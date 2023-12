Nürnberg Hamburg 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Hertha BSC Osnabrück 90. +3 Letzter Wechsel beim VfL: der an der Nase blutende Ajdini geht vom Platz. Rorig ist neu dabei.

Magdeburg Düsseldorf 90. +3 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Daniel Bunk

Nürnberg Hamburg 90. Goller flankt von der tiefen rechten Außenbahn scharf in den Sechzehner. Bevor es für den Gast wirklich brenzlig werden kann, fängt Schonlau den Ball ab und klärt.

Magdeburg Düsseldorf 90. +3 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Shinta Appelkamp

Hertha BSC Osnabrück 90. +3 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Henry Rorig

Hertha BSC Osnabrück 90. +3 Auswechslung bei VfL Osnabrück: Bashkim Ajdini

Hertha BSC Osnabrück 90. +3 Kein Team geht aktuell ins Risiko und so sieht es nach einer Nullnummer aus.

Magdeburg Düsseldorf 90. +2 Hier ist die Gelegenheit! El Hankouri spielt den Ball mit der Hacke in den linken Fünfer. Ito sieht daraufhin Elfadli, der das Leder mit einem schwierigen Volley ins Tor jagen will. Der Schuss dreht sich links vorbei.

Magdeburg Düsseldorf 90. +1 Sechs Minuten hat der FCM noch, um immerhin einen Zähler zu retten. Bleibt es beim 3:2 für Fortuna oder belohnen sich die Hausherren doch noch?

Hertha BSC Osnabrück 90. +1 Sechs Minuten Nachschlag wird es geben. Eigentlich genug Zeit für ein Tor.

Hertha BSC Osnabrück 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Nürnberg Hamburg 88. Der HSV hat bisher wenig Mühe, das 1:0 halten. Er arbeitet konzentriert gegen den Ball und kann den Großteil der gegnerischen Vorstöße weit vor Heuer Fernandes' Kasten stoppen.

Magdeburg Düsseldorf 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Magdeburg Düsseldorf 90. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Sima Suso

Magdeburg Düsseldorf 90. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christos Tzolis

Nürnberg Hamburg 86. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Enrico Valentini

Nürnberg Hamburg 86. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Jan Gyamerah

Nürnberg Hamburg 85. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Taylan Duman

Hertha BSC Osnabrück 89. Gelbe Karte für Dave Gnaase (VfL Osnabrück)

Der VfL-Mittelfeldspieler bringt Hussein zu Boden und unterbindet die Aktion damit. Gelb geht klar.

Nürnberg Hamburg 85. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Lukas Schleimer

Nürnberg Hamburg 85. Tim Walter nimmt den potentiellen Matchwinner Glatzel und Pherai vom Feld. Poręba und Németh sollen mithelfen, den knappen Vorsprung über die Ziellinie zu retten. Bei den Hausherren kommen in Kürze Duman und Valentini für Schleimer und Gyamerah.

Magdeburg Düsseldorf 90. Gelbe Karte für Barış Atik (1. FC Magdeburg)

Atik geht scheinbar mit einem zu hohen Bein in einen Zweikampf, trifft aber Appelkamp nicht mal ansatzweise. Der Schiri wertet die Aktion etwas zu strengt und zückt nochmal Gelb.

Magdeburg Düsseldorf 89. Atik spielt einen Freistoß unmittelbar vor dem linken Strafraum-Eck kurz aus und leitet den Ball in den Rückraum weiter. El Hankouri rast zum Volley herbei und wird abgeblockt.

Magdeburg Düsseldorf 88. Gibt es noch eine letzte Gelegenheit für den FCM? Die Gastgeber versammeln sich mit ihrer gesamten Offensive vor dem F96-Strafraum und suchen dort nach einer freien Schussposition.

Hertha BSC Osnabrück 87. Ajdini schießt aus knapp 30 Metern deutlich am Tor vorbei.

Nürnberg Hamburg 85. Einwechslung bei Hamburger SV: András Németh

Nürnberg Hamburg 85. Auswechslung bei Hamburger SV: Robert Glatzel

Nürnberg Hamburg 84. Einwechslung bei Hamburger SV: Łukasz Poręba

Nürnberg Hamburg 84. Auswechslung bei Hamburger SV: Immanuël Pherai

Hertha BSC Osnabrück 87. Was macht diese Rote Karte nun aus diesem Spiel? Es laufen die letzten Minuten.

Magdeburg Düsseldorf 86. Gelbe Karte für Tim Oberdorf (Fortuna Düsseldorf)

Oberdorf langt im gegnerischen Sechzehner mit einem Ausfallschritt zu und wird mit Gelb verwarnt.

Hertha BSC Osnabrück 86. Einwechslung bei Hertha BSC: Andreas Bouchalakis

Magdeburg Düsseldorf 85. Jetzt kommen die Hausherren nochmal! Der FCM ruft zur Schlussoffensive aus und bringt den Ball wieder in den Fortuna-Strafraum. Ito verzieht nach einer weiteren Ecke einen Fernschuss und jagt den Ball klar drüber.

Hertha BSC Osnabrück 86. Auswechslung bei Hertha BSC: Márton Dárdai

Magdeburg Düsseldorf 84. Großchance für Magdeburg! Nach einer kurz ausgespielten Ecke steht Atik links im Fünfer frei und haut den Ball gegen die Fäuste von Kastenmeier. Danach folgt der Nachschuss, den Vermeij mit einer Grätsche in höchster Not abblockt.

Nürnberg Hamburg 81. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Erik Wekesser

Hertha BSC Osnabrück 85. Ittrich schaut sich die Niederlechner-Szene selbst am Bildschirm an und korrigiert seine Entscheidung: Rot für Niederlechner, der Kunze volle Kanne am Schienbein trifft. Niederlechner darf sich nicht beschweren, meckert aber beim Verlassen des Platzes lautstark gegen den Videobeweis.

Nürnberg Hamburg 81. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Nathaniel Brown

Nürnberg Hamburg 80. Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Robert Glatzel

Glatzel lässt den Gästeblock beben und schießt den HSV zurück auf Rang drei! Jatta bricht auf rechts an die Grundlinie durch und flankt in das Strafraumzentrum. Im Rücken Hübners nimmt der freie Glatzel den Ball mit der Brust an und vollendet dann eiskalt mit dem rechten Innenrist in die obere rechte Ecke.

Magdeburg Düsseldorf 83. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: King Manu

Magdeburg Düsseldorf 83. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jordy de Wijs

Magdeburg Düsseldorf 83. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Alexander Nollenberger

Magdeburg Düsseldorf 83. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Herbert Bockhorn

Hertha BSC Osnabrück 85. Rote Karte für Florian Niederlechner (Hertha BSC)

Der Hertha-Stürmer tritt Kunze am Schienbein. Das sah schmerzhaft aus und muss Gelb geben. Oder doch mehr? Der VAR prüft diese Szene noch, da das Foul doch übler war, als von Ittrich zuerst wahrgenommen.

Magdeburg Düsseldorf 81. ...beinahe um die Ohren fliegt! Düsseldorf kontert in der leeren FCM-Hälfte und trifft durch Tzolis die Latte! Der Grieche ist im 2-auf-1 mit Jastrzembski frei durch und vergibt das 4:2 weil er zu eigensinnig ist.

Hertha BSC Osnabrück 82. Kunze legt El-Jindaoui im rechten Halbfeld. Den fälligen Freistoß legt sich Jonjoe Kenny zurecht. Diesen Freistoß können die Lila-Weißen klären.

