Wiesbaden Düsseldorf 75. Nach ihrem zweiten Treffer haben die Rheinländer alles im Griff, lassen Ball und Gegner clever laufen. Sie scheinen sich in der letzten Viertelstunde nur noch selbst schlagen zu können; hier darf aus Gästesicht nichts mehr anbrennen.

Kiel Osnabrück 70. Holstein unternimmt etwas mehr gegen die aufkommende Langeweile und läuft mal wieder mit mehr Tempo in den gegnerischen Strafraum. Skrzybski schirmt den Ball mit dem Rücken ab und legt danach quer auf. Holtby holt zum Volley aus, wird von Kleinhansl aber noch abgegrätscht.

Kiel Osnabrück 70. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Jannes Wulff

Paderborn Karlsruhe 70. Die Begegnung nimmt derzeit nicht allzu viel Fahrt auf. Was ist in den verbleibenden 20 Minuten noch drin?

Kiel Osnabrück 70. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Robert Tesche

Kiel Osnabrück 70. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Lex-Tyger Lobinger

Wiesbaden Düsseldorf 72. Markus Kauczinski bringt mit Ćatić und Carstens zwei frische Akteure für die anbrechende Schlussphase. Günther und der verwarnte Vukotić verlassen den Rasen.

Kiel Osnabrück 70. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Erik Engelhardt

Wiesbaden Düsseldorf 71. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Florian Carstens

Wiesbaden Düsseldorf 71. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Aleksandar Vukotić

Wiesbaden Düsseldorf 71. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Amar Ćatić

Kiel Osnabrück 68. Skrzybski setzt sich auf der rechten Seite bei einem Vorstoß durch und zieht danach eine scharfe Flanke mitten in den Fünfer. Kurz vor dem VfL-Tor verpasst Holty den Ball um einen Schritt.

Wiesbaden Düsseldorf 71. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Lasse Günther

Wiesbaden Düsseldorf 70. Gelbe Karte für Ivan Prtajin (SV Wehen Wiesbaden)

Prtajin beschwert sich gestenreich beim Unparteiischen, nachdem ihm dieser nach einem von beiden Seiten hart geführten Zweikampf mit Siebert einen Strafstoß verwehrt.

Wiesbaden Düsseldorf 69. Wenig bis gar nichts deutet darauf hin, dass der SVWW hier und heute noch einmal zurückkommt. Ihm droht die vierte Niederlage in Serie.

Kiel Osnabrück 65. Was geht noch für den VfL Osnabrück? Die Gäste von der Bremer Brücke zeigen in der 2. Halbzeit weiterhin eine brauchbare Leistung und können Kiel zumindest zeitweise hinten festspielen. Was fehlt, ist der letzte gefährliche Pass für einen Abschluss.

Paderborn Karlsruhe 67. Nach einem Doppelpass mit Filip Bilbija kommt Adriano Grimaldi am Elfmeterpunkt zum Abschluss. Dabei trifft er die Kugel aber nicht richtig. Der Ball geht einige Meter rechts am Tor vorbei.

Wiesbaden Düsseldorf 66. Gelbe Karte für Aleksandar Vukotić (SV Wehen Wiesbaden)

Der Serbe kommt im Mittelfeld einen Schritt zu spät gegen Appelkamp. Er kassiert dafür die Gelbe Karte.

Wiesbaden Düsseldorf 66. Dafener und Sobottka haben bereits vor dem zweiten Gästetor zur Hereinnahme bereitgestanden. Sie kommen für den glücklosen Vermeij und für den kürzlich erfolgreichen Jóhannesson.

Wiesbaden Düsseldorf 65. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

Paderborn Karlsruhe 66. Einwechslung bei Karlsruher SC: Fabian Schleusener

Wiesbaden Düsseldorf 65. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Ísak Jóhannesson

Wiesbaden Düsseldorf 65. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christoph Daferner

Wiesbaden Düsseldorf 65. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Vincent Vermeij

Paderborn Karlsruhe 66. Auswechslung bei Karlsruher SC: Dženis Burnić

Kiel Osnabrück 63. Einwechslung bei Holstein Kiel: Mikkel Kirkeskov

Kiel Osnabrück 63. Auswechslung bei Holstein Kiel: Tom Rothe

Kiel Osnabrück 63. Einwechslung bei Holstein Kiel: Nicolai Remberg

Kiel Osnabrück 63. Auswechslung bei Holstein Kiel: Shuto Machino

Paderborn Karlsruhe 64. Aaron Zehnter zieht von der linken Seite mit Tempo in den Strafraum. Mit einer aufopferungsvollen Verteidigung verhindert Sebastian Jung einen Abschluss. Dabei verletzt sich der Karlsruher leicht - es geht aber weiter.

Wiesbaden Düsseldorf 64. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:2 durch Ísak Jóhannesson

Düsseldorf legt den wichtigen zweiten Treffer nach! Appelkamp stößt durch einen tollen ersten Kontakt in eine halbrechte Lücke und spielt dann flach auf den Elfmeterpunkt. Jóhannesson schiebt den Ball freistehend am herauslaufenden Torhüter Stritzel vorbei in die linke Ecke.

Wiesbaden Düsseldorf 63. Die Rheinländer kämpfen weiterhin gegen Nachlässigkeiten, spielen die Überzahl auch eine gute halbe Stunde vor dem Ende selten konsequent aus.

