Paderborn Braunschweig 48. Ein langer Ball geht zentral in den Lauf von Bilbija. Der Pass ist aber letztlich zu lang für den schnellen Paderborner. Hoffmann schnappt sich die Kugel.

Osnabrück Düsseldorf 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Bremer Brücke! Nach dem schmerzhaften Rückschlag in Kaiserslautern verkauft sich das Schlusslicht gegen den Aufstiegskandidaten zwar ziemlich teuer, bringt sich aber so gut wie gar nicht in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Düsseldorf zeigt sich zwar über weite Strecken als zurückhaltend, macht aus wenigen Offensivszenen aber sehr viel. Wegen der klaren Chancenvorteile ist die Gästeführung verdient.

Osnabrück Düsseldorf 46. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Robert Tesche

Osnabrück Düsseldorf 46. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Lukas Kunze

Osnabrück Düsseldorf 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Braunschweig 46. Die zweite Halbzeit läuft. Die Mannschaften sind ohne Wechsel aus den Kabinen gekommen.

Paderborn Braunschweig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Osnabrück Düsseldorf 45. +5 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf führt zur Pause der Auswärtspartie beim VfL Osnabrück mit 1:0. Die Rheinländer kamen durch einen Kopfball Klaus’ zu einer frühen Annäherung (5.). Die Niedersachsen verzeichneten zwar Ballbesitzvorteile, waren vorne aber harmlos, während F95-Angreifer Mustapha am Ende eines Konters freistehend an Heimtorhüter Kühn scheiterte (18.). Die Thioune-Auswahl überließ dem Schlusslicht in weiten Teilen der ersten halben Stunde den Ball, schaltete dann aber einen Gang hoch und belohnte sich: Nachdem sie Mustaphas Direktabnahme aus kurzer Distanz noch erneut ihren Meister in Kühn gefunden hatte, ließ sie das Netz durch Tzolis wenig später zappeln; der Grieche verwertete eine Flanke Tanakas, indem er sie vom Fünfereck in die kurze Ecke beförderte (35.). Bis gleich!

Osnabrück Düsseldorf 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Braunschweig 45. Halbzeitfazit

Der SC Paderborn und Eintracht Braunschweig gehen mit einem torlosen Remis in die Pause. Die ersten 45 Minuten boten kein besonders hohes Zweitliganiveau. Zu Beginn lief Braunschweig sehr hoch an. In dieser Phase tat sich Paderborn etwas schwer. Doch mit der Zeit kamen die Hausherren immer besser ins Spiel. Sie hatten mehrere Abschlüsse aus der Distanz und einen gefährlichen Kopfball. Auf der Gegenseite hätte aber auch Braunschweig bei zwei großen Chancen ein Tor erzielen können. Insgesamt war der SCP die bessere Mannschaft, ohne aber fußballerische Höhepunkte zu setzen. Das Unentschieden zur Pause geht in Ordnung.

Osnabrück Düsseldorf 45. +4 Cuisance flankt die zweite Heimecke von der rechten Fahne vor den langen Pfosten. Die Rheinländer klären durch Oberdorf im zweiten Anlauf. Wegen einer vermeintlichen Annahme mit der rechten Hand kommt es zu einem kurzen Kontakt zum VAR, doch die Möglichkeit eines Strafstoßes wird verworfen.

Osnabrück Düsseldorf 45. +2 Osnabrück erhöht den Druck auf die Gästeabwehr, hält diese für längere Zeit an dessen Sechzehner. Ein Fernschussversuch Cuisances wird geblockt, Kleinhansls Flanke vom linken Flügel pflückt Kastenmeier sicher aus der Luft.

Paderborn Braunschweig 45. Ende 1. Halbzeit

Osnabrück Düsseldorf 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Wegen mehrerer Verletzungsunterbrechungen soll Durchgang eins um 300 Sekunden verlängert werden.

Paderborn Braunschweig 44. Klefisch zieht aus der Distanz ab. Sein Schuss geht weit drüber.

Osnabrück Düsseldorf 42. Conteh flankt von der rechten Grundlinie halbhoch und scharf in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Bei enger Bewachung durch Siebert produziert Makridis nur eine Bogenlampe, die Engelhardt vor dem rechten Pfosten verpasst.

Paderborn Braunschweig 41. Dicke Chance für den BTSV! Kaufmann dribbelt Brackelmann auf dem rechten Flügel viel zu einfach aus. Er geht in den Strafraum und spielt dann flach in die Mitte. Philippe kommt aus zehn Metern mit rechts zum Abschluss. Sein Schuss geht haarscharf am linken Pfosten vorbei. Es war noch ein Verteidiger leicht am Ball, deshalb hätte es eigentlich Ecke geben müssen, aber es geht mit Abstoß weiter.