Nürnberg Hamburg 79. Glatzel mit der nächsten Möglichkeit für den HSV! Der Mittelstürmer macht ein flaches Anspiel aus dem Mittelfeld im offensiven Zentrum fest, dreht sich und visiert aus 18 Metern die flache linke Ecke an. Der Rechtsschuss rauscht nur knapp am Heimkasten vorbei.

Magdeburg Düsseldorf 80. Für etwas neue Hoffnung beim FCM sorgt Ito mit einem Vorstoß auf der linken Seite. Es folgt eine Ecke, die den Hausherren...

Nürnberg Hamburg 77. Die Fiél-Truppe befreit sich in den letzten Minuten aus der gegnerischen Umklammerung, ohne sich ihrerseits ganz vorne festsetzen zu können. Ist sie bereit, etwas zu riskieren, um die Chancen auf den Dreier zu erhöhen?

Hertha BSC Osnabrück 79. Ein VfL-Einwurf findet Diakhité in der Hertha-Box. Der Mann aus dem Senegal köpft die Kugel artistisch in Richtung Tor. Die Kugel wird dadurch nicht ungefährlich und zwingt Ernst zum eingreifen - Ecke!

Magdeburg Düsseldorf 80. Die Magdeburger sind geschockt. Fortuna hält die nun verunsicherten Hausherren hinten im eigenen Sechzehner.

Hertha BSC Osnabrück 78. Geht dem VfL die Kraft aus? So sieht es im Moment zumindest aus. Der Aufsteiger bekommt kaum mehr Entlastung.

Nürnberg Hamburg 75. Schlechte Nachrichten gibt es für den HSV aus Magdeburg. Dort führt Düsseldorf nach einem 0:2-Pausenrückstand mittlerweile mit 3:2 und zieht damit in der Live-Tabelle an den Rothosen vorbei. Diese würden nach aktuellem Stand nur mit einem Sieg auf Rang drei überwintern.

Magdeburg Düsseldorf 77. Wie bitter für den FCM! Die Hausherren verspielen gegen Fortuna heute sogar zwei Tore und wissen mal wieder nicht so ganz, warum überhaupt. Die 2. Halbzeit läuft an den Magdeburgern vorbei.

Hertha BSC Osnabrück 76. Winkler hat das 1:0 auf dem Kopf! Eine Flanke von Kenny über rechts findet exakt den Kopf von Winkler. Der steigt im Zentrum am höchsten, köpft allerdings zentral auf die Kiste, wo wieder Kühn zupacken kann. Die Hertha arbeitet an der Führung!

Hertha BSC Osnabrück 75. Die nächsten Wechsel auf beiden Seiten. Bei Hertha wird Tabakovic, der in Durchgang zwei nicht mehr so stark war, durch Prevljak ersetzt.

Hertha BSC Osnabrück 75. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Jannes Wulff

Hertha BSC Osnabrück 75. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Christian Conteh

Hertha BSC Osnabrück 75. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Lukas Kunze

Magdeburg Düsseldorf 76. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Tatsuya Ito

Hertha BSC Osnabrück 75. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Robert Tesche

Hertha BSC Osnabrück 75. Einwechslung bei Hertha BSC: Smail Prevljak

Magdeburg Düsseldorf 76. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Léon Bell Bell

Nürnberg Hamburg 72. Hayashi, Matchwinner der Vorwoche, heute aber im Abschluss unglücklich, macht in der anbrechenden Schlussphase Platz für Lohkemper, der sein bisher einziges Saisontor am 1. Oktober erzielte.

Hertha BSC Osnabrück 75. Auswechslung bei Hertha BSC: Haris Tabakovic

Magdeburg Düsseldorf 75. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:3 durch Vincent Vermeij

Fortuna dreht das Spiel in Magdeburg schon wieder! Vermeij bestraft einen katastrophalen Patzer von Elfaldli und schiebt aus 16 Metern zum 2:3 ein. Elfaldli vertändelt den Ball zuvor an der Strfraum-Kante gegen Tzolis und übergibt der Fortuna das Tor auf dem Präsentierteller.

Magdeburg Düsseldorf 74. Die Gäste gehen mit neuem Selbstvertrauen in die Schlussphase und orientieren sich weiter nach vorne. Der FCM hat derzeit kaum noch Zugriff.

Nürnberg Hamburg 71. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Felix Lohkemper

Hertha BSC Osnabrück 73. Die Hausherren werden wieder aktiver. Winkler mit einer guten Flanke ins Zentrum zu Tabakovic, aber wieder ist Diakhité vorher am Ball. Der Mann hält den Laden bislang fast alleine dicht.

Nürnberg Hamburg 71. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Daichi Hayashi

Magdeburg Düsseldorf 72. Das 2:2 fällt, ähnlich wie die Tore vom FCM, eher aus dem Nichts und in einem Moment ohne große Highlights. Nun erwarten uns nochmal spannende und offene 20 Minuten!

Hertha BSC Osnabrück 71. Endlich mal ein Torschuss der Hertha! Kenny findet Niederlechner diesmal. Der schließt mit rechts aus 15 Metern ab, zielt aber zu zentral.

Nürnberg Hamburg 68. Wieder Glatzel! Der Ex-Mainzer schraubt sich nach Dompés scharfer Eckstoßflanke von der linken Fahne aus mittigen acht Metern am höchsten und köpft in Bedrängnis nicht weit am rechten Winkel vorbei.

Hertha BSC Osnabrück 69. Kenny sucht von Rechtsaußen Niederlechner im Zentrum. Der Stürmer ist bereit für den Kopfball, doch Diakhité ist schneller am Ball und klärt die Aktion damit. Das wäre nicht ungefährlich geworden!

Nürnberg Hamburg 67. Glatzel mit der hundertprozentigen Chance zur Gästeführung! Gegen ausnahmsweise vorgerückte Hausherren treibt Jatta den Ball über halbrechts nach vorne und bedient Glatzel auf der linken Sechzehnerseite. Der will Keeper Klaus mit einem Schuss in die rechte Ecke überwinden, doch dies verhindert der grätschende Geis.

Hertha BSC Osnabrück 68. Diakhité kommt nach einem Luftzweikampf schmerzhaft am Boden auf. Zuvor konnte er nach einer Ecke den Ball per Kopf auf das Tor bringen, wo Ernst aber ohne Mühe pariert. Für den kantigen VfL-Verteidiger geht es nach einer kurzer Pause weiter.

Magdeburg Düsseldorf 70. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:2 durch Shinta Appelkamp

Das Fortuna-Comeback ist perfekt: Appelkamp macht den 2:2-Ausgleich! Jastrzembski wechselt die Seite und lupft den Ball von links einmal durch den Strafraum. An der rechten Torauslinie leitet Oberdorf direkt weiter, woraufhin Appelkamp im Fünfer per Volley trifft. Das Tor erinnert an das 1:2, wieder trifft die Fortuna nach schöner und direkter Vorarbeit.

Magdeburg Düsseldorf 67. Offensiver Nadelstich vom FCM! Bockhorn marschiert auf der rechten Außenbahn und hievt den Ball hoch vor den linken Pfosten. El Hankouri wift sich rein, gelangt aber nicht ans Leder.

Nürnberg Hamburg 64. Gelbe Karte für William Mikelbrencis (Hamburger SV)

Der junge Franzose blockiert die schnelle Ausführung eines Nürnberger Freistoßes und bekommt für diese Unsportlichkeit eine Gelbe Karte aufgebrummt.

Nürnberg Hamburg 63. Die Walter-Auswahl zeigt sich unbeeindruckt von der gegnerischen Gelegenheit der höchsten Güteklasse, drängt den FCN weit in dessen Hälfte. Gemessen an der Feldüberlegenheit springen aber zu wenige klare Abschlüsse heraus.