Kiel Osnabrück 62. Gelbe Karte für Kwasi Wriedt (VfL Osnabrück)

Wriedt legt Holtby bei einem Angriff und wird nach einem Vorteil der Kieler noch nachträglich verwarnt.

Paderborn Karlsruhe 62. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Jannis Heuer

Paderborn Karlsruhe 62. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Marco Pledl

Paderborn Karlsruhe 60. Große Möglichkeiten bleiben nach dem Seitenwechsel bisher aus. Es ist weiterhin eine Begegnung auf Augenhöhe. Dementsprechend vorsichtig agieren beide Mannschaften.

Kiel Osnabrück 61. Guter Versuch! Machino ergattert den Ball vor dem linken Pfosten und versucht es mit einem Schuss aus der Drehung. Das Leder driftet mit zu viel Rechtsdrall am Pfosten vorbei.

Wiesbaden Düsseldorf 61. Iyoha fehlen Zentimeter! Nach einer hohen Eroberung Jóhannesson donnert der gebürtige Düsseldorfer den Ball aus zentralen 20 Metern mit dem rechten Spann in Richtung flacher linker Ecke. Der Schuss rauscht hauchdünn an der Stange vorbei.

Kiel Osnabrück 60. Gelbe Karte für Robert Tesche (VfL Osnabrück)

Tesche erwischt Holtby an der linken Seitenlinie mit offener Sohle. Klare Verwarnung.

Kiel Osnabrück 59. Der zweite Durchgang ist für die Kieler bislang eine entspannte Angelegenheit. Die Störche führen weiter souverän mit 2:0 und lassen weiter keine Torchancen der Lila-Weißen zu, die trotz ihrer Bemühungen nicht durchkommen.

Wiesbaden Düsseldorf 60. Da war mehr drin für Düsseldorf! Jóhannesson wird wunderbar im offensiven Zentrum freigespielt. Er entscheidet sich jedoch gegen einen Schuss aus 17 Metern, will Vermeij mit einer Flanken bedienen. Die ist ungenau und landet im rechten Toraus.

Paderborn Karlsruhe 58. Die Partie pausiert, weil Paul Nebel behandelt werden muss.

Kiel Osnabrück 56. Machino nimmt an den Trainerbänken viel Anlauf und will aus einem Einwurf eine Torchance machen. Der Ball fliegt tatsächlich gefährlich ins Zentrum, landet dort aber bei der VfL-Abwehr.

Wiesbaden Düsseldorf 57. Nach einem schwungvollen Wiederbeginn ruht sich die Fortuna etwas zu stark auf ihrem knappen Vorsprung aus, überlässt dem Heimteam zu oft die Mittelfeldräume. Unter diesen Voraussetzungen wäre es eine große Enttäuschung für den Gast, sollte er nicht siegen.

Paderborn Karlsruhe 57. Gelbe Karte für Marcel Hoffmeier (SC Paderborn 07)

Marcel Hoffmeier kommt gegen Paul Nebel deutlich zuspät. Alexander Sather zögert nicht und zeigt ihm die Gelbe Karte.

Paderborn Karlsruhe 54. Zunächst wird ein Schussversuch von Raphael Obermair an der Strafraumgrenze abgeblockt. Der Ball fällt anschließend halbrechts David Kinsombi vor die Füße. Dessen Abschluss aus 20 Metern geht jedoch geradewegs in die Arme von Patrick Drewes.

Kiel Osnabrück 54. Gute Phase von Osna! Die Gäste sichern sich sogar drei Eckbälle nacheinander und sorgen erstmal für mehr Betrieb in Holstein-Strafraum. Gibt es auch eine klare Torchance für die Gäste?

Wiesbaden Düsseldorf 54. Wehen Wiesbaden bleibt mit neun Feldspielern aktiv, glaubt noch an einen erfolgreichen Spielausgang. In zwei ihrer letzten drei Partien sind die Rot-Schwarzen allerdings ohne eigenen Treffer geblieben.

Kiel Osnabrück 52. Gefährlich wird's beim nachfolgen Eckstoß von Cuisance nicht. Der Ball fliegt halbhoch am Holstein-Sechzehner vorbei und landet auf der gegenüberliegnden Seite im Seitenaus.

Kiel Osnabrück 51. Die Störche überlassen Osnabrück zu Beginn der 2. Halbzeit den Ball. Nach einem Vorstoß von Wriedt durch das Zentrum gibt es die erste Ecke für die Lila-Weißen.

Paderborn Karlsruhe 51. Der Karlsruher SC wird von den Hausherren am eigenen Strafraum attackiert. Die Hintermannschaft um Keeper Patrick Drewes löst die Drucksituation aber souverön und ruhig.

Kiel Osnabrück 48. Heftiger Zusammenprall! Holtby und Tesche schauen bei einem Duell in der Luft nur auf dn Ball und stoßen daher mit den Köpfen zusammen. Beide müssen danach behandelt werden, können aber erstmal weiterspielen.

Paderborn Karlsruhe 48. Auf dem rechten Flügel behauptet Adriano Grimaldi stark den Ball. Er zieht in den Strafraum ein. Sein Pass in den Rückraum auf David Kinsombi hat allerdings zu wenig Power. Die KSC-Verteidiger kommen hinzu und verhindern einen Abschluss.