Osnabrück Düsseldorf 41. Düsseldorf hat sich eine halbe Stunde sehr zurückgehalten, übt nun aber immer mehr Kontrolle aus. Die Lila-Weißen haben in dieser Phase Mühe, das Mittelfeld zu überbrücken. Für sie war es übrigens das erste Heimgegentor seit dem 9. Dezember.

Paderborn Braunschweig 39. Paderborn bringt eine Ecke von der rechten Seite mit viel Schnitt vor das Tor. Da muss Hoffmann hin. Der Torwart klärt den Ball mit einer Faust. Im Nachgang kommt es zu einem Abschluss von Kinsombi aus 20 Metern halblinker Position. Hoffmann hält den Schuss fest.

Paderborn Braunschweig 37. Paderborn ist nach wie vor die leicht überlegene Mannschaft, aber die Hausherren spielen sich auch nur wenige ernsthafte Chancen heraus. Meistens bleibt es bei ungenauen Flanken und Schüssen aus der Distanz.

Osnabrück Düsseldorf 38. Gelbe Karte für Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf)

Nachdem den Gästen eine Ecke verwehrt geblieben ist, beschwert sich Jóhannesson so lautstark beim Schiedsrichter Patrick Alt, dass ihn dieser verwarnt. Es ist seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison, sodass er nach der Länderspielpause in Kaiserslautern fehlen wird.

Osnabrück Düsseldorf 37. In der Live-Tabelle stehen die Rheinländer auf dem dritten Tabellenplatz, wobei sie den HSV jedenfalls bis übermorgen auch mit einem Unentschieden hinter sich lassen würden. Konkurrent Paderborn kommt im parallelen Heimspiel gegen Braunschweig noch nicht über ein 0:0 hinaus.

Paderborn Braunschweig 34. Nach der folgenden Ecke kommt es zu einer flachen Hereingabe von der linken Seite, bei der Braunschweig kurz ein wenig Probleme hat, den Ball zu klären. Paderborn kommt aber auch nicht zum Abschluss. Am Ende schlägt ein Verteidiger die Kugel weg.

Osnabrück Düsseldorf 35. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Christos Tzolis

Tzolis bringt die Fortuna in Führung! Nachdem Kühn einen Mitteldistanzschuss Tanakas abgewehrt hat, spielt Mustapha aus dem Sechzehner zurück zum Japaner. Der flankt aus halbrechten 20 Metern überlegt an das unbewachte linke Fünfereck. Tzolis vollendet aus der Luft per linkem Innenrist in die kurze Ecke.

Paderborn Braunschweig 33. Nächster guter Abschluss für die Heimmannschaft! Klaas zieht einfach mal aus 25 Metern halblinker Position mit rechts ab. Sein Schuss würde rechts unter der Latte einschlagen, aber Hoffmann lenkt die Kugel über die Latte.

Osnabrück Düsseldorf 34. Kastenmeier passt auf! Düsseldorfs Torhüter rennt nach einer geklärten Gästeecke fast bis an die Mittellinie, um einen Steilpass im Rahmen eines schnellen Gegenstoßes vor dem heimischen Angreifer Makridis zu erreichen. Er feuert den Ball aus vollem Lauf ins linke Toraus.

Paderborn Braunschweig 31. Kaufmann lässt die Riesenchance liegen! Bei einem langen Ball haut ein Paderborner Verteidiger am Ball vorbei, sodass Kaufmann allein auf den Strafraum zugeht. Boevink war schon aus seinem Tor gelaufen, um sich anzubieten, deshalb ist er jetzt auf dem Rückweg. Kaufmann muss eigentlich nur aus 25 Metern über den Torhüter hinweg ins Tor schießen. Er legt sich den Ball aber nochmal vor und verstolpert die Kugel dabei.

Osnabrück Düsseldorf 32. Düsseldorf bleibt aber das gefährlichere Team! Jóhannesson ist auf der linken Strafraumseite Adressat eines Flugballs Engelhardts aus der halbrechten Spur. Er köpft direkt an die Fünferkante. Mustapha will mit dem rechten Fuß direkt vollenden, bleibt aber erneut an VfL-Torhüter Kühn hängen.