Hertha BSC Osnabrück 66. Es ist einfach viel zu wenig, was die Alte Dame im vorderen Drittel abliefert. Die hohen Bälle von den Außen fliegen kreuz und quer durch das Stadion.

Magdeburg Düsseldorf 65. Die große Drangphase der Düsseldorfer wird so langsam schwächer. Haben die Magdeburger die kritischte Phase bereits überstanden?

Hertha BSC Osnabrück 65. Es wird leicht unruhig auf den Rängen, da die Herthaner in den Augen der Fans zu wenig im Moment macht.

Nürnberg Hamburg 62. Augenblicke nach einem viel zu hoch angesetzten Mitteldistanzschuss aus halblinker Lage verabschiedet sich Öztunali in den vorzeitigen Feierabend. Erster Einwechselspieler des Traditionsduells ist Dompé.

Magdeburg Düsseldorf 63. Erste Gelegenheit für Niemiec! Der Pokal-Held der Düsseldorfer springt in eine hohe Hereingabe von links und kickt den Ball aus schwieriger Position unter Bedrängnis mit dem Knie links vorbei.

Nürnberg Hamburg 61. Einwechslung bei Hamburger SV: Jean-Luc Dompé

Nürnberg Hamburg 61. Auswechslung bei Hamburger SV: Levin Öztunali

Hertha BSC Osnabrück 64. Conteh sucht von der rechten Strafraumkante den in der Mitte einlaufende Engelhardt. Doch die flache Hereingabe kann Leistner vorher weggrätschen. Eine wichtige Aktion des Innenverteidigers.

Hertha BSC Osnabrück 63. Der Hertha-Coach versucht es ab sofort mit den frischen El-Jindaoui und Winkler.

Magdeburg Düsseldorf 62. Auch FCM-Trainer Titz wechselt nun erstmals. Der eben erst verwarnte Amaechi verlässt den Platz und wird von El Hankouri ersetzt.

Nürnberg Hamburg 59. Hayashi mit der Riesenchance zum 1:0! Der durch Goller gegen aufgerückte Hanseaten in die halbrechte Tiefe geschickte Japaner lupft den Ball aus acht Metern über den herausstürmenden Keeper Heuer Fernandes hinweg. Das Spielgerät fliegt an die Unterkante der Latte und setzt dann knapp vor der Linie auf. Mikelbrencis will dann per Kopf klären, nickt aber gegen den linken Pfosten, bevor Okunuki die Szene mit einem Offensivfoul beendet.

Hertha BSC Osnabrück 62. Einwechslung bei Hertha BSC: Marten Winkler

Magdeburg Düsseldorf 62. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Mo El Hankouri

Hertha BSC Osnabrück 62. Auswechslung bei Hertha BSC: Gustav Christensen

Hertha BSC Osnabrück 61. Einwechslung bei Hertha BSC: Nader El-Jindaoui

Magdeburg Düsseldorf 62. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Xavier Amaechi

Hertha BSC Osnabrück 61. Auswechslung bei Hertha BSC: Derry Scherhant

Hertha BSC Osnabrück 61. Es geht ordentlich zur Sache auf dem Rasen des Olympiastadion, doch noch ist alles im fairen Bereich. Leider ist spielerisch die Luft im Moment raus.

Nürnberg Hamburg 56. Erstmals nach dem Seitenwechsel bringt der FCN eine längere Ballbesitzphase auf den Rasen. Von der Zielstrebigkeit der ersten Halbzeit ist er aber noch weit entfernt, wartet noch auf den ersten Abschluss nach der Pause.

Hertha BSC Osnabrück 60. Gelbe Karte für Christian Conteh (VfL Osnabrück)

Eine unnötige Karte für den Osnabrücker. Scherhant will nach einem Allerweltsfoul im Mittelfeld schnell weiterspielen, doch Conteh stellt sich vor den Ball. Ittrich zückt den Karton direkt.

Magdeburg Düsseldorf 60. Gelbe Karte für Xavier Amaechi (1. FC Magdeburg)

Amaechi verliert den Ball nach einer schlechten Ballannahme und tritt danach Engelhardt aufs Standbein. Klare Gelbe.

Magdeburg Düsseldorf 58. ...probiert es Atik mit einem Freistoß! Der Magdeburger zieht einen Standard aus 20 Metern direkt aufs Tor und prüft Kastenmeier mit einem etwas zu unplatzierten Schuss in die Mitte. Der Fortuna-Torhüter pariert sicher mit beiden Fäusten.

Magdeburg Düsseldorf 58. Jetzt ist hier ordentlich was los. Die Düsseldorfer zeigen ein ganz anderes Gesicht und drängen auf den 2:2-Ausgleich. Magdeburg will deshalb aber nicht hinten einigeln und spielt ebenfalls weiter nach vorne. Jetzt...

Hertha BSC Osnabrück 58. Auch Uwe Koschinat wechselt das erste Mal und bringt mit Makridis einen nicht weniger offensiven Spieler als Niemann.

Nürnberg Hamburg 55. Nach einer erneuten kurzen Unterbrechung, die die Heimfans durch das Werfen von Tennisbällen auf den Rasen verursachen, rollt der Ball wieder.

Hertha BSC Osnabrück 57. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Charalambos Makridis

Hertha BSC Osnabrück 57. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Noel Niemann

Hertha BSC Osnabrück 57. Bei den Berliner geht nach wie vor zu wenig in der Offensive. So wird sich das Pál Dárdai nach der Pause nicht vorgestellt haben.

Nürnberg Hamburg 53. Den Hanseaten gelingt erneut ein ballbesitzdominanter Wiederbeginn. Mittelstürmer Glatzel zeigt in diesen Minuten eine erhöhte Präsenz im Zentrum, wird viel häufiger gefunden als vor dem Kabinengang. Ein Querpass Bénes von der linken Sechzehnerlinie grätscht Hübner gerade noch rechtzeitig vor Glatzel ab.

Magdeburg Düsseldorf 55. Pfosten! Nach einem schnellen Vorstoß von Düsseldorfs Nimiec rettet Bell Bell zunächst mit einer starken Grätsche direkt vor der Torlinie. Beim Nachschuss will daraufhin Tzolis abstauen, wird aber von Condé noch aufgehalten. Der Magdeburger grätscht den Ball zeitgleich mit Tzolis gegen das Alu!

Hertha BSC Osnabrück 54. Gelbe Karte für Márton Dárdai (Hertha BSC)

Der Berliner Mittelfeldmann steigt seinem Gegenspieler auf den Spann und muss dafür Gelb sehen. Das sieht Ittrich auch so.

Magdeburg Düsseldorf 53. Auf der anderen Seite dreht sich Tzolis mit der Kugel am Fuß im Strafraum frei und scheitert ebenfalls aus aussichtsreicher Position. Der Düsseldorfer schlenzt den Ball deutlich links vorbei.

Hertha BSC Osnabrück 54. So richtig in Fahrt sind beide Teams nach der Pause noch nicht. Die Partie ist auf überschaubarem Niveau.

Magdeburg Düsseldorf 52. Castaignos vergibt! Inmitten der guten Phasen der Rheinländer lässt der FCM das dritte Tor liegen. Condé spielt das Leder von der rechten Seite durch den freien Fortuna-Strafraum und zu Castaignos. Der Niederländer muss nur noch ins leere Tor einschieben und verschießt!

Magdeburg Düsseldorf 50. Die Düsseldorfer sind nun deutlich besser im Spiel als noch in den ersten 45 Minuten. Auch in den Zweikämpfen zeigen die Fortunen nun mehr Einsatz und Intensität.