Wiesbaden Düsseldorf 51. Während Daniel Thioune in der Pause auf personelle Änderungen verzichtet hat, schickt Markus Kauczinski mit Bennetts und Iredale zwei frische Kräfte ins Rennen. Bätzner und Kovačević sind in der Kabine geblieben.

Wiesbaden Düsseldorf 48. Vermeij kommt einen Schritt zu spät! Gegen aufgerückte Hessen kontert Düsseldorf über links- Tzolis' Anspiel leitet Jóhannesson direkt halbhoch in die Mitte weiter. Vermeij will aus zehn Metern mit rechts einschieben, kann den Ball aber nicht erreichen.

Kiel Osnabrück 46. Im Holstein-Stadion beginnen die zweiten 45 Minuten. KSV-Coach Rapp geht auf Nummer und holt den bereits verwarnten Porath, für Johansson, vom Feld. VfL-Trainer Koschinat wechselt zur Pause sogar zweifach.

Wiesbaden Düsseldorf 46. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang in der Brita-Arena! Die im Ligabetrieb seit Anfang Februar ungeschlagenen Rot-Weißen vermitteln einmal mehr den Eindruck, sehr gut an die Stärken und Schwächen ihres Widersachers angepasst zu sein. Ihren knappen Vorsprung haben sie allerdings auch ihrer hohen Effizienz im Abschluss zu verdanken; weitere Schüsse auf den Heimkasten gab es nicht. Gelingt F95 in Überzahl ein souveräner Auswärtsdreier, der fünfte Ligasieg in Serie?

Wiesbaden Düsseldorf 46. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: John Iredale

Wiesbaden Düsseldorf 46. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Franko Kovačević

Wiesbaden Düsseldorf 46. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Keanan Bennetts

Kiel Osnabrück 46. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Kwasi Wriedt

Paderborn Karlsruhe 46. Einwechslung bei SC Paderborn 07: David Kinsombi

Wiesbaden Düsseldorf 46. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nick Bätzner

Kiel Osnabrück 46. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Oumar Diakhité

Paderborn Karlsruhe 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Koen Kostons

Wiesbaden Düsseldorf 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Kiel Osnabrück 46. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Athanasios Androutsos

Kiel Osnabrück 46. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Bashkim Ajdini

Kiel Osnabrück 46. Einwechslung bei Holstein Kiel: Carl Johansson

Paderborn Karlsruhe 46. Die Mannschaften sind zurück auf dem Rasen. Mit David Kinsombi ist ein neues Gesicht auf dem Rasen. Weiter geht's!

Kiel Osnabrück 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Finn Porath

Kiel Osnabrück 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Karlsruhe 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Karlsruhe 45. +4 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten steht es zwischen dem SC Paderborn und dem Karlsruher SC 1:1. Der KSC kam zunächst etwas besser in die Partie, doch die Führung erzielte der KSC. Ein Fehler von Christoph Kobald leitete den Führungtreffer durch Sirlord Conteh (21.) ein. Nur fünf Minuten später gelang den Gästen jedoch der Ausgleich Igor Matanović. In der 37. Minute nahm Schiedsrichter Alexander Sather einen Handelfmeter nach Hinweis des VAR wieder zurück. Insgesamt geht das Remis zur Pause in Ordnung.

Kiel Osnabrück 45. +4 Halbzeitfazit:

Aufstiegs-Anwärter Holstein Kiel lässt beim Duell mit dem Tabellenletzten Osnabrück nichts anbrennen und führt schon zur Halbzeit nach einer dominanten Vorstellung mit 2:0. Skrzybski brachte die Kieler schon in der 9. Minute mit 1:0 in Front und beendete damit eine zunächst noch unrunde Anfangsphase der Kieler. Nach dem Führungstor legte die Holstein-Offensive richtig los und erspielte sich einige weitere Chancen für das 2:0, das schlussendlich in der 38. Minute durch einen Sonntagsschuss von Sander auch folgte. Osnabrück will in Kiel als Schlusslicht zwar mutig auftreten, kann die selbstbewussten und souveränen Störche bislang aber nicht wirklich herausfodern.

Paderborn Karlsruhe 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Kiel Osnabrück 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Kiel Osnabrück 45. +2 VfL-Torhüter Kühn muss bei einem weiten Schlag der Kieler raus und haut den Ball rund 30 Meter vor dem Tor etwas unsauber und nur hoch in die Luft. Seine Klärungstat wird zur Bogenlampe und landet im Seitenaus.

Wiesbaden Düsseldorf 45. +4 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf liegt zur Pause der Zweitligapartie beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 vorne. In einer ereignisarmen Anfangsphase präsentierten sich die Rheinländer zunächst als zurückhaltend, ließen Ballbesitzvorteile der Hessen zu. Mit ihrem ersten Torschuss ging der Gast dennoch früh in Führung; Appelkamp schlenzte den Ball von der rechten Strafraumseite sehenswert in die lange Ecke (13.). Er legte seinen Fokus auch in der Folge auf einen stets geordneten Defensivverbund, um nicht in einen schnellen Gegenstoß der Hausherren zu laufen, und hielt die Spieltemperatur damit zunächst niedrig. Nachdem Klaus bei freier Bahn im letzten Augenblick vor einem aussichtsreichen Schuss durch Mathisen abgegrätscht worden war (29.), konnte der SVWW seine offensive Durchschlagskraft kurzzeitig erhöhen. Die Kauczinski-Truppe wurde jedoch von einer Roten Karte gegen Lee, der Engelhardt an der Achillesferse traf (35.), zurückgeworfen. Bis gleich!

