf einen weiteren Punkt nichts gegen Nürnberg zu holen, denn in der Regel hatte der Club die Nase vorn - zuletzt beim 3:1-Erfolg im Hinspiel, als man mit drei Toren (Castrop, Okunuki, Schleimer) in der ersten Hälfte früh die Weichen stellte und den Vorsprung in Unterzahl über die Zeit brachte.

Nürnberg Paderborn SCP-Übungsleiter Łukasz Kwasniok sagte auf der PK vor dem Spiel: "Beide Mannschaften haben eine ähnliche Spielweise und im Saisonverlauf auch Wellentäler erlebt." Bezüglich des heutigen Gegners führte er aus: "Der Club hat eine sehr spannende Mannschaft. Sie haben spielstarke Außenverteidiger, die sich gerne im Zentrum aufhalten und viele Positionsrochaden in ihrem Spiel. Unsere Aufgabe vor allem wird sein, Can Uzun aus dem Spiel zu nehmen." Dieses Unterfangen will er mit zwei Wechseln gegenüber dem 1:1 gegen den KSC realisieren. Für Calvin Brackelmann startet Laurin Curda in der Dreierkette und Sebastian Klaas nimmt bei seinem Comeback die Startposition von Marco Pledl ein, der unter der Woche etwas angeschlagen war und deswegen erstmal auf der Bank Platz nimmt.

Elversberg Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die in zwei ihrer letzten drei Matches ohne Gegentor blieben und die in der Fremde die wenigsten Zähler aller Teams des nationalen Fußball-Unterhauses holten (acht), stellt Coach Karel Geraerts nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg ebenfalls zweimal um. Soppy und Schallenberg nehmen die Plätze Brunners (Knieverletzung) und Topps (Bank) ein.

Nürnberg Paderborn „Beide Mannschaften kommen nicht aus ihrem besten Moment. Es geht darum, die bessere Form an den Tag zu legen und zu zeigen, dass es um nichts Anderes geht außer die drei Punkte. Wir wollen wieder mehr von dem auf den Platz, was wir beispielsweise in Berlin gezeigt haben", so FCN-Cheftrainer Cristian Fiél auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Er forderte für das Duell gegen Paderborn vor allem Optimismus und Positivität. Dafür nimmt er im Vergleich zum 0:2 auf Schalke eine Veränderung vor: Er lässt Sebastian Andersson erstmal draußen und bringt dafür Kanji Okunuki von Beginn an.

Elversberg Schalke Auf Seiten der Saarländer, die das Hinspiel Mitte November in der Veltins-Arena dank der Treffer Stocks (7.) und Rochelts (21.) mit 2:1 für sich entschieden und die mit 18 Punkten in 14 Partien das drittschwächste Heimteam der 2. Bundesliga stellen, hat Trainer Horst Steffen im Vergleich zum 4:3-Auswärtssieg beim FC St. Pauli zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Dürholtz (Bank) und Schnellbacher (erkrankt) beginnen Jacobsen und Martinovic.

Nürnberg Paderborn Weil es in den letzten sechs Spielen keinen Sieg mehr zu verbuchen gab, hat sich auch der SC Paderborn 07 aus dem Rennen um den Aufstieg verabschiedet. Die Blau-Weißen dümpeln mit 40 Zählern im Niemandsland der Tabelle vor sich hin - es geht in Ostwestfalen nur noch um die Endplatzierung. Dennoch wollen Filip Bilbija und Co den Abwärtstrend in der Rückrunde heute im Frankenland stoppen. Zuletzt trennte man sich vom KSC mit einem 1:1-Unentschieden, das niemandem so richtig weiterhelfen wollte.

Elversberg Schalke Der FC Schalke 04 liegt zwar lediglich vier Zähler vor der Abstiegszone, doch der Trend spricht gegen einen direkten Absturz in die Drittklassigkeit. Nachdem die Königsblauen gegen den Karlsruher SC (0:0) und bei Hannover 96 (1:1) achtbare Unentschieden ergattert hatte, rangen sie am letzten Samstag den 1. FC Nürnberg durch Tore Karamans (42.) und Seguins (86.) mit 2:0 nieder und schlugen aus den Punktverlusten der Kellerkonkurrenten Kapital. Beschert S04 seiner treuen Anhängerschaft doch noch einen entspannten Mai?

Elversberg Schalke Die SV 07 Elversberg sorgte am vergangenen Wochenende für den Höhepunkt im nationalen Fußball-Unterhaus. Beim Spitzenreiter FC St, Pauli triumphierte der Aufsteiger nach zweimaligen Rückstand dank einer furiosen Schlussphase mit 4:3, stieß die Kiezkicker durch ein äußerst konsequentes Gegenstoßspiel vom Thron der 2. Bundesliga. Die Schwarz-Weißen beendeten mit dem Dreier eine sieglose Serie von drei Begegnungen, in denen ihnen kein einziger Treffer gelungen war. Mit nun acht Punkten Vorsprung auf Rang 16 ist ihnen der Klassenerhalt so gut wie sicher.

Nürnberg Paderborn Bei der Ausgangskonstellation mag man meinen, dass es um nicht mehr allzu viel geht. Doch weil es für den 1. FC Nürnberg in den letzten Wochen nicht oft Grund zur Freude gab, müssen die Franken nochmal nach unten schielen, denn bei noch fünf ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang sechs Punkte. Mit einem Erfolgserlebnis gegen die Ostwestfalen würde die Elf von Cristian Fiel nicht nur den ersten Heimsieg seit dem 24. Spieltag feiern (2:1 gegen Braunschweig), sondern auch die magischen 40 Punkte knacken und könnte sich langsam auf die neue Saison vorbereiten. Vergangene Woche musste man sich mit 0:2 im Freundschaftsduell gegen den FC Schalke 04 geschlagen geben.

Nürnberg Paderborn Zum Auftakt des 30. Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg den SC Paderborn 07. Kann der Club mit einem Sieg den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen oder gibt es auch gegen die Ostwestfalen keinen Heimsieg zu feiern? Rechtzeitig vor Anpfiff um 18:30 Uhr gibt es hier alle Informationen vor der Partie!