Hertha BSC Osnabrück 51. Gelbe Karte für Bashkim Ajdini (VfL Osnabrück)

Der Kosovare tritt Niederlechner in der Aktion in den Magenbereich und sieht dafür Gelb. Für ihn ist es die fünfte Gelbe Karte der Saison, somit geht die Winterpause für ihn eine Woche länger.

Nürnberg Hamburg 50. Weder Christian Fiél noch Tim Walter haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Im Schiedsrichtegespann ist es allerdings zu einer Umstellung gekommen: Martin Speckner, als Vierter Offizieller in die Partie gegangen, ersetzt den anscheinend verletzten Martio Hildenbrand als Linienrichter.

Hertha BSC Osnabrück 50. Scherhant mit einer gefährlichen Hereingabe von links, nachdem Ajdini den Berliner nicht in den Griff bekommt. Die Flanke wird für Kühn unangenehm, doch kein Berliner macht mit.

Nürnberg Hamburg 47. Glatzel taucht mittig direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und zirkelt den Ball aus 17 Metern halbhoch auf die rechte Ecke. Keeper Klaus hat keine Mühe, den tempoarmen Versuch zu fangen.

Hertha BSC Osnabrück 49. Die Partie läuft wieder. Mal sehen, ob die Hertha-Fans ihre Bälle nun alle verschossen haben.

Nürnberg Hamburg 46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten im Max-Morlock-Stadion! Nach der enttäuschenden Leistung gegen Paderborn zeigt der HSV seine wohl beste Auswärtsleistung in dieser Saison, hat es aber auch mit einem starken Heimteam zu tun, das auch nicht weit von seinem Optimum entfernt ist. Verabschieden sich die Rothosen dennoch mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause?

Nürnberg Hamburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hertha BSC Osnabrück 47. Nun protestieren die Hertha-Fans erneut gegen den Investoren-Einstieg. Aus der Hertha-Kurve fliegt ein Fußball nach dem anderen auf das Spielfeld. Ittrich unterbricht das Spiel zunächst.

Magdeburg Düsseldorf 49. Gelbe Karte für Dennis Jastrzembski (Fortuna Düsseldorf)

Jastrzembski wlll Amaechi auf der rechten Seite stoppen, kann den schnelleren Engländer aber nicht mit fairen Mitteln aufhalten. Es gibt Gelb nach einem Zupfer.

Magdeburg Düsseldorf 47. Genau so dürfte sich Fortuna-Trainer Thoiune den Wiederbeginn vorgestellt haben. Gerade mal 21 Sekunden sind auf der Uhr, als Vermeij auf 1:2 stellt.

Hertha BSC Osnabrück 46. Bei der Hertha blieb Pascal Klemens in der Kabine und wird durch Bilal Hussein ersetzt.

Hertha BSC Osnabrück 46. Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit aus dem Olympiastadion. Es laufen die letzten 45 Minuten für die beiden Teams in diesem Jahr.

Hertha BSC Osnabrück 46. Einwechslung bei Hertha BSC: Bilal Hussein

Hertha BSC Osnabrück 46. Auswechslung bei Hertha BSC: Pascal Klemens

Magdeburg Düsseldorf 46. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:1 durch Vincent Vermeij

Die Fortuna ist wieder da! So leicht kann's gehen: Engelhardt löffelt den Ball von rechts in den Strafraum, wo Appelkamp direkt weiter nach links auflegt. Vermij ist zur Stelle und vollendet mit einem Halbvolley im rechten Eck!

Hertha BSC Osnabrück 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Magdeburg Düsseldorf 46. Die zweiten 45 Minuten laufen! F95-Coach Thoiune wechselt nach dem schwachen ersten Durchgang doppelt und bringt auch Pokal-Held Niemiec.

Magdeburg Düsseldorf 46. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

Magdeburg Düsseldorf 46. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

Magdeburg Düsseldorf 46. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dennis Jastrzembski

Magdeburg Düsseldorf 46. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Takashi Uchino

Magdeburg Düsseldorf 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Magdeburg Düsseldorf 45. +3 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Magdeburg arbeitet gegen Fortuna Düsseldorf an der Revanche für das Pokalaus und führt im Liga-Duell bereits zur Halbzeit mit 2:0! Die Gäste aus dem Rheinland starteten zunächst passabel, ließen sich dann aber durch ein kurioses Tor von Bockhorn, der mit einer verunglückten Flanke das 1:0 erzielte (17.), aus dem Spiel nehmen. Magdeburg verwaltete die knappe Führung danach mühelos gegen harmlose Düsseldorfer und legte in der 37. Minute sogar noch durch Amaechi das 2:0 nach. Soll es für F95 noch Punkte geben, muss gleich im zweiten Durchgang eine deutliche Leistungssteigerung her.

Nürnberg Hamburg 45. +5 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der hinrundenabschließenden Zweitligasamstagspartie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV. Die Hanseaten verzeichneten in der Anfangsphase Ballbesitzvorteile, ohne diese in zwingende Offensivszenen umwandeln zu können. Der Gastgeber kam durch Hayashi zur ersten ernsthaften Annäherung (9.). Bei zunehmenden Spielanteilen der spielerisch ebenbürtigen Franken entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem Glatzel für den HSV eine Direktabnahme aus bester Lage verpasste (20.), bevor auf der Gegenseite Goller an Torhüter Heuer Fernandes (24.) und Geis am Pfosten (28.) scheiterten. Gegen zeitweise durchaus risikofreudig nachrückende Hausherren fand wenig später Jatta aus kurzer Distanz seinen Meister in Schlussmann Klaus (34.). Die jüngste Viertelstunde wurde über weite Strecken von den Norddeutschen dominiert, doch die gefährlichste Situation gehörte der Fiél-Auswahl: Okunukis Schuss flog nur knapp drüber (45.). Bis gleich!

Nürnberg Hamburg 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Osnabrück 45. +2 Halbzeitfazit:

Pause in der Hauptstadt. Mit einem 0:0 geht es zwischen Hertha BSC und dem VfL Osnabrück in die Kabinen. Die Gäste aus Osnabrück spielten mutig mit aber schafften es kaum, in der Offensive für Gefahr zu sorgen. Dennoch kann Uwe Koschinat mit der Leistung seiner Mannen zufrieden sein. Sein Matchplan geht bislang vollkommen auf. Die Hertha hingegen konnte kaum zufrieden sein mit der gezeigten Darbietung. Zwar erarbeiteten sich die Mannen von Dárdai Torchancen, jedoch ohne richtig zwingend zu werden. Da muss in Durchgang zwei viel mehr kommen, wenn die Alte Dame den nächsten Sieg holen möchte. Gleich geht's weiter mit den zweiten 45 Minuten in Berlin!

Nürnberg Hamburg 45. +3 Hayashi mit der Direktabnahme! Der Matchwinner von Elversberg wird im Sechzehnerzentrum durch eine Flanke Browns aus dem linken Halbfeld bedient. Er probiert sich aus elf Metern mit einem Seitfallzieher, jagt den Ball aber weit über Hamburgs Gehäuse.

Magdeburg Düsseldorf 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Osnabrück 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Osnabrück 45. +1 Niederlechner setzt ein letztes Zeichen in Halbzeit eins und prüft Kühn mit einem wuchtigen Schuss mit rechts aus 16 Metern. Aber Kühn ist zur Stelle und pariert stark.

Nürnberg Hamburg 45. +2 Gelbe Karte für Nathaniel Brown (1. FC Nürnberg)

Bei erhöhtem Tempo steigt Brown Bénes seitlich in die Beine. Da er den Ball verfehlt hat, ist dies regelwidrig und zieht sogar eine Verwarnung nach sich.