Wiesbaden Düsseldorf 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Karlsruhe 45. +2 Gelbe Karte für Paul Nebel (Karlsruher SC)

Für eine Grätsche im Mittelfeld sieht Paul Nebel den gelben Karton.

Kiel Osnabrück 45. Nach zwei Toren der Störche gibt es so viel Nachspielzeit, wie Kiel gerne heute in Punkten mitnehmen möchte: drei.

Wiesbaden Düsseldorf 45. +2 Düsseldorf hält den Schwerpunkt des Geschehens in der Nachspielzeit tief in der gegnerischen Hälfte, findet aber kaum Räume. Das Abwehrzentrum hat der SVWW auch in Unterzahl gut im Griff.

Paderborn Karlsruhe 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Kiel Osnabrück 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Paderborn Karlsruhe 43. Sirlord Conteh flankt von der rechten Seite in den Sechzehner. Patrick Drewes kommt aber rechtzeitig aus seinem Tor. Er packt mit beiden Händen sicher zu.

Wiesbaden Düsseldorf 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Durchgang eins in der Brita-Arena soll um 240 Sekunden verlängert werden.

Kiel Osnabrück 42. Kurz danach folgt doch noch der erste Torschuss der Lila-Weißen: Ajdini nimmt den Ball aus 18 Metern volley und bringt den Ball leicht abgefälscht in Richtung Weiner. Der Holstein-Keeper hat freie Sicht und fängt das Schüsschen sicher ab.

Kiel Osnabrück 41. Der nachfolgende Freistoß ist eine gute Gelegenheit für den VfL, vielleicht aus einem Standard für mehr Torgefahr zu sorgen. Es bleibt bem Konjunktiv: Kleinhansl probiert es direkt und bleibt klar an der Mauer hängen.

Wiesbaden Düsseldorf 42. Bätzner aus der zweiten Reihe! Nach einer unglücklich geklärten Heimflanke vom rechten Flügel zieht der Ex-Belgien-Legionär vom rechten Sechzehnereck ab. Der wuchtige Versuch mit dem rechten Spann rauscht knapp über die kurze Ecke hinweg; Kastenmeier wäre aber wohl zur Stelle gewesen.

Paderborn Karlsruhe 40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Wird es vor einem der Tore nochmal gefährlich?

Kiel Osnabrück 40. Gelbe Karte für Philipp Sander (Holstein Kiel)

Zwei Minuten nach seinem Sonntagsschuss sieht Sander nun Gelb. Der KSV-Kapitän zupft am eigenen Sechzehner kurz am Trikot von Kleinhansl und verhindert so eine mögliche Torchance der Gäste.

Wiesbaden Düsseldorf 40. Für den Aufsteiger aus Hessen ist der Platzverweis bereits der sechste in der laufenden Saison. Keine andere Mannschaft der 2. Bundesliga hat mehr kassiert. Leihspieler Lee hat schon am 4. Spieltag in Nürnberg Gelb-Rot gesehen.

Kiel Osnabrück 38. Tooor für Holstein Kiel, 2:0 durch Philipp Sander

Die Störche legen nach und stellen noch vor der Pause auf 2:0! Und wie! Sander nimmt einen Abpraller weit hinter dem Strafraum mit vollem Risiko volley und kickt den Ball mit dem Vollspann aus fast 31 Metern in die rechte Ecke!

Paderborn Karlsruhe 37. Videobeweis! Kein Elfmeter für den SC Paderborn! Alexander Sather zeigt zunächst auf den Punkt, nachdem Christoph Kobald bei einer Grätsche mit dem Stützarm einen Pass von Sirlord Conteh aufhält. Nach einem Hinweis des VAR schaut er sich die Szene noch einmal an und nimmt den Strafstoß zurück.

Kiel Osnabrück 37. Gelbe Karte für Niklas Wiemann (VfL Osnabrück)

Wiemann kommt im Mittelkreis einen Schritt zu spät und legt Skrzybski. Es gibt Gelb für einen Tritt auf das Standbein.

Paderborn Karlsruhe 35. Nennenswerte Torraumszenen bleiben in dieser Phase des Spiels aus. Die Begegnung spielt sich vor allem zwischen den beiden Strafräumen ab. Ins letzte Spieldrittel stoßen beide Teams nur selten vor.

Wiesbaden Düsseldorf 37. Gelbe Karte für Markus Kauczinski (SV Wehen Wiesbaden)

Der SVWW-Trainer ist erbost über den Platzverweis, kann sich zunächst gar nicht wieder beruhigen. Sein lautstarkes Meckern wird mit einer Verwarnung geahndet.

Kiel Osnabrück 34. Engelhardt führt den Ball auf der linken Seite und verlagert die Partie für seine Osnabrücker mal wieder etwas mehr in Richtung Holstein-Tor. Bei seiner folgenden Hereingabe fehlt der jedoch freie Mitspieler.