Paderborn Braunschweig 29. Beinahe das 1:0 für Paderborn! Kostons flankt von der rechten Strafraumecke in die Mitte. Am Elfmeterpunkt kommt Klaas zum Kopfball. Er setzt den Abschluss in hohem Bogen aufs lange Eck. Hoffmann kann nur hinterherschauen, wie der Ball gegen den linken Pfosten fliegt. Ein Braunschweiger Verteidiger kann klären.

Osnabrück Düsseldorf 29. Die Thioune-Truppe bringt den eklatanten Unterschied in der Tabelle noch überhaupt nicht auf den Rasen, präsentiert sich auch nach einer guten halben Stunde fast schon ängstlich. In der Fremde wartet sie seit Mitte Dezember auf einen Dreier.

Paderborn Braunschweig 27. Obermair ist bisher ein absoluter Aktivposten auf der rechten Seite. Immer wieder bekommt er Bälle in den Lauf und schlägt dann Flanken in die Mitte. Bisher sind seine Aktionen aber noch nicht von Erfolg gekrönt.

Paderborn Braunschweig 25. Der erste gute Abschluss gehört den Hausherren! Bilbija bekommt zentral an der Strafraumgrenze den Ball. Er zieht aus etwas mehr als 16 Metern mit der rechten Innenseite ab. Sein Schlenzer geht nur knapp über den rechten Winkel. 30 Zentimeter tiefer und das wäre ein Traumtor gewesen.

Osnabrück Düsseldorf 27. Realistisch betrachtet muss Osnabrück heute gewinnen, um noch einmal ernsthaft in das Rennen um Rang 16 einsteigen zu können. Im Falle eines eigenen Sieges könnte der Rückstand auf den Relegationsplatz an diesem Wochende auf vier Punkte verringert werden.

Paderborn Braunschweig 22. Nach einer richtig guten Anfangsphase setzt Braunschweig mittlerweile nicht mehr viele Akzente. Paderborn ist jetzt die bessere Mannschaft. Ernsthafte Torchancen gab es aber noch für keine Mannschaft.

Osnabrück Düsseldorf 24. Nach einem unglücklichen Zusammenprall zwischen Gyamfi und Klaus muss letzterer am Kopf behandelt werden, hat sich wohl eine Platzwunde zugezogen. Dem Ex-Hannoveraner wird ein Verband um das Haupt gebunden.

Osnabrück Düsseldorf 21. Cuisance aus der Drehung! Gyamfi lässt Tzolis an der rechten Strafraumlinie ins Leere grätschen und bedient den Franzosen per Kurzpass. Der verarbeitet die Vorlage mit zwei Kontakten, schießt in Bedrängnis aus neun Metern in Richtung rechter Ecke. Siebert steht im Weg und verhindert, dass Kastenmeier eingreifen muss.

Paderborn Braunschweig 19. Erster Abschluss für den SCP! Ein langer Ball erreicht Obermair auf dem rechten Flügel. Der Außenspieler geht zur Grundlinie und legt dann zurück auf Kostons, der direkt mit rechts aus zwölf Metern halbrechter Position abzieht. Sein Schuss geht deutlich drüber.

Paderborn Braunschweig 18. Paderborn kommt jetzt immer besser ins Spiel. Die Hausherren lassen den Ball gut laufen und finden immer häufiger auch Lücken in der Braunschweiger Defensive.

Paderborn Braunschweig 16. Aufreger im Braunschweiger Strafraum! Brackelmann spielt Bilbija links am Strafraum an. Der Flügelspieler geht ins Dribbling und spielt dann quer auf Klaas. Klaas geht in einem Zweikampf mit einem Verteidiger zu Boden. Der Schiedsrichter lässt aber weiterspielen und der VAR meldet sich auch nicht. Das war nicht genug für einen Elfmeter.

Osnabrück Düsseldorf 18. Mustapha mit der Großchance zum 0:1! Nach einem auf Anhieb geklärten Heimfreistoß treibt Tzolis den Ball blitzschnell in die heimische Hälfte und schickt Mustapha im richtigen Augenblick in die halblinke Gasse. Bei dichter Verfolgung durch Gnaase hat der Österreicher nur noch VfL-Schlussmann Kühn vor sich. Er schießt allerdings aus 13 Metern gegen dessen linke Schulter.

Osnabrück Düsseldorf 16. Mustapha fährt nun auch gegen Androutsos den Arm aus, erwischt den Osnabrücker bei eigener Ballannahme mit der linken Hand und voller Wucht im Gesicht. Unverständlicherweise spricht der Unparteiische erneut keine persönliche Strafe aus.