Hertha BSC Osnabrück 45. +1 Ittrich lässt 60 Sekunden nachspielen. Das Spiel plätschert in Richtung Halbzeitpause.

Magdeburg Düsseldorf 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Magdeburg Düsseldorf 43. Danach gibt es eine Ecke für F95 von der linken Seite. FCM-Torhüter Reimann und Engelhardt geraten dabei aneinander, wobei der Schiri nicht eingreift und auch einen Schubser des Düsseldorfers laufen lässt.

Hertha BSC Osnabrück 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Nürnberg Hamburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Durchgang eins im Max-Morlock-Stadion soll um 300 Sekunden verlängert werden.

Nürnberg Hamburg 45. Okunuki belohnt seine Einzelaktion beinahe mit der Heimführung! Der Japaner tankt sich über die halblinke Spur in den Sechzehner, legt sich den Ball links an Verteidiger Mikelbrencis vorbei und visiert aus 13 Metern mit dem linken Spann den rechten Winkel an. Der Ball rauscht Zentimeter drüber.

Magdeburg Düsseldorf 42. So könnte es gehen für die Fortuna: Castaignos macht den Ball auf der linken Seite fest und übergibt an Tzolis. Der eben noch verwarnte Düsseldorfer flankt halbhoch in den Strafraum und findet dort Klaus, der den Ball im Lauf mit einem Volley links vorbeidrückt.

Nürnberg Hamburg 44. Gelbe Karte für Bakery Jatta (Hamburger SV)

Wohl wegen Meckerns handelt sich auch Jatta eine Gelbe Karte ein. Auch für ihn ist es die sechste in dieser Spielzeit.

Hertha BSC Osnabrück 43. Es laufen die letzten Minuten in Durchgang eins. Kann noch ein Team auf die Anzeigetafel kommen?

Nürnberg Hamburg 42. Gelbe Karte für Jonas Meffert (Hamburger SV)

Meffert reißt Schleimer im Mittelkreis unnötigerweise zu Boden. Gerade von einer Gelbsperre zurück, kassiert er seine sechste Verwarnung der Saison.

Nürnberg Hamburg 41. Das Walter-Team setzt sich mit einer langen Ballbesitzphase in der gegnerischen Hälfte fest, hat aber weiterhin Mühe, bei geordneter Nürnberger Defensive Abschlusspositionen zu finden. In der Fremde droht ihm die dritte torlose erste Halbzeit in Serie.

Hertha BSC Osnabrück 40. Niederlechner versucht es aus der zweiten Reihe und verzieht mehr als deutlich.

Magdeburg Düsseldorf 40. Gelbe Karte für Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf)

Gelb für Tzolis! Der Grieche erwischt im Mittelfeld Castaignos deutlich zu spät.

Nürnberg Hamburg 39. Im Anschluss an eine sehr aktive Phase zieht sich der FCN ein paar Meter zurück, scheint für die durch eine längere Nachspielzeit ausdauernde Schlussphase Luft zu holen. Kann er den HSV heute überflügeln, läge er nur noch einen Punkt hinter diesem.

Hertha BSC Osnabrück 38. Den Eckstoß bringt Kenny in die Mitte, aber auch er muss noch an seinen Hereingaben arbeiten. Er bekommt jedoch noch eine zweite Chance. Diese Flanke ist etwas besser und sorgt für mehr Gefahr für den VfL. Erst kommt Niederlechner zum Kopfball, welchen Tesche blocken kann. Danach kann Tabakovic abschließen, aber auch hier blockt Kühn.

Magdeburg Düsseldorf 39. Auch wenn die beiden FCM-Tore sich jeweils nicht ankündigt haben, ist die Führung der Hausherren dennoch verdient. Die Düsseldorfer präsentieren sich im ersten Durchgang sehr schwach und haben nur wenig Zugriff.

Hertha BSC Osnabrück 37. Tabakovic wird mit einem langen Ball Richtung Tor geschickt. Doch Diakhité schafft es irgendwie, die Kugel zur Ecke zu klären.

Magdeburg Düsseldorf 37. Tooor für 1. FC Magdeburg, 2:0 durch Xavier Amaechi

Wenn Fortuna nichts einfällt, macht Magdeburg halt das 2:0! Die Gäste verstolpern den Ball an der Mittellinie im Aufbau und werden dafür sofort bestraft. Castaignos luchst Engelhardt den Ball ab und legt kurz vor dem Stafraum sogar noch für den freien Amaechi auf. Der Engländer netzt ein und lässt die FCM-Fans jubeln!

Hertha BSC Osnabrück 35. Die Partie ist in den letzten Minuten etwas hektischer geworden, auch weil der VfL versucht, in der Offensive stattzufinden. Die Hertha ist etwas von der Rolle.

Nürnberg Hamburg 36. Aus zentralen 32 Metern probiert sich Ambrosius mit einem rechten Spannschuss. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball weit über das Heimgehäuse hinweg.

Magdeburg Düsseldorf 35. Dementsprechend sind die Höhepunkte derzeit auch sehr rar. Gerade mal drei Torschüsse gab es bislang. Wobei, Moment. Der eine Torschuss war doch gar keiner und landete trotzdem im Netz. Schöne Grüße an Herbert Bockhorn!

Hertha BSC Osnabrück 33. Auch aus diesem Freistoß springt für den VfL nichts heraus. Doch Glück für den VfL, dass Klemens kurz vor dem Strafraum Niemann unnötig zu Fall bringt. Den fälligen Freistoß aus 20 Metern zentral haut Kleinhansl in die Mauer. Daraus muss Osnabrück mehr machen, das sieht auch Uwe Koschinat, der stinksauer nach dem Freistoß ist.

Nürnberg Hamburg 34. Jatta mit der Großchance zum 0:1! Gegen aufgerückte Franken stößt der Gambier in die halbrechte Lücke und will aus vollem Lauf, leicht spitzem Winkel und acht Metern unten links vollenden. Klaus pariert mit einem tollen Reflex per rechter Hand.

Magdeburg Düsseldorf 33. Geht es mit dem 1:0 als Zwischenstand in die Halbzeit. Die Titz-Elf hat keine Probleme, die knappe Führung zu verteidigen und spielt die Minuten derzeit gegen harmlose Düsseldorfer erwachsen runter.

Hertha BSC Osnabrück 32. Der Hertha fliegt ein eigener Eckball um die Ohren. Conteh stürmt auf dem rechten Flügel bis in die Berliner Hälfte und wird dann von Gustav Christensen knallhart gestoppt. Das gibt Freistoß für den Aufsteiger.

Nürnberg Hamburg 32. Öztunali verzieht! Jatta treibt den Ball nach eigener Eroberung unweit der Mittellinie über den rechten Flügel und verlagert vor dem Sechzehner in den halblinken Raum. Nach unsauberer Annahme visiert Öztunali aus 15 Metern die flache rechte Ecke an, verfehlt diese aber klar.

Hertha BSC Osnabrück 31. Würde ein Fabian Reese dem Spiel der Berliner guttun? Der Flügelflitzer scheint dem Offensivspiel der Alten Dame sehr zu fehlen. Sein Ersatz Derry Scherhant ist bis dato noch gar nicht im Spiel.

Magdeburg Düsseldorf 30. Bockhorn mit dem nächsten Versuch! Der Torschütze der Magdeburger probiert es erneut und gibt diesmal auch bewusst einen Torschuss ab. Sein Fernschuss aus 18 Metern geht von halblinks an die Werbebande neben dem F95-Tor.