Wiesbaden Düsseldorf 35. Rote Karte für Hyun-ju Lee (SV Wehen Wiesbaden)

Wehen Wiesbaden muss mit neun Feldspielern weitermachen! Lee taucht im Rücken des ballführenden Engelhardt auf und steigt ihm mit offener Sohle auf die linke Achillesferse. Schiedsrichter Timo Gerach zückt sofort die Rote Karte.

Paderborn Karlsruhe 31. Von der linken Außenbahn bringt Marvin Wanitzek den Ball scharf auf den ersten Pfosten. Igor Matanović kommt dort aber nicht zum Abschluss, weil Pelle Boevink das Leder unter sich begräbt.

Wiesbaden Düsseldorf 34. Durch die gestrigen Auswärtsniederlagen Rostocks (0:4 in Berlin) und Kaiserslauterns (1:2 in Fürth) kann der SVWW an diesem 29. Spieltag übrigens nicht in die Abstiegszone abrutschen. Sollte Braunschweig morgen gegen Hannover gewinnen, würde Wehen Wiesbaden bei eigener Pleite als 15. aus dem Wochenende hervorgehen.

Kiel Osnabrück 31. Es bleibt ein Spiel auf ein Tor. Kiel ist nach wie vor dem Kasten der Osnabrücker und sucht nach Lücken für Skrzybski und Co. Derzeit stehtn die Lila-Weißen in ihrer Abwehrzone aber sicher und lassen sich von Kiel nicht mehr so leicht überrumpeln, wie beim 1:0.

Paderborn Karlsruhe 30. Mit Blick auf die ersten 30 Minuten geht das Unentschieden bisher in Ordnung. Keiner Mannschaft gelingt es vollständig die Oberhand zu gewinnen. Wer bekommt die nächste gute Gelegenheit?

Wiesbaden Düsseldorf 31. Der Aufsteiger wird gefährlicher! Prtajin ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines hohen Anspiels Mockenhaupt aus dem rechten Mittelfeld. Er zieht rechts an Keeper Kastenmeier vorbei und will aus spitzem Winkel einschieben. Siebert klärt kurz vor der Linie. Zudem hat Prtajin ohnehin im Abseits gestanden.

Paderborn Karlsruhe 28. Gelbe Karte für Marco Pledl (SC Paderborn 07)

Für ein taktisches Foul sieht Marco Pledl zu Recht die Gelbe Karte.

Kiel Osnabrück 28. Die zweite Angriffswelle der Kieler ebbt ein wenig ab. Osnabrück pustet bei einem Freistoß von Kleinhansl durch und grüßt mal wieder aus der Hälfte der Hausherren.

Kiel Osnabrück 26. Laut der Statisik gewinnen die Kieler momentan sogar doppelt so viele Zweikämpfe als Osnabrück. Bei einem Laufduell am Mittelkreis übertreibt es Porath jedoch mit der Zweikampfhärte und schubst Kleinhansl mit zu viel Armeinsatz zu Boden.

Wiesbaden Düsseldorf 29. Mathisen rettet in höchster Not! Klaus hat nach einem Steilpass Tzolis' im Zentrum freie Bahn in Richtung Heimkasten. Als er die Sechzehnerlinie überquert hat, wird er durch eine saubere Grätsche Mathisens noch von einem freien Abschluss abgehalten.

Paderborn Karlsruhe 26. Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Igor Matanović

Da ist der Ausgleich! In der SCP Hintermannschaft gibt es große Lücken. Das nutzt Dženis Burnić für einen starken Pass in die Schnittstelle auf Igor Matanović. Der scheitert mit seinem ersten Versuch an Pelle Boevink, aber bringt den Nachschuss im Tor unter.

Paderborn Karlsruhe 23. Sirlord Conteh muss nach dem Treffer aufgrund eines Zusammenstoß mit Patrick Drewes kurzzeitig behandelt werden. Für ihn geht es aber weiter.

Wiesbaden Düsseldorf 26. Gelbe Karte für Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf)

Der Leihspieler aus Norwich trifft den auf Hüfthöhe köpfenden Vukotić mit dem hohen rechten Bein am Oberkörper. Dieses Vergehen zieht die fünfte Gelbe Karte des Griechen nach sich; er wird im kommenden Heimspiel gegen Fürth fehlen.

Wiesbaden Düsseldorf 25. Oberdorf schickt Zimmermann mit einem steilen Anspiel auf die rechte Außenbahn. Dem Torvorbereiter rutscht der Ball beim Versuch der Flanke über den Schlappen und senkt sich hinter dem Heimgehäuse. Mittelstürmer Vermeij ist bisher mangels genauer Flanken kein Faktor.

Kiel Osnabrück 23. Auch die Zweikämpfe gehen an die stürmenden und torhungrigen Störche. Holtby klaut Gnaase den Ball im Aufbau und leitet damit die nächste Angriffswelle der Kieler ein.

Kiel Osnabrück 21. Die KSV Holstein drückt den VfL in dieser Phase weiter in die eigene Abwehr und wird immer dominanter. Lila-Weiß ist kaum noch an der Kugel und kann höchstens Befreiungsschläge landen.