Paderborn Braunschweig 15. Kostons probiert es mit einem Schuss aus der Distanz. Der Ball geht aber relativ deutlich links daneben.

Paderborn Braunschweig 14. Paderborn kombiniert sich das erste Mal geordnet nach vorne. Kinsombi spielt aus dem 25 Metern zentraler Position nach rechts auf Obermair. Dessen Hereingabe geht aber direkt auf Hoffmann.

Osnabrück Düsseldorf 15. Die Lila-Weißen verstecken sich nicht in der Anfangsphase, sind mit ihrem Aufbauregisseur Cuisance sogar das aktivere Team. Im letzten Felddrittel mangelt es ihnen allerdings noch an Durchschlagskraft.

Osnabrück Düsseldorf 13. Durch einen Doppelpass mit Mustapha taucht Tzolis an der zentralen Strafraumkante auf. Als der Leihspieler aus England zu einem Linksschuss aus 15 Metern ausholt, kann ihm Abwehrmann Gyamfi auf faire Art und Weise noch den Ball vom Fuß spitzeln.

Paderborn Braunschweig 11. Braunschweig hat den ersten richtigen Abschluss des Spiels. Ein weiter Einwurf von Kaufmann von der rechten Seite segelt in den Strafraum. Philippe kommt aus acht Metern zum Kopfball. Er trifft die Kugel nicht voll, sodass Boevink den Abschluss festhalten kann.

Osnabrück Düsseldorf 10. Conteh will vom tiefen rechten Flügel vor das Tor flanken, doch der Ball rutscht ihm leicht über den Schlappen und segelt plötzlich in Richtung kurzer Ecke. Letztlich fliegt er gegen das Außennetz; zudem wäre Torhüter Kastenmeier zur Stelle gewesen.

Paderborn Braunschweig 8. Musliu verhindert eine große Chance! Braunschweig kontert durchs Zentrum. Dann kommt ein Steckpass von der Mittellinie in den Lauf von Philippe. Der Stürmer wäre frei durch, aber Musliu erobert den Ball mit einer starken Grätsche.

Osnabrück Düsseldorf 8. Mustapha bewirbt sich nachdrücklich um eine frühe Verwarnung, indem er Diakhité während eines Luftduells unweit der Mittellinie mit dem rechten Oberarm im Gesicht trifft. Schiedsrichter Patrick Alt entscheidet jedoch nur auf Freistoß.

Paderborn Braunschweig 7. Paderborn hat im Konter etwas Platz. Bilbija treibt den Ball durchs Zentrum, doch dann spielt er einen ungenauen Pass ins Abseits. Da war mehr drin.

Osnabrück Düsseldorf 7. Cuisance gelangt auf der linken Sechzehnerseite an den Ball und will Engelhardt mit einer Flanke vor den rechten Pfosten in Szene setzen. Diese ist aber zu hoch angesetzt und landet hinter dem Gästegehäuse.

Paderborn Braunschweig 5. Eine Braunschweiger Ecke von der rechten Seite führt zu einem ungefährlichen Kopfball, der kein Problem für Boevink darstellt.

Paderborn Braunschweig 4. Braunschweig läuft in den ersten Minuten sehr hoch an. Das setzt Paderborn unter Druck und führt dazu, dass die Gäste zunächst mehr Spielanteile haben.

Osnabrück Düsseldorf 5. Klaus mit dem Kopf! Der durch Gavory im linken Halbraum bediente Tzolis flankt mit dem rechten Innenrist auf den Elfmeterpunkt. Klaus hat sich in Gyamfis Rücken davongestohlen und verlängert mit der Stirn mittig in Richtung Heimkasten. Der Ball fliegt knapp einen halben Meter drüber.

Paderborn Braunschweig 2. Paderborn nähert sich das erste Mal dem Braunschweiger Tor. Obermair flankt aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, aber Hoffmann fängt den Ball problemlos ab.

Osnabrück Düsseldorf 3. Infolge einer Verlagerung hat Gavory im linken Mittelfeld viel freien Rasen vor sich. Er will Tzolis mit einem halbhohen Anspiel an die Grundlinie schicken. Der Ball ist für den Griechen aber zu steil geraten.

Paderborn Braunschweig 1. Spielbeginn

Osnabrück Düsseldorf 1. Osnabrück gegen Düsseldorf – der Zweitligafreitag in der Bremer Brücke ist eröffnet!