Nürnberg Hamburg 31. Nach einer halben Stunde kommt der Club durchschlagskräftiger daher, schafft es fast mit jedem Vorstoß in das letzte Felddrittel. Es kommt nicht oft vor, dass es Hamburg mit einem solch spielstarken Widersacher zu tun hat.

Hertha BSC Osnabrück 29. Leistner schenkt dem VfL einen Eckball, indem er den Ball ohne Bedrängnis ins Toraus klärt. Doch Osnabrück kann aus diesen Standards noch zu wenig machen. Cuisances Eckball ist kein Problem für die Verteidiger.

Magdeburg Düsseldorf 30. Kein Fortschritt: Fortuna Düsseldorf hat zwar den Ball, bewegt sich damit aber fast ausschließlich in der eigenen Hälfte. Offensiv geht bei F95 kaum was.

Hertha BSC Osnabrück 28. Es nebelt im Olympiastadion. Das liegt aber nicht am Wetter, sondern an den Bengalos, die im Gästeblock gezündet werden.

Hertha BSC Osnabrück 27. Freistoß für die Hertha von Rechtsaußen. Kenny bringt den Ball ins Zentrum, wo der VfL zunächst klären kann. Den zweiten Ball erhält Márton Dárdai. Der zieht aus der zweiten Reihe satt ab, verzieht aber deutlich.

Nürnberg Hamburg 28. Geis scheitert am Aluminium! Gyamerahs Flanke vom rechten Flügel klärt Schonlau per Kopf nur an die halblinke Sechzehnerkante. Geis befördert den Ball mit dem rechten Spann in Richtung kurzer Ecke und setzt ihn an die Außenseite der Stange.

Magdeburg Düsseldorf 26. Fortuna-Coach Thioune ist sichtbar unzufrieden mit dem momentan eher schüchternden Auftritt seiner Elf und schickt schon mal die ersten Einwechselspieler zum Warm-up.

Hertha BSC Osnabrück 25. Wieder ist es Haris Tabakovic, der eine Flanke von rechts verwerten kann, diesmal ohne Hand. Die Hereingabe von Niederlechner kann er vor dem Gegenspieler erreichen und direkt mit rechts aus sieben Metern abschließen. Doch das Leder geht zu zentral auf das Tor - Kühn ist zur Stelle.

Nürnberg Hamburg 26. Mathenia-Ersatz Klaus hat Schmerzen im rechten Knie und benötigt medizinische Hilfe. Möglicherweise muss Cristian Fiél seine Nummer zwei auswechseln; der 22-jährige Reichert hat bisher noch keine Erfahrung in der 2. Bundesliga vorzuweisen.

Hertha BSC Osnabrück 24. Es macht auch so etwas den Anschein, als wäre die Alte Dame etwas überrascht, wie gut der Tabellenletzte hier bislang mitspielt. Es braucht nun Lösungen von den Berlinern.

Magdeburg Düsseldorf 23. Nun gehen die Magdeburger auch wieder mit dem Ballbesitz die Richtung vor. Der FCM führt das Leder sicher in den eigenen Reihen und wird von Fortuna auch nicht sonderlich stark gestört.

Magdeburg Düsseldorf 21. Die Gäste erholen sich vom Gegentor so langsam und verlagern die Partie wieder mehr in die Hälfte der Magdeburger. Auf den letzten Metern stimmt bei Fortuna aber das Passspiel nicht. Greift der FCM mit seiner Abwehr zu, landet die Kugel schnell wieder bei den Hausherren.

Nürnberg Hamburg 24. Goller gegen Heuer Fernandes! Der gebürtige Reutlinger dringt über den rechten Flügel in den Sechzehner ein und donnert den Ball trotz zugestellter Schussbahn aus gut 14 Metern mit dem rechten Spann in Richtung langer Ecke. HSV-Schlussmann Heuer Fernandes verhindert den Einschlag mit einer starken Parade.

Hertha BSC Osnabrück 22. Christensen setzt mal einen Akzent über den rechten Flügel. Er flankt die Kugel in die Mitte zu Torjäger Tabakovic. Er nimmt den Ball volley per Seitfallzieher und schießt sich dabei selbst an die Hand - Freistoß Osnabrück.

Nürnberg Hamburg 22. Da war viel mehr drin für den FCN! Gegen eine im Rückzugsverhalten unabgestimmte Walter-Auswahl hat Goller im Mittelkreis plötzlich freie Bahn in Richtung Gästekasten. Er lässt zunächst zwei Abwehrspieler hinter sich, wird im Sechzehner aber noch von diesen eingeholt. Oliveira klärt letztlich in höchster Not.

Magdeburg Düsseldorf 19. Gibt es Probleme mit den Stadion-Boxen? Etwas verzögert geht in der MDCC-Arena erst jetzt die Tormusik an. Der Stadionsprecher zieht trotzdem durch und feiert Bockhorn auch nachträglich noch ab.

Hertha BSC Osnabrück 21. Es ist das erwartete Geduldsspiel für die Hertha. Aber nicht nur für die Hertha, sondern auch für den neutralen Zuschauer. Es ist aktuell noch sehr viel Luft nach oben in dieser Partie.

Nürnberg Hamburg 20. Glatzel vergibt aus bester Lage! Pherai treibt den Ball gegen aufgerückte Hausherren fast über das gesamte Feld an die halblinke Sechzehnerkante und bedient Öztunali unweit der Grundlinie. Der legt eigentlich perfekt für Glatzel ab, doch der trifft den Ball unbedrängt aus sieben Metern nicht.

Magdeburg Düsseldorf 18. Wie reagiert die Fortuna auf den Rückschlag? So ein Gegentor fängst du dir wirklich nicht oft...

Hertha BSC Osnabrück 18. Gelbe Karte für Michał Karbownik (Hertha BSC)

Ittrich zückt die erste Gelbe Karte des Mittags. Karbownik unterbindet einen VfL-Konter per takitschem Foul.

Hertha BSC Osnabrück 17. Pál Dárdai kann noch nicht wirklich zufrieden sein mit dem Offensivspiel seiner Mannschaft. Die Hertha verschleppt das Tempo und schafft es kaum, sich geordnet nach vorne zu spielen.

Nürnberg Hamburg 19. Fast alles geht bei den Franken über die rechte Außenbahn. Dort ist Goller der bisher auffälligste Spieler. Seine dritte hohe Hereingabe findet zwar keinen Abnehmer, wird aber zur ersten Heimecke geklärt. Geis' Ausführung ist zu niedrig angesetzt.

Magdeburg Düsseldorf 17. Tooor für 1. FC Magdeburg, 1:0 durch Herbert Bockhorn

Bockhorn macht mit einer verunglückten Flanke das 1:0! Was war das denn? Der Magdeburger läuft auf dem rechten Flügel nach vorne und schaut für eine Flanke schon mal in die Box. Der Ball rutscht ihm bei der Hereingabe vom Spann und landet unverhofft im kurzen Eck!

Magdeburg Düsseldorf 15. Gute Chance für den 1. FC Magdeburg! Amaechi läuft mit Tempo durch den Rückraum und haut ansatzlos aus 20 Metern drauf. Kastenmeier steht im rechten Tor-Eck schon bereit und faustet den Ball sicher zur Seite weg.

Hertha BSC Osnabrück 14. Hertha wird offensiver. Ein langer Einwurf fliegt bis vor das Osnabrücker Tor. Dort fällt das Leder vor die Füße von Tabakovic, der jedoch aus wenigen Metern vor dem Tor Probleme hat, den Ball sauber zu verarbeiten. Der VfL kann die Aktion somit klären.