Paderborn Karlsruhe 22. Einwechslung bei Karlsruher SC: Daniel Brosinski

Paderborn Karlsruhe 22. Auswechslung bei Karlsruher SC: David Herold

Wiesbaden Düsseldorf 24. Das Kauczinski-Team kombiniert bis zum letzten Felddrittel ganz gefällig, lässt dort dann aber die nötige Zielstrebigkeit vermissen. F95-Torhüter Kastenmeier ist bisher nicht einmal in die Nähe einer Parade gekommen.

Kiel Osnabrück 19. Abseitstor! Nun fällt das 2:0, aber es zählt nicht: Machino löst sich am Sechzehner und schiebt den Ball danach aus rund 14 Metern flach ins Tor. Der Japaner bewegt sich beim Abspiel allerdings etwas zu früh nach vorn und steht daher im Abseits.

Paderborn Karlsruhe 21. Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Sirlord Conteh

Drin ist das Ding! Filip Bilbija gewinnt wenige Meter vor dem Strafraum den Ball gegen Christoph Kobald. Seinen Pass in die Box verlängert Leon Jensen unfreiwillig auf Sirlord Conteh, der die Kugel vom Elfmeterpunkt über die Linie drückt.

Paderborn Karlsruhe 19. Es gibt eine Verletzungsunterbrechung. David Herold muss behandelt werden. So wie es aussieht geht es für ihn nicht weiter.

Paderborn Karlsruhe 17. Erneut muss Filip Bilbija außerhalb des Strafraums aktiv werden. Souverän köpft er das Spielgerät weg, bevor ein Gegenspieler heran kommt.

Kiel Osnabrück 17. Die Osnabrücker wollen sich von ihrer offensiven Ausrichtung nicht abbringen lassen, laufen nun allerdings zunehmend in Konter der Kieler. Nach einer Tempoverschärfung der Störche verpasst Bernhardsson den Ball im Fünfer nur knapp, kurz darauf ballert Porath aus der zweiten Reihe drüber.

Wiesbaden Düsseldorf 21. Düsseldorf greift weiterhin eher dosiert an, geht nicht mit aller Macht auf einen schnellen zweiten Treffer. Der Fokus der Gäste liegt auf der Defensive. Die lässt bisher nur die ein oder andere dann harmlose Flanke von der rechten Heimseite zu.

Wiesbaden Düsseldorf 18. In der Live-Tabelle festigen die Rheinländer durch die Führung ihren dritten Tabellenplatz. Da Kiel gegen Osnabrück ebenfalls schon vorne ist, verkürzen sie den Rückstand auf Rang zwei, aktuell belegt von St. Pauli, nur auf fünf Zähler.

Kiel Osnabrück 14. Skrzybski verpasst das 2:0! Der Holstein-Stürmer hat direkt seine nächste gute Chance und zirkelt den Ball vom linken Strafraum-Eck in Richtung rechtes Kreuzeck. Der Ball senkt sich noch, geht aber schlussndlich knapp über die Querlatte.

Paderborn Karlsruhe 15. Die Anfangsviertelstunde ist rum. Beim Ballbesitz liegen die Hausherren mit fast 60% vor. Beide Mannschaften gaben einen Torschuss ab. Insgesamt wirkt der KSC in der Offensive etwas spritziger.

Wiesbaden Düsseldorf 15. Gelbe Karte für Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf)

Zimmermann erwischt Lee nach dessen Annahme eines hohen Balles am rechten Oberschenkel. Er verhindert danach die schnelle Ausführung des Freistoßes und bekommt dafür eine Gelbe Karte aufgebrummt.

Paderborn Karlsruhe 13. Ein langer Ball wird in Richtung Igor Matanović geschickt. Der aufmerksame Pelle Boevink ist außerhalb des Sechzehners aber eher am Ball. Er köpft das Leder aus der Gefahrenzone.

Kiel Osnabrück 12. Der zunächst noch unrunde Beginn der Kieler ist dank des schnellen Tores schon wieder vergessen. Die Gäste spielen aber auch nach dem Gegentor weiter nach vorn: Kleinhansl hält seinen Fuß in einen Freistoß und verlänget den Ball mit der Fußspitze knapp am rechten Pfosten entlang ins Aus.

Wiesbaden Düsseldorf 13. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Shinta Appelkamp

Appelkamp lässt den Gästeblock beben! Nach einer hohen Verlagerung auf den rechten Flügel gibt Klaus per Kurzpass an Zimmermann weiter. Der passt flach auf die nahe Sechzehnerseite. Appelkamp lässt Kovačević aussteigen und vollendet mit dem linken Innenrist gefühlvoll aus 14 Metern in die linke Ecke.

Paderborn Karlsruhe 10. Nach den ersten beiden Gelegenheiten auf beiden Seite ist die Begegnung in diesen Minuten etwas ruhiger. Beide Mannschaften lassen die Kugel souverän durch die eigenen Reihen laufen. In der Vorwärtsbewegung kommen die Spieler aber nicht in Abschlussposition.

Wiesbaden Düsseldorf 12. Vukotić unterläuft im Aufbau auf der halblinken Abwehrseite ein unpräziser Pass. Diesen fängt Vermeij ab und treibt den Ball in Richtung Sechzehner. Bevor es richtig brenzlig wird, stoppt Mathisen den Niederländer.