Osnabrück Düsseldorf 1. Spielbeginn

Osnabrück Düsseldorf Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Osnabrück Düsseldorf Bei den Rheinländern, deren Offensivabteilung mit 52 Treffern die beste des nationalen Fußball-Unterhauses ist und die in der Fremde seit dem dritten Advent auf einen Dreier wartet (seitdem drei Unentschieden, eine Niederlage), stellt Coach Daniel Thioune nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den Hamburger SV ebenfalls zweimal um. Anstelle von Quarshie (Wadenverletzung) und Daferner (Bank) beginnen Siebert und Mustapha.

Osnabrück Düsseldorf Auf Seiten der Niedersachsen, die im Hinspiel Anfang Oktober in der Merkur-Spiel-Arena dank des späten Ausgleichs Engelhardts (90.) ein 1:1-Unentschieden ergatterten und die den Rückstand auf Rang 16 an diesem 26. Spieltag im Optimalfall auf vier Punkte verkürzen, hat Trainer Uwe Koschinat im Vergleich zur 2:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Kaiserslautern zwei personelle Änderungen vorgenommen. Gyamfi und Cuisance verdrängen Wiemann und Wulff auf die Bank.

Paderborn Braunschweig Daniel Scherning tauscht bei Braunschweig nach der Niederlage gegen Rostock viermal. Donkor, Krauße, Gómez und Kuruçay starten anstelle von Decarli, Lucoqui, Ujah und Tauer.

Paderborn Braunschweig Zum Personal: Łukasz Kwasniok nimmt bei Paderborn zwei Änderungen im Vergleich zum 3:3 gegen Schalke vor. Brackelmann startet anstelle von Curda in der Dreierkette. Außerdem beginnt Klaas für Ansah auf dem linken Flügel.

Osnabrück Düsseldorf Fortuna Düsseldorf konnte am letzten Freitag einen richtungsweisenden Erfolg einfahren: Indem die Flingeraner den Tabellendritten Hamburger SV dank der Treffer Klaus’ (12.) und Tzolis’ (63.) vor eigenem Publikum mit 2:0 bezwangen, verringerten sie den Rückstand auf die Aufstiegszone auf einen Punkt. Die Fortuna geht mit breiter Brust in den Saisonendspurt, der mit drei Matches gegen Kellerkinder beginnt und an dessen Ende die Rückkehr in die Eliteklasse nach dann vier Jahren stehen soll.

Paderborn Braunschweig Eintracht Braunschweig hat in der vergangenen Woche eine extrem bittere Niederlage eingefahren. Die Löwen verloren zuhause mit 0:1 gegen den direkten Konkurrenten aus Rostock, der dadurch an Braunschweig vorbeizog. Und das war nur der Tiefpunkt sehr enttäuschender Wochen beim BTSV. In den vergangenen vier Spielen wurde nur ein einziger Punkt geholt. Die Aufholjagd im Abstiegskampf wurde durch dieses Formtief erstmal gestoppt. Wenn man diesen Wochen noch etwas Positives abgewinnen will: Braunschweig verlor nie mit mehr als einem Tor Unterschied.

Osnabrück Düsseldorf Nachdem sich der VfL Osnabrück durch die überraschenden bis sensationellen Siege gegen Hannover 96 (1:0) und beim Hamburger SV (2:1) vom abgeschlagenen Tabellenletzten doch noch einmal zu einem ernsthaften Kandidaten für den Klassenerhalt gemauert hatte, ereilte ihn am vergangenen Sonntag im Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern ein bitterer Rückschlag. Waren die Lila-Weißen auf dem Betzenberg durch Engelhardt (48., 69.) zweimal in Führung gegangen, kassierten sie in der letzten Viertelstunde nicht nur den Ausgleich (78.), sondern ganz spät auch noch das die 14. Saisonniederlage besiegelnde dritte Gegentor (90.+2).

Paderborn Braunschweig Paderborn war in den vergangenen Wochen gut in Form. In den letzten sieben Spielen haben die Ostwestfalen nur einmal verloren. In der Tabelle stehen sie dadurch auf Rang sechs und haben nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Der SCP ist also mittendrin im Aufstiegsrennen. Er hätte aber zu diesem Zeitpunkt auch schon höher in der Tabelle stehen können. In den vergangenen beiden Partien gab es nämlich eher ernüchternde Ergebnisse: ein 0:0 gegen Magdeburg und ein 3:3 gegen Schalke. Kann Paderborn heute mal wieder einen Dreier einfahren?

Paderborn Braunschweig Hallo und herzlich willkommen zum 26. Spieltag in der 2. Bundesliga. Heute um 18:30 Uhr trifft der SC Paderborn auf Eintracht Braunschweig.