Nürnberg Hamburg 16. In spielerischer Hinsicht muss sich der FCN nach einer guten Viertelstunde nicht verstecken. Der wunderbar auf dem rechten Flügel in Szene gesetzte Goller flankt halbhoch in die Mitte. Für den gesuchten Hayashi ist das Anspiel etwas zu steil geraten.

Magdeburg Düsseldorf 13. Was macht F95 mit diesem Standard? Appelkamp berät sich mit seinen Kollegen und schließlich der Auserwählte für einen Freistoß vom rechten Strafraum-Eck. Sein Versuch geht im kurzen Eck zurück zu Reimann.

Magdeburg Düsseldorf 11. Während die Fortunen so langsam zulegen, will Magdeburg ebenfalls dagegenhalten und weiter mitspielen. Condé steigt bei einer Ecke von links hoch und köpft den Ball mit dem Hinterkopf in die Arme von Kastenmeier.

Hertha BSC Osnabrück 12. Endlich wieder Support von den Rängen. Die knapp 40.000 Fans im Stadion, davon gut 5.000 aus Osnabrück, machen ordentlich Stimmung.

Nürnberg Hamburg 13. Glatzel macht ein flaches Anspiel Pherais an die mittige Sechzehnerkante mit dem Rücken zum Tor stehend gegen zwei Abwehrakteure fest, findet dann aber keinen Kollegen zur Weitergabe. Innenverteidiger Hübner nimmt ihm den Ball ab.

Nürnberg Hamburg 12. Ein zweites Mal sorgen einige Anhänger in der Heimkurve für einen kurzen Stopp, indem sie Tennisbälle auf den Rasen werfen.

Hertha BSC Osnabrück 10. Tabakovic prüft Kühn aus 10 Metern! Nach einem VfL-Einwurf verlieren die Gäste den Ball und Tabakovic kann von außen in die Box ziehen. Sein Schlenzer von rechts kann Kühn aber parieren.

Magdeburg Düsseldorf 9. Erste Gelegenheit für Fortuna! Nach einer Rettungasktion von Reimann in der Luft holt Appelkamp zum Fernschuss aus und ballert die Kugel aus rund 15 Metern übers Tor. So frei, wie der Düsseldorfer ist, muss der Ball eigentlich aufs Tor...

Hertha BSC Osnabrück 10. Cuisance wird auf dem linken Flügel geschickt, prallt dann aber an der Berliner Mauer in Form von Marc Oliver Kempf ab.

Magdeburg Düsseldorf 8. Eigentor-Gefahr bei Magdeburg! Elfadli spielt einen Rückpass für Torhüter Reimann mit etwas zu viel Laissez-faire und bugsiert den Ball beinahe ins eigene Tor. Die Kugel rollt links neben dem Pfosten ins Toraus.

Nürnberg Hamburg 9. Hayashi mit der ersten regulären Chance! Der Japaner ist im Strafraumzentrum Adressat einer scharfen Hereingabe Gollers von der rechten Außenbahn. Er produziert mit dem rechten Fuß eine Bogenlampe, die für den linken Winkel etwa einen halben Meter zu hoch angesetzt ist.

Hertha BSC Osnabrück 8. Uwe Koschinat kann mit dem Beginn seiner Mannen durchaus zufrieden sein. Bislang steht sein Team in der Defensive kompakt und presst die Hertha hier und da vorne früh an. Berlin hat damit Mühe, sich über die Mittellinie zu kombinieren.

Magdeburg Düsseldorf 5. Frech! Amaechi tritt kurz darauf die erste Ecke für den FCM und will den Eckstoß vom rechts sogar direkt verwandeln. Das Leder fliegt scharf auf den ersten Pfosten und dreht sich dann ins Außennetz. Fortuna-Keeper Kastenmeier ist alarmiert und fliegt vorsichtshalber mal mit.

Nürnberg Hamburg 7. Nach einer Kopfballverlängerung Mefferts vom rechten Fünfereck nach einer Eckstoßflanke Bénes schießt Jatta von der linken Grundlinie aus spitzem Winkel über den Heimkasten. Wegen eines Offensivfouls am Elfmeterpunkt hätte ein erfolgreicher Abschluss ohnehin nicht gezählt.

Nürnberg Hamburg 6. Das sportliche Geschehen kommt derweil noch nicht wirklich ins Rollen. Der Gast gibt mit hohen Ballbesitzwerten den Takt vor, hält den Schwerpunkt auch jenseits der Mittellinie. Auf seinen ersten Abschluss wartet er aber noch.

Hertha BSC Osnabrück 5. Engelhardt holt die erste Ecke für seine Farben heraus. Diesen spielt Kleinhansl hoch ins Zentrum. Die Hertha bekommt die Kugel bis zur Strafraumkante geklärt, wo Cuisance die Schusschance per Volleyabnahme erhält. Er trifft den Ball jedoch nicht.

Magdeburg Düsseldorf 4. Der FCM nimmt Fahrt auf! Über Atik gelangen die Hausherren in die Spitze. Kurz vor dem Strafraum schlägt Bell Bell einen Haken, kann danach aber erstmal keinen Torschuss folgen lassen.

Magdeburg Düsseldorf 3. Auf dem Rasen geht es erstmal gemächlich los, aktuell fliegt der Ball noch nicht in Richtung der beiden Torhüter. Deutlich mehr ist hingegen schon auf den Rängen los, wo sich beide Teams ein lautstarkes Gesangsduell liefern.

Hertha BSC Osnabrück 4. Verhaltener Beginn von beiden Teams. Die Gastgeber haben viel den Ball, während die Lila-Weißen sich das Ganze erstmal anschauen und abwarten. Es könnte ein Geduldsspiel für die Hertha werden.

Nürnberg Hamburg 5. Auch in diesem Traditionsduell gibt es einen Stimmungsboykott wegen des Investorendeals der DFL. Beide Fanlager verzichten in den ersten zwölf Minuten auf akustische Unterstützung ihrer Mannschaften. Aus der Heimkurve werden nun zusätzlich Tennisbälle auf den Rasen geworfen, was eine kurze Unterbrechung nach sich zieht.

Nürnberg Hamburg 3. Nach einem Zusammenprall mit Meffert in der Luft muss Brown behandelt werden. Der von Eintracht Frankfurt umworbene Akteur scheint seinen Arbeitstag infolge eines kurzen Aufenthalts außerhalb des Feldes aber fortsetzen zu können.

Nürnberg Hamburg 3. Die Franken sind also noch einmal im Vorwärtsgang gefordert, wollen sie die dritte Heimniederlage der Hinrunde noch abwenden. Derweil sind die Hanseaten auf Kurs zu ihrem zweiten Dreier in der Fremde.

Magdeburg Düsseldorf 1. Jetzt rollt der Ball! Der FCM eröffnet die Partie mit dem Anstoß und trägt heute weiße Jerseys. Die Gäste aus Düsseldorf tragen ihr dunkles Ausweichtrikot.

Hertha BSC Osnabrück 1. Die Partie läuft! Die Herthaner stoßen an.

Nürnberg Hamburg 1. Nürnberg gegen Hamburg – auf geht's im Max-Morlock-Stadion!

Hertha BSC Osnabrück 1. Spielbeginn

Nürnberg Hamburg 1. Spielbeginn

Magdeburg Düsseldorf 1. Spielbeginn

Hertha BSC Osnabrück Das Schiedsrichtergespann rund um Patrick Ittrich führt die 22 Akteure auf den Rasen des Olympiastadions. Auch hier wird gleich nach Anpfiff in den ersten 12 Minuten ein Stimmungsboykott durchgeführt. Damit wollen die Fangruppierungen ihre Meinung zum Investorendeal der DFL kundtun.