Paderborn Karlsruhe 7. Eine Flanke von Aaron Zehnter von der linken Seite findet am Elfmeterpunkt Adriano Grimaldi. Dem gelingt es aber nicht den Ball platziert auf das KSC-Tor zu bringen. Die Kugel fliegt rechts am Kasten vorbei.

Wiesbaden Düsseldorf 10. Die formstarke Thioune-Auswahl startet wie häufiger in den letzten Wochen zurückhaltend, lässt die Hausherren erst einmal im Mittelfeld kombinieren. In der Fremde hat sie schon 25 Punkte eingefahren und ist damit zweitbestes Auswärtsteam des nationalen Fußball-Unterhauses.

Kiel Osnabrück 9. Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Steven Skrzybski

Der erste Schuss der Kieler landet direkt im Tor! Holty nutzt einen Ballverlust der Osanbrücker im Spielaufbau für einen Steilpass in die Schnittstelle und schickt Skrzybski perfekt hinter die Abwehr. Von halbrechts fackelt Skrzybski nicht lang und versenkt den Ball kompromisslos im langen Eck.

Paderborn Karlsruhe 5. In den ersten fünf Minuten wirken die Karlsruher etwas frischer. Vor allem in der gegnerischen Hälfte setzen die Gäste den SCP eher unter Druck.

Paderborn Karlsruhe 3. Dicke Chance für den KSC! Torhüter Pelle Boevink spielt einen fatalen Fehlpass in die Füße von Dženis Burnić. Er steckt die Kugel auf Paul Nebel durch, der beim Abschluss aus spitzem Winkel jedoch leicht wegrutscht. Das Leder geht rechts am Tor vorbei.

Kiel Osnabrück 5. Gelbe Karte für Finn Porath (Holstein Kiel)

Zu ungestüm! Kiel-Stürmer Porath rennt einem Steilpass hinterher und will am Strafraum-Eck an VfL-Torhüter Kühn vorbei. Dabei trifft der Kieler den Osnabrücker mit gestrecktem Bein und wird daher zu Recht direkt verwarnt.

Wiesbaden Düsseldorf 7. Es geht ziemlich gemächlich los in der hessischen Landeshauptstadt. Eine erste Flanke Kovačevićs von der rechten Heimseite erreicht Oberdorf am langen Fünfereck und spielt per Brust zurück zu Torhüter Kastenmeier.

Kiel Osnabrück 4. Kiel muss sich erst noch finden. Ein langer Abschlag von Weiner landet auf der rechten Seite erneut bei Ajdini, der danach aber nicht bis zum Sechzehner durchkommt. Zu Beginn des Spiels hapert es noch beim Passspiel der Kieler.

Paderborn Karlsruhe 2. Marvin Wanitzek bringt einen ersten ruhenden Ball aus dem rechten Halbfeld hoch in die Box. Die Paderborner behalten jedoch die Lufthoheit. Die Situation wird geklärt.

Wiesbaden Düsseldorf 4. Die Rot-Weißen werden von gut 4000 mitgereisten Anhängern unterstützt; es ist also in akustischer Hinsicht kein echtes Auswärtsspiel für den Tabellendritten.

Kiel Osnabrück 3. Die Gäste aus Osnabrück beginnen mutig! Nach einer Vorlage von Diakhité zieht Ajdini von rechts eine erste gefährliche Flanke vors Tor. Holstein-Torhüter Weiner muss allerdings nicht eingreifen.

Paderborn Karlsruhe 1. Der Ball rollt in der Home Deluxe Arena! Welches Team erwischt den besseren Start?

Kiel Osnabrück 1. Jetzt rollt der Ball! Holt Holstein die nächsten drei Punkte für den Aufstieg oder packen die Osnabrücker überraschende Big Points für den Abstiegskampf ein?

Paderborn Karlsruhe 1. Spielbeginn

Kiel Osnabrück 1. Spielbeginn

Wiesbaden Düsseldorf 1. Wehen Wiesbaden gegen Düsseldorf – auf geht's in der Brita-Arena!

Kiel Osnabrück Die Aufstiegs-Euphorie an der Kieler Förde ist spürbar groß. Die Fans singen sich im ausverkauften Holstin-Stdion schon lange vor dem Anpfiff warm und begrüßen die Spieler nun beim Einlauf mit einer Luftballon-Parade.

Wiesbaden Düsseldorf 1. Spielbeginn

Wiesbaden Düsseldorf Die Mannschaften betreten in diesen Momenten das grüne Geläuf.

Kiel Osnabrück Trainer-Kollege Uwe Koschinat begrüßt beim VfL ebenfalls zwei Rückkehrer in seiner Startelf: Mickaël Cuisance und Dave Gnaase dürfen nach abgesessenen Gelbsperren wieder auflaufen und kommen für Maximilian Thalhammer und Jannes Wulff neu ins Team.

Kiel Osnabrück KSV-Trainer Marcel Rapp will die Statistik gegen den VfL heute aufbessern und fordert einen Sieg: "Der Anspruch sind drei Punkte", sagte Rapp auf der Pressekonfernz. Bei der Wahl des richtigen Personals dafür setzt der Kieler Trainer heute weitestgehend auf seine Stammelf, einzig Finn Porath kehrt nach einer Gelb-Sperre zurück und ersetzt den kurzfristig fehlenden Marco Komenda.

Kiel Osnabrück Für zusätzlich Motivation sorgt bei den Lila-Weißen heute auch ein Blick in die Vergangenheit: Osnabrück avancierte in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Angstgegner der Störche und holte an der Kieler Förde zuletzt sogar vier Siege am Stück. Der letzte Heimsieg der KSV Holstein gegen den VfL ist dazu schon neun Jahr her. Das Hinspiel an der Bremer Brücke endete aus KSV-Sicht ebenfalls nur mit einem 1:1-Unentschieden.

Paderborn Karlsruhe Die Karlsruher hingegen verloren nur ein Spiel der vergangenen sieben. Ein Blick auf die letzten drei Begegnungen: Nach einem furiosen 7:0-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg kam die Mannschaft von Christian Eichner nicht über ein 0:0 gegen den FC Schalke 04 hinaus. Am vergangenen Samstag gewann der KSC mit 2:1 gegen Tabellenführer FC St. Pauli. Auf zwei Positionen wechselt der Coach sein Personal: Es weichen Marcel Franke (Gelbsperre) und Budu Zivzivadze für Christoph Kobald und Dženis Burnić.

Paderborn Karlsruhe Vor allem der SC Paderborn muss dafür wieder in die Spur kommen. Seit fünf Spielen in Serie sind die Ostwestfalen ohne einen Sieg. Auf zwei Remis gegen Magdeburg (0:0) und den FC Schalke 04 (3:3) folgten zuletzt drei Niederlagen gegen Braunschweig (1:2), St. Pauli (1:2) und Hertha BSC (2:3). Trainer Łukasz Kwasniok nimmt im Vergleich zum Heimspiel gegen die Berliner zwei Veränderungen vor. Es beginnen Marco Pledl und Adriano Grimaldi für Sebastian Klaas und Kai Klefisch.

Wiesbaden Düsseldorf Bei den Rheinländern, die mit +26 über die beste Tordifferenz im nationalen Fußball-Unterhaus verfügen und die den Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz heute im Optimalfall auf drei Punkte verkürzen, verzichtet Coach Daniel Thioune nach dem 2:0-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig auf Umstellungen in seiner Startelf. Appelkamp und Veremeij können ihre Plätze im 4-1-4-1 also halten.

Wiesbaden Düsseldorf Auf Seiten der Hessen, die das Hinspiel Anfang November in der Merkur-Spiel-Arena mit 3:1 für sich entschieden und die auf die Mitwirkung ihres im Sommer beim SV Darmstadt 98 anheuernden Sportlichen Leiter Paul Fernie seit Montag verzichten, ist Trainer Markus Kauczinski im Vergleich zur 1:3-Auswärtsniederlage beim FC Hansa Rostock zu einer personellen Änderung gezwungen. Den wegen einer Roten Karte gesperrten Jacobsen ersetzt Kovačević.

Kiel Osnabrück Rein tabellarisch sind der Tabellenzweite Holstein Kiel und der VfL Osnabrück als Tabellenletzter weit voneinander entfernt. Trotzdem treffen gleich zwei formstarke Teams aufeinander: Holstein Kiel feierte zuletzt vier Sieg in Serie und hat sich damit bereits ein Polster von sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz erspielt. Im Tabellenkeller setzte Osnabrück indes mit zwei Siegen gegen Fürth und Wiesbaden ebenfalls ein Lebenszeichen und darf zumindest weiter von der Rettung träumen.

Wiesbaden Düsseldorf Fortuna Düsseldorf setzte den Höhenflug im nationalen Fußball-Unterhaus nach dem erwartbaren Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag fort, konnte doch Eintracht Braunschweig vor eigenem Publikum mit 2:0 geschlagen werden. Ähnlich wie beim vorherigen 3:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Kaiserslautern musste sich die Thioune-Auswahl die drei Punkte hart erarbeiten, benötigte eine ordentliche Portion Geduld. Diese brachte sie aber auf, gewann in der 2. Bundesliga zum vierten Mal in Serie und verteidigte Tabellenplatz drei.

Paderborn Karlsruhe Der SC Paderborn (9.) liegt nur drei Punkte hinter dem Karlsruher SC (7.). Beide Mannschaften können noch mit einem Auge auf den Relegationsplatz schielen - dafür muss allerdings die Konkurrenz aus Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin und Fürth in den kommenden Wochen ausreichend Punkte liegen lassen. Dementsprechen gilt: Zunächst die eigenen Hausaufgaben machen.

Wiesbaden Düsseldorf Der Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden konnte lange Zeit einen recht komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone halten, durfte sich bis vor ein paar Wochen als Team aus dem Tabellenmittelfeld zählen. Seit Ende Januar gewannen die Rot-Schwarzen allerdings nur eine von neun Begegnungen und liegen damit lediglich noch einen Punkt vor dem Relegationsrang. Den Niederlagen beim Hamburger SV (0:3) und gegen Schlusslicht VfL Osnabrück (0:1) folgte zuletzt eine 1:3-Auswärtspleite beim FC Hansa Rostock.

Kiel Osnabrück Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Holstein Kiel - VfL Osnabrück! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 29. Spieltag der 2. Bundesliga.

Paderborn Karlsruhe Hallo und herzlich willkommen zum Spiel SC Paderborn 07 - Karlsruher SC! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 29. Spieltag der 2. Bundesliga.