Nürnberg Hamburg Vor wenigen Momenten haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Magdeburg Düsseldorf Personell gibt es bei beiden Teams heute zwei Veränderungen. Bei den Magdeburgern erhalten Hoti und Krempicki eine neue Chance und ersetzen Piccini sowie Gnaka. F95-Coach Thioune bringt mit Uchino einen neuen Linksverteidiger und setzt im Mittelfeld zudem wieder auf Appelkamp. Pokal-Superjoker Niemiec sitzt auch heute zunächst wieder nur auf der Bank.

Hertha BSC Osnabrück Das letzte Pflichtspiel der beiden liegt schon knapp 12 Jahre zurück. In der Saison 2010/2011 besiegte die Hertha den VfL in der 2. Bundesliga klar mit 4:0. Bei der Hertha spielten damals noch Spieler wie Patrick Ebert, Levan Kobiashvili, Raffael oder Pierre-Michel Lasogga. Am Saisonende stieg die Alte Dame als Meister auf, nur im Jahr drauf wieder über die Relegation abzusteigen.

Magdeburg Düsseldorf Fortuna Düsseldorf kassierte derweil am vergangenen Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen Holstein Kiel und will heute mit einem Auswärtssieg wieder nach oben klettern. „Wir haben die Chance mit einem Sieg unseren besten Saisonblock zu spielen“, sagte Trainer Daniel Thioune vor den Hinrunden-Finale im Osten. „Es würde uns guttun, am Ende mit 30 Punkten in die Winterpause zu gehen.“

Nürnberg Hamburg Bei den Hanseaten, die im Vorjahr beide Vergleiche mit dem FCN für sich entschieden (2:0 daheim und 3:0 auswärts) und die an diesem Wochenende im Optimalfall auf einen Punkt an einen direkten Aufstiegsplatz heranrücken können, stellt Coach Tim Walter nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn 07 dreimal um. Startelfdebütant Oliveira, Mikelbrencis und Meffert nehmen die Plätze von Van der Brempt (muskuläre Probleme), Muheim (Rotsperre) und Poręba (Bank) ein.

Hertha BSC Osnabrück Die Lila-Weißen starten heute mit zwei neuen Spielern in der Startelf: Oumar Diakhité und Christian Conteh starten für Henry Rorig (Bank) und den Gelb-Rot-gesperrten Niklas Wiemann.

Nürnberg Hamburg Auf Seiten der Franken, die in ihren bisherigen sieben Heimpartien lediglich zehn Treffer erzielten und die den Rückstand auf ihren heutigen Widersacher mit einem Sieg auf einen Zähler verkürzen würden, hat Trainer Cristian Fiél im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg bei der SV 07 Elversberg sechs personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Mathenia (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Castrop (muskuläre Probleme), Gürleyen, Valentini, Flick und Duman (allesamt auf der Bank) beginnen Klaus, Geis, Gyamerah, Horn, Brown und Schleimer.

Hertha BSC Osnabrück Beim VfL sieht die aktuelle Lage ganz anders aus. Platz 18 mit mageren acht Punkten, dazu bereits neun Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz. Eine katastrophale Bilanz. Seit dem 20. September wartet man bei den Lila-Weißen auf einen Sieg. Auch der vollzogene Trainerwechsel von Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger zu Uwe Koschinat trug noch nicht die großen Früchte. Das Debüt von Koschinat ging beim 0:4 gegen Schalke komplett in die Hose. Gegen Spitzenreiter St. Pauli hingegen präsentierte sich der VfL in ganz anderer Form und rang den Hamburgern verdient einen Punkt ab. Heute soll Minimum ein weiterer Zähler in der Hauptstadt folgen. „Wenn wir den Gegner permanent im eigenen und gegnerischen Ballbesitz stressen, dann glaube ich, können wir ganz viele Spiele auf Augenhöhe bestreiten und mit einem etwas größerem Selbstbewusstsein auch gewinnen. Aus meiner Sicht ist mit dieser Mannschaft diese Herangehensweise alternativlos“., so der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Magdeburg Düsseldorf Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Wochen heißt es heute wieder FCM gegen F95. Der 1. FC Magdeburg hofft nach dem bitteren Pokalaus gegen die Fortuna auf eine Revanche und will zudem mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Zuletzt zeigte die Formkurve der Titz-Elf wieder nach oben: Magdeburg ist seit drei Partien unbesiegt und holte dabei sieben Zähler.

Hertha BSC Osnabrück Eine kleine Hiobsbotschaft muss Pál Dárdai vor dieser Begegnung allerdings hinnehmen: Flügelflitzer Fabian Reese fällt heute krankheitsbedingt aus. Reese blühte in den letzten Wochen regelrecht auf und stand sinnbildlich für den Berliner Aufschwung. Für ihn startet heute, wie bereits zuletzt in Kaiserslautern, Derry Scherhant. Außerdem gibt es zwei Veränderungen in der Startelf der Alten Dame: Haris Tabakovic und Gustav Christensen ersetzen Marten Winkler und Smail Prevljak (beide auf der Bank).

Nürnberg Hamburg Der Hamburger SV hat eine in der Gesamtbetrachtung unerfreuliche Englische Woche hinter sich. Nachdem sich die Rothosen im Stadtderby gegen den FC St. Pauli durch eine Aufholjagd ein verdientes 2:2-Unentschieden erkämpft und dann bei Hertha BSC auf bitterste Art und Weise im Elfmeterschießen das Weiterkommen im DFB-Pokal verpasst hatten, wurde ihre makellose Heimbilanz durch eine 1:2-Pleite gegen den SC Paderborn 07 zerstört.

Nürnberg Hamburg Der 1. FC Nürnberg beendete am Sonntag eine Negativserie von drei Pflichtspielniederlagen in Serie. War der Club infolge der klaren Ligapleiten beim Karlsruher SC (1:4) und gegen Fortuna Düsseldorf (0:5) durch ein 0:2 beim 1. FC Kaiserslautern im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal geflogen, kehrte er im nationalen Fußball-Unterhaus durch einen spät errungenen 1:0-Erfolg bei der SV 07 Elversberg in die Erfolgsspur zurück. Hayashis später Treffer (83.) machte den Unterschied zugunsten Nürnbergs.

Hertha BSC Osnabrück Zum letzten Spieltag im Jahr 2023 will die Alte Dame ihren Lauf der letzten Wochen heute ordentlich zu Ende bringen. Seit Ende Oktober sind die Hauptstädter ohne Niederlage und zogen zudem im DFB-Pokal ins Viertelfinale ein. Aber auch in der Liga wusste das Team von Pál Dárdai zuletzt zu überzeugen. Mit zwei Siegen in Folge gegen Elversberg und Kaiserslautern sprang man vom hinteren Tabellenmittelfeld in die obere Hälfte. Mit einem weiteren Sieg heute gegen Osnabrück kann das unruhige Jahr 2023, unter anderem mit dem Bundesligaabstieg, doch noch zu einem guten Ende gebracht werden. „Wenn die Jungs auch dieses Duell ziehen, wäre ich mehr als zufrieden. Aber erstmal müssen wir bescheiden bleiben, arbeiten und die letzten Reserven herauskitzeln“, so Dárdai vor dem Spiel.

Nürnberg Hamburg Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Zum Hinrundenabschluss empfängt der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV. Das Duell der beiden Gründungsmitglieder der deutschen Eliteklasse soll um 13 Uhr angepfiffen werden.

Magdeburg Düsseldorf Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 17. Spieltag der 2. Bundesliga.